Aspirantes a ‘La casa de los famosos′ revelaron sus estrategias para quedarse con el cupo: “Con hambre y con sueño”

Nicolás Arrieta, Javier Gómez, Juanchi, Juandi Duque, Carlos Grande y Juan Diego Becerra compiten por un cupo a la competencia - crédito Jesús Avilés/Infobae

La expectativa crece en torno a la tercera temporada de La casa de los famosos Colombia, especialmente desde que se revelaron los nombres de quienes conforman el primer grupo de jóvenes creadores de contenido y deportistas que se preparan para ingresar al reality con el objetivo de potenciar su carrera y conectar con el público.

En entrevistas exclusivas con Infobae Colombia, Juandi Duque, Juanchi, Javier Gómez, Carlos Grande, Juan Diego Becerra y Nicolás Arrieta compartieron sus motivaciones, estrategias y los retos que anticipan en esta nueva etapa, resaltando la importancia de la autenticidad y la creatividad digital como sus principales cartas de presentación.

Juan Diego Duque, influenciador y uno de los integrantes del primer grupo de opcionados a LCDLFC 3 - crédito @canalrcn/IG

Juandi Duque, originario de Bucaramanga y conocido por su contenido de humor y música, explicó que su decisión de participar en el programa responde al deseo de vivir una experiencia única y aprovechar una plataforma que, según sus palabras, “brinda demasiadas herramientas para el crecimiento de cada uno de los creadores o personas que entran a la casa”.

Para él, la oportunidad de sumar a sus proyectos y expandir su alcance resulta fundamental en este momento de su carrera.

Por su parte, Juanchi, creador de contenido de 22 años, señaló que su principal motivación es el desafío personal. “No veo a la gente como competencia, sino que la competencia soy yo”, afirmó en diálogo con Infobae Colombia.

El joven creador de contenido que con su carisma espera ganarse un cupo en esta temporada - crédito @canalrcn/IG

Su objetivo es mostrar a Colombia la realidad cotidiana de quienes enfrentan algún tipo de limitación, como en su caso la baja estatura, por lo que considera que el reality le permitirá visibilizar esas historias y conectar con un público más amplio.

Javier Gómez, bailarín profesional y también creador de contenido, coincidió en que La casa de los famosos Colombia representa un trampolín para mostrar talento y personalidad.

“No es un secreto que la casa es una plataforma increíble para cautivar al público y de pronto alcanzar nuestro sueño con más facilidad”, expresó, aunque reconoció que el camino dentro del programa no será sencillo.

Javier Gómez, amigo inseparable de Marcela Reyes y desea entrar a la casa estudio - crédito @canalrcn/IG

Estrategias y retos en la competencia

En cuanto a las estrategias para ganar votaciones y destacar en la competencia, los participantes han apostado por una combinación de presencia en medios y dinamismo en redes sociales.

Juandi Duque detalló que su enfoque inicial se centra en la ronda de medios, alternando apariciones en televisión y radio con la generación de contenido digital orientado a las votaciones.

“La dinámica personal mía es explotar mis cuentas esta semana a contenido relacionado a las votaciones, convencer a la gente y contar con el apoyo de diferentes amigos en el medio”, explicó.

Juanchi, en tanto, mantiene su línea de comedia y cercanía con el público, utilizando mensajes directos para incentivar el voto sin recurrir a estrategias agresivas. “Yo quiero es que Colombia elija porque me marca de corazón y ya, sin necesidad de tanta pulla”, comentó.

Juanchi, Juandi Duque y Javier Gómez revelaron las razones por las que quieren entrar al reality del Canal RCN - crédito Infobae Colombia

Para ambos, la clave radica en la autenticidad y en mantener una comunicación constante con sus seguidores. El reto de la convivencia se perfila como uno de los mayores desafíos para los aspirantes.

Duque, por ejemplo destacó que compartir espacio con personas de diferentes personalidades durante un tiempo prolongado, sumado a las exigencias físicas y emocionales, pondrá a prueba la capacidad de adaptación de cada uno.

“Convivir con otras personas, faltando tantas cosas y con hambre y con sueño, será lo más duro”, señaló. Además, destacó la importancia de encontrar afinidades dentro de la casa para hacer más llevadera la experiencia.

Mientras que Juanchi mencionó que el proceso implica tomar decisiones difíciles y adaptarse a un público diverso, a esto Juan Diego Duque agregó que otro reto personal será mantener la creatividad activa para generar contenido atractivo de manera constante: “Todo el tiempo toca estar pensando qué me invento que guste y que entretenga”, afirmó.

El grupo completo de creadores de contenido que desean quedarse con la llave de la casa estudio - crédito @canalrcn/IG

La creación de contenido digital se consolida como la herramienta fundamental para captar votos y apoyo del público, ya que según Duque, “aquí la única herramienta que podemos tener, la más fuerte, es la creación del contenido. O sea, aquí todo es digital”.

Al abordar sus estrategias, Juan Diego Becerra explicó a Infobae Colombia que su principal apuesta consiste en mantenerse fiel a sí mismo, apoyado en hábitos saludables, orden y resiliencia.

“Mi estrategia es más que todo ser yo, ser alguien que tiene buenos hábitos, que se levanta temprano, que es ordenado, que tiene resiliencia”, afirmó.

Asimismo, también manifestó su intención de actuar como mediador en caso de conflictos, priorizando la estabilidad y la inteligencia emocional como herramientas clave para afrontar el encierro y la convivencia.

