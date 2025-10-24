Colombia

Karol G abrió la lista de colombianos triunfadores en los premios Billboard de la Música Latina 2025: conozca a los ganadores

La Bichota, la más nominada por Colombia en la gala, fue la primera en recibir su galardón

Daniel Ospina

Por Daniel Ospina

Guardar
Karol G abrió la lista
Karol G abrió la lista de éxitos de la música colombiana en los Premios Billboard de la Música Latina 2025 - crédito Eduardo Verdugo/AP

El jueves 23 de octubre, se celebró una nueva edición de los Premios Billboard de la Música Latina en el James L. Knight Center de Miami. La cuota colombiana era notable en esta oportunidad, dada la gran cantidad de nominaciones cosechadas.

Karol G encabezaba la lista de nominaciones con un total de 10, entre las que destacaron Artista Latino del Año, Canción Latina del Año por Si Antes Te Hubiera Conocido, y Artista Femenina del Año. Justamente al inicio de la gala, la Bichota recibió el primero de los galardones, en la categoría Hot Latin Songs, Artista del Año Femenina por Si Antes Te Hubiera Conocido.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel

La 'Bichota' subió a la tarima para recoger el primero de sus premios de la velada celebrada en Miami - crédito Telemundo

“Lo que más agradezco hoy es que me pongo igual de nerviosa como si fuera el primer día”, expresó la antioqueña en su discurso de agradecimiento.

El siguiente en ser reconocido fue Kapo, que se llevó el premio Álbum Top Latin Top por su disco Por si alguien nos escucha’. El caleño que llegó a la velada con cuatro nominaciones, agradeció a todo su equipo, a sus fans, y a su mamá en su discurso de aceptación.

La lista de nominaciones la completan Shakira, Manuel Turizo, Kali Uchis, Feid, Maluma, Morat y Grupo Niche.

En desarrollo

Temas Relacionados

Karol GGanadoresPremios Billboard de la Música LatinaColombia-EntretenimientoColombia-Noticias

Más Noticias

Medellín impulsa el acceso a la universidad con becas para más de 1.000 estudiantes: así puede participar

La oferta incluye programas presenciales y virtuales en diversas disciplinas, con apoyos integrales para evitar la deserción y facilitar la permanencia estudiantil, beneficiando a comunidades tradicionalmente excluidas

Medellín impulsa el acceso a

Acemi se pronunció tras fallo que suspendió el decreto con el que Petro quería reformar el sistema de salud: “Una decisión en derecho”

Ana María Vesga, titular de la Asociación Colombiana de Empresas de Medicina Integral, hizo énfasis en cómo persiste la incertidumbre en sector mientras se define el rumbo normativo y operativo de la atención en Colombia

Acemi se pronunció tras fallo

Familiares de adulto mayor que falleció por ataque de abejas en Valledupar no reclamaron el cuerpo: alcaldía asumirá el sepelio

El lamentable suceso expuso la vulnerabilidad de los adultos mayores ante emergencias ambientales, impulsando a las autoridades a revisar protocolos de seguridad en centros similares de la ciudad

Familiares de adulto mayor que

Consejos prácticos para colombianos en aeropuertos internacionales, claves para un viaje sin contratiempos

El éxito de un recorrido por el extranjero depende de la planificación. Desde la llegada anticipada a la terminal hasta la consulta de regulaciones migratorias

Consejos prácticos para colombianos en

Concejales rechazan la revocatoria del mandato de Carlos Fernando Galán: “Es una estrategia del petrismo”

Los miembros del Cabildo Distrital argumentaron que la iniciativa para retirar del cargo al alcalde obedece a cálculos políticos en favor del Gobierno nacional

Concejales rechazan la revocatoria del
MÁS NOTICIAS

VIOLENCIA

Exalcalde de Medellín deberá testificar

Exalcalde de Medellín deberá testificar ante la JEP por la operación Orión: víctimas estarán presentes

Asesinan a cantante que había llegado “sin avisar” a zona que controlan las disidencias: “Los que mandan son ellos”

Ejército asestó duro golpe a las disidencias de Iván Mordisco: millonario cargamento de marihuana fue incautado en carreteras del Huila

Los Shottas niega haber amenazado con matar al contralor de Buenaventura, pese a que existe un audio con la advertencia: “Ojo pues, objetivo militar”

Ejército Nacional investiga el presunto asesinato de una menor de edad a manos de un soldado en Amazonas

ENTRETENIMIENTO

Hermana de Andrés Cepeda se

Hermana de Andrés Cepeda se quedó sin trabajo a los 72 años y conmovió con su relato

La canción más reproducida en Spotify Colombia este día

Grupo Niche reveló sus canciones preferidas de Shakira: “Tiene muchas que quisiera escuchar en salsa”

Karol G se suma a la exclusiva lista de invitados al ‘Vogue World: Hollywood 2025′

Jessica Cediel vive triste pérdida y compartió emotivo mensaje en redes: “El cielo se viste de fiesta”

Deportes

Ministerio del Deporte aclaró situación

Ministerio del Deporte aclaró situación del Pereira por huelga de jugadores: esto dijo el Gobierno nacional

Independiente Santa Fe celebra el regreso de una pieza clave de cara al clásico con Millonarios

Toronto Blue Jays vs. Los Angeles Dodgers: hora y dónde ver en Colombia el juego 1 de la Serie Mundial 2025

Hora y dónde ver el UFC 321: Se conocerá al sucesor de Jon ‘Bones’ Jones en el peso pesado

Así formaría la selección Colombia femenina ante Perú en el debut de la Liga de Naciones: habría novedades