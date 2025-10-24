Karol G abrió la lista de colombianos triunfadores en los premios Billboard de la Música Latina 2025: conozca a los ganadores

Karol G abrió la lista de éxitos de la música colombiana en los Premios Billboard de la Música Latina 2025 - crédito Eduardo Verdugo/AP

El jueves 23 de octubre, se celebró una nueva edición de los Premios Billboard de la Música Latina en el James L. Knight Center de Miami. La cuota colombiana era notable en esta oportunidad, dada la gran cantidad de nominaciones cosechadas.

Karol G encabezaba la lista de nominaciones con un total de 10, entre las que destacaron Artista Latino del Año, Canción Latina del Año por Si Antes Te Hubiera Conocido, y Artista Femenina del Año. Justamente al inicio de la gala, la Bichota recibió el primero de los galardones, en la categoría Hot Latin Songs, Artista del Año Femenina por Si Antes Te Hubiera Conocido.

La 'Bichota' subió a la tarima para recoger el primero de sus premios de la velada celebrada en Miami - crédito Telemundo

“Lo que más agradezco hoy es que me pongo igual de nerviosa como si fuera el primer día”, expresó la antioqueña en su discurso de agradecimiento.

El siguiente en ser reconocido fue Kapo, que se llevó el premio Álbum Top Latin Top por su disco Por si alguien nos escucha’. El caleño que llegó a la velada con cuatro nominaciones, agradeció a todo su equipo, a sus fans, y a su mamá en su discurso de aceptación.

La lista de nominaciones la completan Shakira, Manuel Turizo, Kali Uchis, Feid, Maluma, Morat y Grupo Niche.

En desarrollo