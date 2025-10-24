Colombia

Karina García, tras su ruptura con Altafulla, envió poderoso mensaje a mujeres con el corazón roto: “Sé que es difícil”

La modelo y creadora de contenido compartió consejos sobre cómo superar una tusa, para inspirar a sus seguidoras, pero causó especulaciones sobre su proceso de sanación emocional

Natalia Perilla

Por Natalia Perilla

El emotivo consejo de Karina
El emotivo consejo de Karina García para mujeres que atraviesan una ruptura amorosa - crédito @karinagarciaoficiall/ Instagram

En el lanzamiento de la nueva edición de la revista Carmel, de la cual es portada e imagen principal, la modelo e influencer Karina García habló abiertamente sobre uno de los temas que más inquieta a sus seguidoras: cómo superar una ruptura amorosa y recuperar la fuerza personal luego de un momento de dolor.

Durante la entrevista que le realizaron en un ‘en vivo’ de Tiktok y en el escenario que crearon para mostrar la nueva colección que está desfilando Karina, le lanzaron esa pregunta y la paisa no dudó en compartir un mensaje directo, honesto y cargado de empoderamiento para todas las mujeres que atraviesan una tusa.

A las mujeres que están pasando por una ruptura en este momento, el consejo más grande que yo les puedo dar, que yo sé que es difícil, porque muchas de ustedes se sienten solas, muchas de ustedes sufren de apego emocional, muchas de ustedes se sienten vacías. Miren, sí se puede. Pónganse ustedes por encima de todo“, empezó diciendo la influencer.

Seguido indicó lo que piensa de los hombres cuando se van de la relación de pareja y que entiende lo que pueden llegar a pensar las mujeres, pero aprovechó para darles trucos de fuerza.

¿Indirecta para Altafulla? Karina García habla del empoderamiento en las rupturas y enciende las redes - crédito @tiahhnti/tiktok

No se van a morir por un hombre. Nadie se muere porque otro se va. Las mujeres somos demasiado valiosas, poderosas. No se echen a morir por absolutamente nadie. Miren a su familia, a sus amigos, a las personas que realmente las aman, que realmente se las merezcan”, afirmó la creadora de contenido.

Sus palabras rápidamente comenzaron a circular en redes sociales, generando aplausos entre sus seguidoras, quienes agradecieron el mensaje de fortaleza emocional y amor propio.

Sin embargo, también dieron pie a múltiples interpretaciones entre el público e internautas, quienes no dudaron en relacionar estas declaraciones con la ruptura que Karina habría vivido recientemente con el cantante Altafulla.

¿Indirecta de Karina García sobre su pasado amoroso?

Aunque Karina no mencionó nombres ni habló directamente de su vida sentimental actual, varios usuarios recordaron que su relación con Altafulla terminó de forma inesperada y en circunstancias que nunca fueron completamente aclaradas.

Desde entonces, la influenciadora ha sido reservada sobre lo ocurrido, pero sus reflexiones sobre el amor propio y el desapego fueron interpretadas por muchos como una señal de que ya superó ese capítulo y que así habría sido como ella logró superar el dolor que pudo haber sentido por culminar ese momento de su vida.

La exintegrante de La casa
La exintegrante de La casa de los famosos Colombia hizo pública la separación tras dos semanas de distancia, mencionando que ya no mantienen contacto y que enfocará su energía en proyectos personales - crédito montaje cortesía Canal RCN - Pexels

Comentarios como “Esto suena a tusa superada”, “lo dice alguien que ya sanó” o “definitivamente está hablando de lo que vivió con Altafulla ” comenzaron a multiplicarse en las plataformas digitales.

Durante la entrevista, Karina dejó claro que con su mensaje animar a las mujeres a reenfocarse en sí mismas y dejar de idealizar relaciones que les generan sufrimiento. Su llamado a mirar a la familia, los amigos y a las personas que realmente las valoran fue uno de los fragmentos más destacados de su intervención.

Por ahora, Karina no ha confirmado si sus palabras están inspiradas en alguna experiencia reciente, pero el público no dudó en conectar este discurso con su historia sentimental más comentada, lo que ha generado aún más expectativa sobre su situación emocional actual.

García anunció por medio de un comunicado publicado en una serie de historias en su cuenta oficial de Instagram el 29 de septiembre el fin de su relación con el cantante Altafulla.

La modelo comunicó a través
La modelo comunicó a través de sus redes sociales la decisión de terminar la relación y compartió reflexiones sobre su proceso de sanación y su futuro profesional - crédito @karinagarciaoficiall/ Instagram

Hola a todos. Sé que muchos de ustedes no se lo esperaban, pero quiero ser honesta, hoy quiero compartir algo muy personal, porque sé que han seguido mi historia. Con el corazón en la mano, quiero contarles que mi relación sentimental llegó a su FIN... No sé cuál sea la intención de dar a entender que aún estamos juntos cuando estoy tratando de soltar, de olvidar, de seguir con mi vida y eso me duele y me hace mucho daño y de paso, ustedes siguen ilusionados con una relación que ya no existe, no soy perfecta, pero lo di todo.Reitero y quiero ser clara: tenemos contacto cero”, contó la exparticipante de la segunda temporada de La casa de los famosos Colombia.