Juan Diego Becerra, creador de contenido y aspirante a la nueva temporada de LCDLFC 3 - crédito @canalrcn/IG

Por su parte, Carlos Grande se definió como un estratega metódico y disciplinado. “Mi estrategia es mostrar a Carlos Grande, ese que hace precisamente estrategias meticulosamente, casi que cuadriculado para hacer ese tipo de cosas”, señaló en la conversación.

Grande resaltó la importancia del orden y la posibilidad de formar alianzas, siempre bajo una estructura clara y organizada, elementos que considera esenciales para sobresalir en el formato del reality.

El deportista que sueña con un cupo en esta nueva temporada del reality - crédito @canalrcn/IG

En contraste, Nicolás Arrieta adoptó una postura más espontánea y flexible. Según relató, no cuenta con una estrategia definida, ya que prefiere adaptarse a las circunstancias y a los rivales que encuentre dentro de la casa.

“Yo creo que mi estrategia básicamente es que no tengo, porque es esto cuando llegues allá el juego, ¿no?”, expresó, subrayando que su respuesta dependerá de las dinámicas que se presenten y de los perfiles de los demás concursantes.

Influencia de las relaciones personales

En este contexto, las relaciones personales también juegan un papel relevante. El caso de Javier Gómez y su amistad con Marcela Reyes ha generado comentarios en redes sociales y entre los seguidores del programa.

Consultado por este medio de comunicación sobre si esta cercanía podría influir en su paso por el reality, Gómez respondió que no lo considera ni un punto a favor ni en contra.

“Yo velo por mí mismo y me hago cargo de mis propias cosas y de mis propias consecuencias. Yo siempre la voy a defender porque es mi mejor amiga y yo sé la realidad de las cosas”, afirmó.

El creador de contenido y bailarín se defendió de los ataques en su contra por elapoyo que ha brindado a la DJ - crédito Infobae Colombia

Reconoció que ha recibido críticas en redes, pero insistió en que su desempeño en la casa dependerá exclusivamente de sus decisiones y personalidad, no de las acciones de terceros.

Al abordar la autenticidad como valor diferencial, los participantes coincidieron en que la personalidad genuina es el principal activo para destacar en el reality.

Duque, por ejemplo, se describió como extrovertido, amiguero y dispuesto a participar en cualquier dinámica, mientras que Juanchi resaltó su disposición para hacer reír y su comodidad al interpretar personajes.

Javier Gómez, por su parte, enfatizó que la energía y la autenticidad son esenciales para sobresalir en un entorno donde la exposición es constante.

Puntos fuertes y debilidades dentro de la competencia

Al profundizar en sus motivaciones y puntos fuertes, los aspirantes revelaron aspectos personales que los impulsan a buscar un lugar en el programa.

Grande, quien ya cuenta con experiencia en realities y es conocido por su afición al deporte, destacó su deseo de llevar su mente y cuerpo al límite.

“Nunca he visto en la casa un perfil como el de Grande, un perfil que se encarga de ordenar todo lo que está pasando. Yo hago deporte, soy paracaidista y hago motocross y siempre estoy acostumbrado a llevar mi mente al máximo”, explicó.

Para él, el encierro representa un reto inédito que pondrá a prueba su resiliencia y capacidad de adaptación.

Becerra, en tanto, reiteró su convicción de que la resiliencia y la inteligencia emocional serán sus principales aliados.

Por su parte, Arrieta, con su característico humor, ironizó sobre su participación, mencionando que su presencia en el reality podría servir para que el público se burle de él en internet y ponga a prueba la reputación que ha construido durante años en redes sociales.

Nicolás Arrieta, el polémico creador de contenido sin filtro que sueña con un cupo en competencia - crédito @canalrcn/IG

Además, el youtuber hizo referencia a motivos económicos y personales, aludiendo a deudas y a una reciente etapa de recuperación, lo que añade una dimensión humana y realista a su candidatura.

La convivencia y los posibles retos dentro de la casa también fueron tema de conversación.

Grande y Becerra coincidieron en la importancia del deporte y la disciplina como herramientas para mantener la salud física y mental durante el encierro.

Becerra manifestó su intención de motivar a los demás participantes a realizar ejercicio en las mañanas, convencido de que la actividad física contribuye a la buena energía y a la estabilidad emocional.

Grande, por su parte, sostuvo que la disciplina es fundamental no solo en el deporte, sino en la vida, y que este valor puede marcar la diferencia en la competencia: “En el 99 % de las ocasiones, la disciplina supera el talento”, aseguró.

Invitación a votar por ellos

Nicolás Arrieta, Carlos Grande y Juan Diego Becerra en entrevista con Infobae Colombia invitaron a sus seguidores a apoyarlos - crédito Infobae Colombia

En la recta final de la entrevista, los tres candidatos aprovecharon el espacio para dirigirse directamente a sus seguidores e invitarles a votar.

Becerra transmitió un mensaje de cercanía y optimismo: “Nada, muchachos, aquí Juan Diego Becerra. Estoy seguro de que se van a sentir identificados conmigo. Buena energía, buena onda y si nos quieren ver, en la casa de los famosos nos vemos”.

Arrieta, fiel a su estilo, animó a la audiencia a participar en las votaciones, mezclando humor y referencias a procesos electorales.

Grande, en su mensaje final reafirmó su compromiso de aportar orden y estructura al reality, dejando claro que quienes busquen disciplina y organización en la casa encontrarán en él al candidato ideal.