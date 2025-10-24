Colombia

Jessica Cediel vive triste pérdida y compartió emotivo mensaje en redes: “El cielo se viste de fiesta”

La modelo y presentadora expresó su dolor por el fallecimiento de un familiar muy querido, mientras admiradores y colegas enviaron condolencias y muestras de solidaridad

Lina Muñoz Medina

Por Lina Muñoz Medina

La presentadora compartió un emotivo
La presentadora compartió un emotivo mensaje y recuerdos junto a su tía, destacando el fuerte lazo familiar - crédito composición fotográfica

Jessica Cediel, reconocida por su trabajo como modelo, actriz y presentadora en espacios televisivos de Colombia, confirmó la muerte de uno de sus seres más queridos: su tía Lucía Silva, con la que mantenía un estrecho lazo familiar.

La noticia se conoció el 23 de octubre a través de un mensaje publicado por Cediel en sus redes sociales, en las que expresó la profunda tristeza que embarga a la familia.

“Hoy el cielo se viste de fiesta con tu llegada. Gracias por todo, tía linda. Que mi Dios te tenga en su gloria, Lucía Silva”, escribió Jessica Cediel en su cuenta de Instagram, publicación que acompañó con una fotografía junto a su familiar.

Jessica Cediel confirma la muerte
Jessica Cediel confirma la muerte de su tía Lucía Silva y recibe muestras de apoyo en redes sociales - crédito jessicacedielnet / Instagram

La presentadora también compartió un video en el que ambas aparecen bromeando, evidenciando la cercanía y afecto que mantenían.

A este homenaje sumó la canción Yo te extrañaré, de Tercer Cielo, un tema habitualmente asociado a la despedida de seres queridos. Diversos usuarios replicaron el mensaje y enviaron mensajes de condolencias, reconociendo el significado especial de la pérdida para la presentadora, que cuenta con más de 10 millones de seguidores.

Tras el anuncio, figuras del entretenimiento y seguidores de Jessica Cediel dejaron mensajes de solidaridad y ánimo. En las redes se destacan frases como “Dios los bendiga”, “Que en paz descanse” y “mi más sentido pésame a toda la familia”. Estas manifestaciones llegaron tanto de colegas como de admiradores, corroborando el aprecio del público hacia la presentadora.

La familia de Jessica Cediel
La familia de Jessica Cediel mantiene en reserva los detalles sobre la causa del fallecimiento de Lucía Silva - crédito jessicacedielnet / Instagram

Sobre la causa del fallecimiento de Lucía Silva, la familia no ha emitido información específica. Hasta el momento, ninguno de los allegados de la presentadora ha divulgado detalles sobre las circunstancias del deceso, manteniendo la privacidad en torno a este episodio.

La muerte de su tía representa un duro golpe para Jessica Cediel, que ha manifestado en distintas ocasiones la importancia de los vínculos familiares en su vida cotidiana y profesional.

“Cristiana y se viste así”: Jessica Cediel responde a críticas por su fe

Previo al anuncio del fallecimiento de su tía, la presentadora fue el centro de discusión en redes sociales tras compartir un video donde baila la canción Imitadora de Romeo Santos, clip que acompañó con comentarios sobre su experiencia en este proyecto musical.

En la publicación, Cediel viste de blanco, lo que generó variedad de reacciones entre sus seguidores: algunos la apoyaron, mientras otros criticaron una supuesta incoherencia entre su fe cristiana y la forma en que se muestra públicamente.

Frente a las críticas sobre la compatibilidad entre su fe y su expresión personal, Cediel respondió por medio de sus historias en Instagram. Expresó que muchas personas consideran que una fuerte relación con Dios exige cambiar la forma de ser, pero sostuvo que ese no es su caso.

Tras recibir comentarios negativos por su reciente publicación, la presentadora afirma que su vínculo espiritual es inquebrantable y rechaza la presión social para cambiar su forma de mostrarse en internet - crédito jessicacedielnet / Instagram

“La relación que yo tengo con mi padre amado absolutamente nadie me la puede quitar y es algo que yo he construido a lo largo de mi vida, sino que últimamente se los estoy compartiendo mucho más”.

La presentadora también hizo mención al estigma que suele pesar sobre quienes hablan abiertamente de su fe, indicando que los creyentes están acostumbrados a ser señalados.

La modelo rechazó las acusaciones de hipocresía, asegurando que mantiene coherencia entre su vida pública y su vivencia espiritual: “Para todos los que hacen bullying, para todos los que critican [...] sigan criticando porque yo no voy a cambiar”.

Además, planteó que existe una confusión entre espiritualidad y religiosidad estricta, y cuestionó la expectativa de que quienes tienen fe adopten comportamientos rígidos.

Cediel finalizó reafirmando su identidad y su camino espiritual, y remarcó que no permitirá que las críticas alteren su forma de ser ni la manera en que comparte su vida con sus seguidores.

