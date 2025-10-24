Medellín impulsa el acceso a la universidad con becas para más de 1.000 estudiantes: así puede participar

Más de 1.600 estudiantes cursan pregrado sin costo gracias a apoyos integrales - crédito Alcaldía de Medellín

La Institución Universitaria Colegio Mayor de Antioquia (Colmayor) abrió más de 1.000 cupos gratuitos para que jóvenes y adultos de Medellín accedan a programas universitarios.

Esta medida, habilitada gracias al respaldo ciudadano expresado en las recientes votaciones del Presupuesto Participativo en septiembre, refleja la importancia que la comunidad otorga a la educación superior como motor de transformación y desarrollo. Más de 65.000 personas participaron en la priorización de recursos para educación, evidenciando el valor que las familias y grupos sociales otorgan a la formación profesional gratuita y de calidad.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel

De acuerdo con el rector de Colmayor, Juan David Gómez Flórez, “gracias a la priorización de Presupuesto Participativo y al compromiso de las comunidades, hoy más de 1.600 estudiantes cursan su pregrado sin costo, con una intervención integral que incluye auxilios de sostenimiento, acompañamiento psicosocial, formación para el empleo y otros apoyos fundamentales para su permanencia y éxito académico”.

Colmayor proyecta 5.000 cupos adicionales en técnicas laborales para 2026 - crédito Alcaldía de Medellín

Las oportunidades están dirigidas a bachilleres de 15 comunas y tres corregimientos de Medellín, quienes podrán postularse a becas para cualquiera de los 23 programas académicos ofrecidos por la institución. Las áreas de estudio comprenden ingeniería, turismo, comercio, gastronomía, salud, comunicaciones, desarrollo social, arquitectura y medio ambiente, entre otras disciplinas, abriendo así el acceso a nuevas oportunidades laborales y de crecimiento personal en campos de alta demanda.

El proceso de postulación es abierto e incluyente. No existen restricciones de edad ni de estrato socioeconómico para acceder a las becas; el único requisito fundamental es haber residido durante al menos cinco años en Medellín y uno en la comuna o corregimiento al que se aplica.

Para personas desplazadas, víctimas del conflicto armado, afrocolombianas o indígenas, es suficiente con acreditar una residencia mínima de dos años en la ciudad. Esta flexibilidad amplía el alcance de la convocatoria, permitiendo que grupos tradicionalmente excluidos de la educación superior puedan tener nuevas posibilidades de formación.

Inscripciones abiertas hasta el 26 de noviembre a través del portal institucional - crédito Alcaldía de Medellín

El acceso a la educación trasciende la formación técnica o profesional, convirtiéndose en una herramienta de transformación social. “Lo más significativo que ha traído la educación superior es que me ha hecho ver la vida de una manera diferente. Esto se debe seguir priorizando, porque da más oportunidades a los jóvenes para que puedan realizar sus estudios y salir adelante en sus proyectos de vida”, aseguró Juan Pablo González, estudiante de Arquitectura.

La Institución Universitaria Colegio Mayor de Antioquia ofrece pregrados en diferentes facultades:

Administración (Administración de Empresas Turísticas

Ingeniería Comercial, Gastronomía

Gestión Turística y de Guianza

Gestión Comercial y Gastronómica, entre otros)

Arquitectura e Ingeniería (Arquitectura

Ingeniería Ambiental

Construcciones Civiles

Delineante de Arquitectura

Gestión Ambiental

Gestión Catastral)

Ciencias de la Salud (Bacteriología, Biotecnología

Seguridad y Salud en el Trabajo) y Ciencias Sociales y Educación (Comunicación Social

Licenciatura en Ciencias Sociales

Planeación y Desarrollo Social y múltiples tecnologías en comunicación y gestión comunitaria).

Cabe señalar que los programas se imparten en modalidad presencial y virtual, en sedes de distintos sectores de la ciudad, facilitando así el acceso y la adaptabilidad a diferentes perfiles de estudiantes.

Colmayor abre más de 1.000 cupos gratuitos para programas universitarios en Medellín - crédito Alcaldía de Medellín

En paralelo, Colmayor proyecta para el 2026 la habilitación de más de 5.000 cupos adicionales para técnicas laborales en áreas como salud y belleza, cursos cortos de inglés, conducción, artes y vigilancia, entre otras. De esta manera, la institución busca fortalecer la formación para el trabajo e incrementar la empleabilidad.

El plazo para inscribirse como aspirante nuevo está abierto hasta el 26 de noviembre. Los interesados deben contar con el resultado de las pruebas Saber 11 (Icfes) —sin exigencia de puntaje mínimo— y haber culminado o estar próximos a culminar el bachillerato. El proceso debe realizarse únicamente desde un computador de escritorio o portátil y a través del portal institucional: www.colmayor.edu.co. Tras ser admitidos, los postulantes pueden realizar la solicitud de beca presentando la documentación requerida.

Ante inquietudes, los candidatos pueden acudir a las facultades correspondientes para recibir orientación sobre el proceso académico y las opciones de formación. Con iniciativas como esta, la participación ciudadana y la inversión local en educación superior continúan abriendo puertas, contribuyendo a la transformación social e incentivando el desarrollo sostenible en Medellín.