Aida Victoria Merlano filtró impactantes chats que involucran al “agropecuario”, su expareja y padre de su hijo: “Te ganaste que te aborrezca”

La relación entre Aida Victoria Merlano y Juan David Tejada atraviesa un momento crítico tras la divulgación de mensajes en los que la influenciadora señala la falta de contacto y apoyo económico del padre de su hijo

La controversia en torno a la relación entre Aida Victoria Merlano y Juan David Tejada alcanzó un nuevo punto de tensión por la publicación de una serie de mensajes privados que la influencer compartió en sus redes sociales, en los que expuso la falta de contacto y apoyo económico del padre de su hijo.

En uno de los fragmentos más comentados, Merlano reprochó a Tejada: “llevas 20 días sin verlo”, en referencia al tiempo que su ex habría pasado sin visitar a su hijo, según declaraciones de la empresaria.

La ruptura entre Aida Victoria Merlano y Juan David Tejada, conocido en redes como “el Agropecuario”, se confirmó semanas después del nacimiento de su hijo Emiliano, en medio de rumores que ambos desmintieron públicamente.

Aunque inicialmente se pensó que la separación había sido en buenos términos, la situación se tornó conflictiva cuando la creadora de contenido decidió hacer públicas conversaciones privadas, en las que acusó a su expareja de actitudes agresivas y de desentenderse de las responsabilidades paternas.

En una de las capturas difundidas, Merlano expresó: “Juan David, creo que en el momento en el que te atreviste a ponerte agresivo conmigo delante del niño y tuve que ver a mi prima separándote con él en brazos, te ganaste que te aborrezca. Si eres capaz de alterarte solo porque te pedí que no me amenaces, te quiero lejos de mí y ten presente que te hablo solo porque me tienes plata”.

La empresaria también dejó claro que no depende de Tejada para la crianza de su hijo.

“Si fuera para temas del niño, podría perfectamente no volver a escribirte en mi vida porque gracias a Dios, no necesito nada de ti. Con todo respeto, porque no quiero que te sientas ofendido, no me cuentes tus tragedias, que no puedo empatizar con alguien que nunca ha empatizado conmigo”, le escribió Merlano.

La respuesta de Tejada no se hizo esperar. A través de sus redes sociales, manifestó: “Arriba hay un Dios que todo lo ve, solo pasaba a decirles que no me voy a dejar provocar de ningún jueguito a los que está acostumbrada. Dejemos todo en manos de Dios que se encargará de poner todo en su lugar. Soy un caballero y lo seguiré siendo siempre. En algún momento las máscaras se caerán”.

La polémica escaló cuando Merlano denunció públicamente la ausencia de apoyo económico por parte de Tejada.

En sus palabras: “La realidad de mi vida que yo sostengo sola a mi hijo, que tiene eso de malo. Porque se tiene que salir la otra parte si yo no estoy diciendo mentiras, entonces con ese cuentico de ‘soy un caballero’, saque las pruebas, diga, yo mantengo a mi hijo, pero como esas pruebas no existen, le toca quedarse callado porque no mantiene a su hijo”, afirmó la influencer.

Además, subrayó: “No me indigno porque no mantengas a tu hijo, porque te tienes que indignar de que yo me sienta orgullosa de la mujer que soy, porque estoy sacando sola a mi hijo adelante. A mí no me vengas a joder la vida porque si alguien está echando mierda eres tú porque dices ayer lo vi, llevas 20 días sin verlo. Usted no es un caballero, pero yo sí soy una dama por todo lo que me he callado”.

En medio de la controversia, Merlano reiteró que cuenta con los recursos necesarios para garantizar el bienestar de su hijo y que la presencia de Tejada no es indispensable en la vida del menor. Por su parte, Tejada defendió su postura y aseguró que no responderá a provocaciones, insistiendo en que la verdad saldrá a la luz.

La situación puso en el centro del debate la exposición pública de conflictos familiares y la responsabilidad parental, mientras la audiencia sigue de cerca cada nuevo episodio de este enfrentamiento.