Estas son las razones por las que Estados Unidos incluyó a Petro en la Lista Clinton: “Trump está tomando medidas”

El presidente Gustavo Petro, parte de su familia y el ministro Armando Benedetti, fueron incluidos en la Lista Clinton - crédito Infobae

La Oficina de Control de Activos Extranjeros (Ofac) del Departamento del Tesoro de Estados Unidos emitió un comunicado en el que informó sobre la inclusión del presidente de Colombia, Gustavo Petro, en la Lista Clinton, debido a su gestión en materia de lucha contra el narcotráfico.

De acuerdo con el secretario del Tesoro, Scott Bessent, el jefe de Estado colombiano ha fracasado en combatir a las organizaciones ligadas al narcotráfico. Entre sus argumentos, expuso el incremento en la producción de cocaína que llega a Estados Unidos.

“Desde que el presidente Gustavo Petro asumió el poder, la producción de cocaína en Colombia se ha disparado a su tasa más alta en décadas, inundando Estados Unidos y envenenando a los estadounidenses”, declaró el funcionario.

Asimismo, indicó que la sanción impuesta al primer mandatario tiene como fin proteger a Estados Unidos, teniendo en cuenta que, a juicio del presidente Donald Trump, Gustavo Petro no está tomando las medidas necesarias para acabar con el flagelo que afecta a ambas naciones.

“El presidente Petro ha permitido que los carteles de la droga prosperen y se ha negado a detener esta actividad. Hoy, el presidente Trump está tomando medidas enérgicas para proteger a nuestra nación y dejar claro que no toleraremos el tráfico de drogas hacia nuestro país”, indicó.

En desarrollo...