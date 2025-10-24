Colombia

Estas son las razones por las que Estados Unidos incluyó a Petro en la Lista Clinton: “Trump está tomando medidas”

El secretario del Tesoro, Scott Bessent, aseguró que el presidente colombiano ha permitido que los carteles de la droga prosperen

Carol Salazar

Por Carol Salazar

Guardar
El presidente Gustavo Petro, parte
El presidente Gustavo Petro, parte de su familia y el ministro Armando Benedetti, fueron incluidos en la Lista Clinton - crédito Infobae

La Oficina de Control de Activos Extranjeros (Ofac) del Departamento del Tesoro de Estados Unidos emitió un comunicado en el que informó sobre la inclusión del presidente de Colombia, Gustavo Petro, en la Lista Clinton, debido a su gestión en materia de lucha contra el narcotráfico.

De acuerdo con el secretario del Tesoro, Scott Bessent, el jefe de Estado colombiano ha fracasado en combatir a las organizaciones ligadas al narcotráfico. Entre sus argumentos, expuso el incremento en la producción de cocaína que llega a Estados Unidos.

Ahora puede seguirnos en nuestro WhatsApp Channel y en Facebook

Desde que el presidente Gustavo Petro asumió el poder, la producción de cocaína en Colombia se ha disparado a su tasa más alta en décadas, inundando Estados Unidos y envenenando a los estadounidenses”, declaró el funcionario.

Asimismo, indicó que la sanción impuesta al primer mandatario tiene como fin proteger a Estados Unidos, teniendo en cuenta que, a juicio del presidente Donald Trump, Gustavo Petro no está tomando las medidas necesarias para acabar con el flagelo que afecta a ambas naciones.

El presidente Petro ha permitido que los carteles de la droga prosperen y se ha negado a detener esta actividad. Hoy, el presidente Trump está tomando medidas enérgicas para proteger a nuestra nación y dejar claro que no toleraremos el tráfico de drogas hacia nuestro país”, indicó.

En desarrollo...

Temas Relacionados

Gustavo PetroLista ClintonDonald TrumpVerónica AlcocerNicolás PetroArmando BenedettiColombia-Noticias

Más Noticias

Este será el nuevo rival de la selección Colombia para su amistoso de noviembre: reemplazará a Nigeria

Debido a que los africanos disputarán los playoffs para el repechaje del mundial, la Tricolor debió buscar un conjunto a última hora y encontró a uno que juega en la confederación asiática

Este será el nuevo rival

Exesposa de Gustavo Petro lo defendió luego de que el gobierno de los Estados Unidos mencionara que podrían incluirlos en la lista Clinton: “No había visto tal desfachatez”

Mary Luz Herrán aseguró que detrás de la iniciativa estaría involucrado el sector de la derecha, con un plan orquestado en contra del presidente de manera mancomunada con el Gobierno estadounidense

Exesposa de Gustavo Petro lo

Gustavo Petro y su familia serían incluidos en la Lista Clinton, afirmó el senador estadounidense Bernie Moreno

El republicano aseguró que la administración Trump planea sanciones personales, en respuesta a supuestos vínculos del mandatario colombiano con carteles de drogas

Gustavo Petro y su familia

Gustavo Petro fue incluido en la Lista Clinton, estas son las implicaciones: “Va a haber un aislamiento”

En diálogo con Infobae Colombia, Juan Carlos Portilla explicó las repercusiones que se podrían registrar tras la confirmación de la noticia

Gustavo Petro fue incluido en

EN VIVO Colombia vs. Perú, Liga de Naciones Femenina Conmebol: la Tricolor inicia su camino en Medellín

Las dirigidas por Ángelo Marsiglia arrancan la primera edición del certamen en el estadio Atanasio Girardot ante las incas, que quieren dar la sorpresa de visitantes

EN VIVO Colombia vs. Perú,
MÁS NOTICIAS

VIOLENCIA

‘Pipe Tuluá’ reiteró que quiere

‘Pipe Tuluá’ reiteró que quiere dialogar con el Gobierno Petro: “Yo no soy narcotraficante, nunca he enviado un gramo de droga a ningún país”

Coronel de la reserva activa del Ejército le envió mensaje desde Ucrania a Petro para combatir a los grupos armados ilegales en Colombia: “No son sicarios, asesinos ni mercenarios”

Petro destacó millonaria incautación de cocaína en la frontera con Ecuador e invitó a Trump a Colombia: “Veamos cómo se incauta cocaína sin matar gente”

Exalcalde de Medellín deberá testificar ante la JEP por la operación Orión: víctimas estarán presentes

Asesinan a cantante que había llegado “sin avisar” a zona que controlan las disidencias: “Los que mandan son ellos”

ENTRETENIMIENTO

Aida Merlano se fue contra

Aida Merlano se fue contra seguidora que criticó su maternidad: “Ser una madre presente no significa renunciar a tu vida”

Marbelle se refirió a la profunda amistad que la unía a Jota Mario Valencia con una foto nunca antes vista: “No se olvidan las personas”

Marcela Reyes expllicó cómo convierte las críticas en ingresos y crecimiento en redes sociales: “No me puedo enfocar en lo malo”

Natasha Klauss reveló que se separó y cómo el complicado proceso la alejó de sus hijas: “No paraba de llorar”

Así fue el lanzamiento de ‘Monstruo’ con un concierto gratuito de Feid y Tainy en Medellín

Deportes

EN VIVO Colombia vs. Perú,

EN VIVO Colombia vs. Perú, Liga de Naciones Femenina Conmebol: la Tricolor inicia su camino en Medellín

Santa Fe vs. Millonarios: hora y dónde ver el clásico capitalino por la Liga BetPlay

Borussia Mönchengladbach vs. Bayern Múnich: hora y dónde ver en Colombia a Luis Díaz por la Bundesliga

Técnico de Fenerbahçe se refirió al regreso de Jhon Durán tras el partido ante Stuttgart por Europa League: “Hay que darle minutos”

Qué pasará con el partido del Deportivo Pereira y Águilas Doradas tras confirmarse el incumplimiento por pagos