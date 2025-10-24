Kika Nieto confesó que tiene un ácaro viviendo en su ojo y habló del problema ocular que le causó: “Asqueroso”

La influencer publicó una fotografía de su ojo y relató el diagnóstico médico que recibió tras semanas de molestias y diagnósticos fallidos, haciendo un llamado a no normalizar malestares prolongados - crédito @_kikanieto/ Instagram

La creadora de contenido, Erika Nieto Márquez ―más conocida como Kika Nieto―, generó inquietud entre sus seguidores tras compartir en sus redes sociales una fotografía de la afección ocular que la ha afectado durante varias semanas.

La imagen y la experiencia compartida por la influencer causaron impacto en la audiencia y en la conversación digital, luego de que la propia Nieto calificara el episodio como “asqueroso” y relatara en detalle los síntomas y el proceso médico que afrontó.

La mujer reveló que, durante la grabación del programa Mujeres sin filtro, del Canal RCN, utilizó lentes para protegerse debido a molestias recurrentes en uno de sus ojos.

La presentadora y youtuber explicó que, tras múltiples episodios de comezón y enrojecimiento, buscó atención especializada para identificar la causa. “Tengo un bicho asqueroso en el ojo. Ustedes no saben el alivio que yo siento por saber qué carajos era lo que me pasaba, porque me habían dicho que era conjuntivitis como 8 veces en el año”, comentó Nieto ante su audiencia.

La influencer detalló que anteriormente había recibido diagnósticos erróneos y que los síntomas se repetían sin motivo claro. De acuerdo con su testimonio, la molestia la llevó a consultar a una médica especialista.

“Pedí una cita prioritaria y la doctora me hizo como diferentes exámenes, me puso unas gotas, me examinó con una luz azul, otra blanca y con varios microscopios, hasta que me dijo que tenía blefaritis”, explicó.

La creadora de contenido confesó que después de presentar problemas oculares por varios años, pudo dar con el diagnóstico que afectada su vista - crédito @_kikanieto/ Instagram

Según la información médica divulgada por la propia creadora de contenido, la blefaritis se manifiesta con inflamación, irritación, picazón y enrojecimiento de los párpados, donde pueden aparecer residuos similares a la caspa en la base de las pestañas. Tras el diagnóstico, la profesional de la salud le indicó un tratamiento específico y recomendaciones orientadas a disminuir los síntomas y prevenir complicaciones en el futuro.

A pesar del impacto emocional, Kika Nieto se mostró aliviada por conocer la causa real de sus molestias: “Aunque para mí es una agonía y es asqueroso, me encanta poder saber lo que tengo porque no es posible que uno normalice vivir con algo así por el resto de tu vida”. Además, animó a sus seguidores que presenten síntomas similares a consultar con especialistas: “Si tú estás experimentando síntomas como los míos, te dejo este video para que pongas manos a la obra”.

La experiencia compartida por Kika Nieto vuelve a poner en primer plano la exposición de temas de salud por parte de figuras públicas y la influencia que sus testimonios pueden tener sobre la conciencia y prevención de sus comunidades digitales.