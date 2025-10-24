Colombia

Hermana de Andrés Cepeda se quedó sin trabajo a los 72 años y conmovió con su relato

La comunicadora acudió a una feria de empleo en Bogotá y compartió la experiencia con sus seguidores

Su relato sorprendió a todos los internautas que empezaron a seguirla - crédito Consuelo Cepeda / Instagram

La dificultad para acceder al mercado laboral en la vejez sigue siendo uno de los principales problemas en el territorio nacional. A mediados de octubre de 2025 se viralizó el caso de Consuelo Cepeda, reconocida periodista colombiana, que compartió públicamente su experiencia al intentar reincorporarse a su profesión a los 72 años.

A través de sus redes sociales, la comunicadora relató los obstáculos que enfrenta pese a contar con salud, experiencia y profesionalismo, y describió el panorama de desempleo que observó en una feria de empleo en Bogotá a través de videos publicados en su cuenta de Instagram.

Durante más de dos décadas, Consuelo Cepeda fue la figura principal del programa Defensor al televidente de RCN, espacio que no solo condujo, sino que dirigió desde 2001 hasta marzo de 2005.

El evento de empleo tuvo gran recepción, pero ni Consuelo ni muchos de los asistentes consiguieron una oferta - crédito Consuelo Cepeda / Instagram

Ocho meses después de dejar su cargo como defensora del televidente en el canal, la periodista recurrió a su cuenta de Instagram para hacer visible su situación actual.

En un video grabado desde un bus de TransMilenio, Cepeda expresó: “Soy Consuelo Cepeda, hasta hace ocho meses fui la defensora del televidente al canal RCN. Tengo 72 años y ha sido muy complicado encontrar un trabajo a pesar de las ganas, de la buena salud, del profesionalismo y de la experiencia. Por lo tanto, me dirijo a la feria del empleo organizada por la Secretaría de Desarrollo del Distrito. Aquí voy para verificar si es posible conseguir trabajo a los 72 años”.

La comunicadora, hermana del cantante Andrés Cepeda, acudió a la feria de empleo con la esperanza de hallar una oportunidad vinculada a su trayectoria en periodismo y comunicación. Tras su participación, compartió un segundo video en el que describió sus impresiones sobre el evento.

“Tengo una sensación agridulce. Dulce y bonita en el sentido de que todo estaba muy bien organizado, había muy buena voluntad por parte de la Alcaldía de Bogotá, pero quedé aterrada, esta es la parte agria, de la cantidad de personas desempleadas en Bogotá, no se podía caminar por el stand habilitado para estos menesteres".

Asimismo, describió que “Había gente de todas las condiciones, viejitos, jóvenes, de edad mediana, personas con ‘pinta’ de profesionales, era toda la Colombia reunida, una Colombia palpitante de oportunidades para trabajar, muy agradable y muy bonito ver esas ganas de que si la gente no trabaja o no puede, no es porque no quiera, sino porque no hay oportunidades”, relató.

La hermana del artista se
La hermana del artista se viralizó en redes sociales - crédito Consuelo Cepeda / Instagram

A pesar de la organización y el ambiente positivo, Consuelo Cepeda no logró encontrar vacantes relacionadas con su campo profesional. Según explicó, aunque le ofrecieron algunas alternativas, ninguna correspondía a periodismo o comunicación.

“La gente va contenta, va con ganas, como iba yo. Finalmente, sobre lo mío no había nada, aunque me buscaron algunas opciones, pero con relación con periodismo y comunicación y todo eso, no había nada. Dejé la posibilidad de enviar mi hoja de vida y acceder a ese trabajo. Estoy contenta porque lo intenté, porque lo hice, porque me da ánimos y siento que puedo hacerlo”, afirmó.

La hermana del artista dio un reporte sobre el avance de la situación - crédito Consuelo Cepeda / Instagram

La periodista concluyó su testimonio con una reflexión sobre la situación de las personas mayores en el mercado laboral colombiano: “Me di cuenta que somos una población un poquito olvidada y que en este momento, la mayoría de colombianos somos personas mayores de 50 años. Prometo que voy a ponerme a trabajar por este tema, en conclusión, yo voy a seguir trabajando porque no podemos dejarnos arrinconar las personas mayores de 50, de 60 y de 70 porque somos mayoría y además tenemos todavía muchas ganas y necesitamos más oportunidades”.

Ante el apoyo recibido y todas las sugerencias de los internautas, a la hermana del cantante le surgió la idea de convertirse en creadora de contenido, por lo que pidió ideas a aquellos que la apoyan.

