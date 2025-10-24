Colombia

Karol G se suma a la exclusiva lista de invitados al ‘Vogue World: Hollywood 2025′

La Bichota fue anunciada como invitada especial al evento que se celebrará el domingo en Los Ángeles, que ya incluye nombres como Doja Cat o Nicole Kidman

Daniel Ospina

Por Daniel Ospina

La Bichota coincidirá en el evento a celebrarse en Los Angeles - crédito @voguemagazine/Instagram

A una semana de que Karol G desplegara su faceta más glamurosa como invitada en el Victoria’s Secret Fashion Show, celebrado en el local insignia de la marca en Nueva York, Karol G sigue dando de qué hablar con su aparición en eventos ligados a la moda.

En las últimas horas la Bichota fue anunciada como parte del Vogue World: Hollywood que se celebrará el próximo domingo 26 de octubre en Los Angeles.

Según confirmó la página oficial de la revista en sus redes sociales, el evento reunirá a figuras destacadas del cine y la moda, y contará con las actuaciones de la colombiana, así como de Doja Cat y Gracie Abrams. También se confirmó la presencia de figuras como Entre los invitados confirmados se encuentran la actriz Nicole Kidman y la comediante Ayo Edebiri, junto a otros referentes de la industria.

Karol G fue anunciada como
Karol G fue anunciada como invitada al 'Vogue World: Hollywood' que se celebrará el 26 de octubre en Los Ángeles - crédito Brendan McDermid/REUTERS

Cabe recordar que al momento del anuncio por parte de la revista, la cantante se encontraba en Miami, como parte de la lista de artistas nominados a los Premios Billboard de la Música Latina.

“Es el mejor álbum de toda mi carrera”: Karol G habló de ‘Tropicoqueta’

Además, días antes de conocerse su presencia en el Vogue World, la cantante concedió una entrevista exclusiva a Vogue México en la que habló lo que rodeó su más reciente larga duración y el desafío que implicó para ella grabar algo que tomaba cierta distancia con lo hecho en su exitoso Mañana Será Bonito, el primer LP completamente en español de una mujer latina en liderar el Billboard 200.

Su propósito era crear un álbum que dejara una huella: : “Más que ser una artista de tendencia, tengo muy claro que quiero ser una artista de trascendencia (...) La tendencia crea un impacto momentáneo y viral, pero el día de mañana cómo vas a ser recordado, me preocupa más”, explicó la artista.

Tropicoqueta nació, en palabras del cantante, con una premisa: “Voy a crear el mejor álbum de toda mi carrera”. Para ello, elaboró una lista de géneros musicales latinoamericanos para abordar, incluyendo cumbia villera, ranchera, vallenato, bachata y salsa.

Karol G afirmó que 'Tropicoqueta'
Karol G afirmó que 'Tropicoqueta' nació con la premisa de crear el mejor álbum de su carrera - crédito @karolg/Instagram

Uno de los mayores desafíos consistió en unir a distintas generaciones: “Quería que una mamá, una abuelita y una hija pudieran cantar algo que las representara a las tres”, señaló. El resultado, según la artista, cumplió el sueño de reunir públicos diversos mediante la nostalgia y la autenticidad.

Pese a que las reacciones iniciales fueron divididas, Tropicoqueta alcanzó reconocimiento internacional y le dio la oportunidad de encabezar el espectáculo de medio tiempo del estreno de la NFL en São Paulo, algo que surgió debido a que los organizadores quedaron enamorados del disco.

Sobre su aparición en la
Sobre su aparición en la apertura de la NFL en Sao Paulo, Brasil, Karol G aseguró que la oportunidad surgió porque los productores del evento estaban fascinados con 'Tropicoqueta' - crédito Amanda Perobelli/REUTERS

La artista rememoró la creación de Ese Hombre Es Malo, inspirado en la fusión de sinfónica y mariachi de Juan Gabriel que plasmó en su influyente álbum en vivo en Bellas Artes, describiéndolo como el mayor reto de esta producción. La grabación en Guadalajara, con todos los músicos presentes, representó un momento especial de realización artística.

Tras el éxito de Mañana será bonito, Karol G enfrentó momentos de incertidumbre y presión para renovarse. Reconoció que los meses posteriores a la gira fueron de caos interior, hasta que recordó su propósito original: “Necesito hacer lo que me nace hacer”. Subrayó que solo importa la intención con la que se crea la música y no las opiniones externas. Inclusive, aludió al empoderamiento femenino y cómo, sin desconocer los obstáculos en una industria predominantemente masculina, tuvo que reformular parte de ese discurso. “Me tuve que poner como reto dejar de pensar que yo era mujer en una industria de hombres”, explicó.

