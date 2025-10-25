Colombia

Asesinato de Miguel Uribe: Fiscalía judicializó al hombre que contactó al sicario que le disparó

El procesado, identificado como Jhorman David Mora Silva, fue imputado con cargos por los delitos de homicidio agravado, uso de menores para la comisión de delitos y concierto para delinquir

Carol Salazar

Por Carol Salazar

Jhorman David Mora Silva no aceptó los cargos imputados por la Fiscalía - crédito Fiscalía General de la Nación

La investigación sobre el atentado perpetrado contra el senador y precandidato presidencial Miguel Uribe Turbay en el barrio Modelia de Bogotá sigue avanzando y dejando en evidencia a más personas que presuntamente habrían estado involucradas en el crimen.

Por medio de un comunicado, la Fiscalía General de la Nación informó que judicializó a un hombre identificado como Jhorman David Mora Silva, puesto que existen elementos materiales probatorios que lo vinculan al caso. Presuntamente, estuvo involucrado en la selección del adolescente que disparó contra el senador y el 7 de junio.

Las indagaciones adelantadas hasta el momento indican que el hoy procesado habría adelantado toda la coordinación del ataque desde el interior de un centro de reclusión. Esto, teniendo en cuenta que permanece privado de la libertad por otros delitos.

La responsabilidad de Mora Silva en el crimen

El señalado criminal, que fue capturado en mayo de 2025 y que está cumpliendo una condena por hurto, habría contactado al menor de edad que disparó al congresista mediante una videollamada y lo habría convencido de ejecutar el ataque armado.

Posteriormente, al parecer, facilitó la comunicación del adolescente con Elder José Arteaga Hernández, conocido como alias Chipi, para coordinar los detalles del atentado.

Así las cosas, la fiscal de la Unidad de Vida de la Seccional Bogotá imputó a Mora Silva los delitos de homicidio agravado, uso de menores para la comisión de delitos y concierto para delinquir. No obstante, los cargos no fueron aceptados por el acusado.

Este individuo formaría parte de un grupo delincuencial dedicado al tráfico local de estupefacientes, homicidios selectivos y otras actividades delictivas en la capital colombiana.

En desarrollo...

