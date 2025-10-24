La canción más reproducida en Spotify Colombia este día

Estos son los títulos más buscados por los suscriptores de Spotify. (Infobae)

Desde los primeros registros que se tienen de la historia del ser humano, el sonido y la música siempre han estado presentes. Gracias a que es un lenguaje universal, ésta es capaz de ser entendida y sentida por cualquier persona independientemente de su idioma o cultura.

La música tiene la capacidad de conectar a los individuos con sus emociones, ya sea que los haga sentir felicidad, nostalgia, tristeza y toda una gama de sentimientos a través de sus amplios estilos o géneros.

En el nuevo milenio plataformas como Spotify han logrado sacar ventaja de ello y, a través de su amplio catálogo de canciones y artistas, se ha posicionado en el gusto de los usuarios, quienes además tienen la posibilidad de escuchar su música favorita a través de aplicaciones e, incluso, sin necesidad de tener acceso a internet.

Sin embargo, ante la gran variedad con la que cuenta Spotify podría ser sencillo perderse en una industria que se actualiza rápidamente.

Las canciones favoritas del momento

1. COMO OREO (w Fuerza Regida, Ovy On The Drums)

Blessd

«COMO OREO (w Fuerza Regida, Ovy On The Drums)», interpretado por Blessd, ocupa el primer lugar de la lista, tras lograr 264.339 reproducciones.

2. La Plena

W Sound

«La Plena» de W Sound es muy exitoso de entre los usuarios de esta plataforma, tras acumular 243.806 reproducciones. Hoy se sigue ubicando en la segunda posición.

3. YOGURCITO REMIX (w Anuel AA, Yan Block, Luar La L, Kris R., ROA)

Blessd

«YOGURCITO REMIX (w Anuel AA, Yan Block, Luar La L, Kris R., ROA)» de Blessd se ha hecho un hueco entre las preferidas del momento. Cuenta con 241.880 reproducciones, motivo por el cual sigue en la tercera posición.

4. YOGURCITO

Blessd

Tras acumular 207.079 reproducciones, el temazo de Blessd se mantiene en cuarto lugar.

5. YO y TÚ (w Quevedo, Beéle)

Ovy On The Drums

«YO y TÚ (w Quevedo, Beéle)», interpretado por Ovy On The Drums, ocupa el quinto lugar de la lista, tras lograr 189.866 reproducciones.

6. no tiene sentido

Beéle

«no tiene sentido» de Beéle es muy exitoso de entre los usuarios de esta plataforma, tras acumular 189.094 reproducciones. Hoy se sigue ubicando en la sexta posición.

7. quédate

Beéle

Tras acumular 182.802 reproducciones, «quédate» de Beéle se mantiene en séptimo lugar.

8. Mi Refe (w Ovy On The Drums)

Beéle

Esta es la canción que se ubica en el octavo lugar. Gracias a ella, se han llevado las reproducciones hasta 181.801, lo que marca un hito en la carrera musical de Beéle.

9. top diesel

Beéle

«top diesel» de Beéle se ubica en la novena posición. Tras varias semanas en el tope de las listas, su popularidad ahora va en descenso, con 175.416 reproducciones.

10. AMISTA (w Ovy On The Drums)

Blessd

«AMISTA (w Ovy On The Drums)» de Blessd se ha hecho un hueco entre las preferidas del momento. Cuenta con 174.266 reproducciones, motivo por el cual se mantiene en la décima posición.

*Algunos datos podrían no estar disponibles porque la plataforma no los proporciona.

Los artistas y canciones más reproducidas en Colombia durante el 2024

Spotify se ha convertido en una de las plataformas por streaming más competitivas. (Spotify)

Feidse ha consolidado como una figura prominente en la escena musical de Colombia durante 2024, liderando las listas de Spotify tanto en la categoría de artistas como en la de canciones más escuchadas. Sus temas ‘Sorry 4 That Much’y ‘Luna’ han capturado la atención de los oyentes, reflejando su creciente influencia en el género urbano. Además, su gira ‘Ferxxocalipsis World Tour’incluyó exitosas presentaciones en Bogotá y Medellín, destacando su impacto más allá de las plataformas digitales.

El reguetón ha dominado las preferencias musicales en Colombia, según las listas Top Artistas Colombia 2024 y Top Canciones Colombia 2024 de Spotify. Feid encabeza ambas listas, con ‘Luna’, en colaboración con ATL Jacob y ‘Sorry 4 That Much’ como las canciones más populares. Otros artistas destacados incluyen a Karol G, Blessd, y Bad Bunny, quienes también han dejado su huella en las listas con temas como ‘Perro Negro’ y ‘Si Antes Te Hubiera Conocido’.

La lista Top Canciones Colombia 2024 presenta una variedad de colaboraciones que han resonado con el público. Entre ellas se encuentran ‘Mírame’ de Blessd y Ovy On The Drums y ‘Según Quién’de Malumay Carin León. Estas colaboraciones reflejan la diversidad y la riqueza del género urbano en el país.

En cuanto a la lista Top Artistas, además de Feid, se destacan canciones como ‘La Falda’ de Myke Towers y ‘Monastery’de Ryan Castrojunto a Feid. La presencia de artistas como Anuel AA con ‘Shampoo de Coco’ y Rauw Alejandro con ‘Khé?’ también subraya la popularidad de estos géneros en Colombia.

El fenómeno de Feid no se limita a su éxito en las listas de reproducción. Su gira ‘Ferxxocalipsis World Tour’ ha sido un éxito rotundo, con conciertos consecutivos en el Coliseo MedPlus de Bogotá y el Estadio Atanasio Girardot de Medellín, atrayendo a miles de fanáticos. Esta combinación de éxito en streaming y en vivo subraya su prominencia en el panorama musical colombiano.

La influencia de Feid y el auge del reguetón en Colombia durante 2024 reflejan una tendencia más amplia en la música latina, donde la colaboración y la innovación continúan impulsando el género hacia nuevas alturas.