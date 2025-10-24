Colombia

Aida Victoria Merlano filtró impactantes chats que involucran al “agropecuario”, su expareja y padre de su hijo: “Te ganaste que te aborrezca”

La ‘influencer’ barranquillera hizo públicos mensajes privados con Juan David Tejada, en los que lo acusa de desatender sus responsabilidades como padre y de actitudes agresivas contra ella

Juan David Botia Méndez

Por Juan David Botia Méndez

Guardar
La relación entre Aida Victoria
La relación entre Aida Victoria Merlano y Juan David Tejada atraviesa un momento crítico tras la divulgación de mensajes en los que la influenciadora señala la falta de contacto y apoyo económico del padre de su hijo - crédito montaje @aidavictoriam/ Instagram

La controversia en torno a la relación entre Aida Victoria Merlano y Juan David Tejada alcanzó un nuevo punto de tensión por la publicación de una serie de mensajes privados que la influencer compartió en sus redes sociales, en los que expuso la falta de contacto y apoyo económico del padre de su hijo.

En uno de los fragmentos más comentados, Merlano reprochó a Tejada: “llevas 20 días sin verlo”, en referencia al tiempo que su ex habría pasado sin visitar a su hijo, según declaraciones de la empresaria.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel

La ruptura entre Aida Victoria Merlano y Juan David Tejada, conocido en redes como “el Agropecuario”, se confirmó semanas después del nacimiento de su hijo Emiliano, en medio de rumores que ambos desmintieron públicamente.

Aunque inicialmente se pensó que la separación había sido en buenos términos, la situación se tornó conflictiva cuando la creadora de contenido decidió hacer públicas conversaciones privadas, en las que acusó a su expareja de actitudes agresivas y de desentenderse de las responsabilidades paternas.

En una de las capturas difundidas, Merlano expresó: “Juan David, creo que en el momento en el que te atreviste a ponerte agresivo conmigo delante del niño y tuve que ver a mi prima separándote con él en brazos, te ganaste que te aborrezca. Si eres capaz de alterarte solo porque te pedí que no me amenaces, te quiero lejos de mí y ten presente que te hablo solo porque me tienes plata”.

Aida expuso los chats en
Aida expuso los chats en los que asegura que su expareja fue agresivo con ella - crédito @aidavictoriam/ Instagram

La empresaria también dejó claro que no depende de Tejada para la crianza de su hijo.

“Si fuera para temas del niño, podría perfectamente no volver a escribirte en mi vida porque gracias a Dios, no necesito nada de ti. Con todo respeto, porque no quiero que te sientas ofendido, no me cuentes tus tragedias, que no puedo empatizar con alguien que nunca ha empatizado conmigo”, le escribió Merlano.

La respuesta de Tejada no se hizo esperar. A través de sus redes sociales, manifestó: “Arriba hay un Dios que todo lo ve, solo pasaba a decirles que no me voy a dejar provocar de ningún jueguito a los que está acostumbrada. Dejemos todo en manos de Dios que se encargará de poner todo en su lugar. Soy un caballero y lo seguiré siendo siempre. En algún momento las máscaras se caerán”.

El padre del hijo de
El padre del hijo de Aida Victoria se defendió de los comentarios - crédito @jdt21_5/ Instagram

La polémica escaló cuando Merlano denunció públicamente la ausencia de apoyo económico por parte de Tejada.

En sus palabras: “La realidad de mi vida que yo sostengo sola a mi hijo, que tiene eso de malo. Porque se tiene que salir la otra parte si yo no estoy diciendo mentiras, entonces con ese cuentico de ‘soy un caballero’, saque las pruebas, diga, yo mantengo a mi hijo, pero como esas pruebas no existen, le toca quedarse callado porque no mantiene a su hijo”, afirmó la influencer.

El “agropecuario” se defendió de
El “agropecuario” se defendió de las acusaciones de Aida en las que dice que no le ha dado nada a su hijo Emiliano - crédito @jdt21_5/ Instagram

Además, subrayó: “No me indigno porque no mantengas a tu hijo, porque te tienes que indignar de que yo me sienta orgullosa de la mujer que soy, porque estoy sacando sola a mi hijo adelante. A mí no me vengas a joder la vida porque si alguien está echando mierda eres tú porque dices ayer lo vi, llevas 20 días sin verlo. Usted no es un caballero, pero yo sí soy una dama por todo lo que me he callado”.

En medio de la controversia, Merlano reiteró que cuenta con los recursos necesarios para garantizar el bienestar de su hijo y que la presencia de Tejada no es indispensable en la vida del menor. Por su parte, Tejada defendió su postura y aseguró que no responderá a provocaciones, insistiendo en que la verdad saldrá a la luz.

La barranquillera incluso reveló que en todo su embarazo ella mantuvo al empresario con el dinero que hizo en redes sociales - crédito @aidavictoriam/ Instagram

La situación puso en el centro del debate la exposición pública de conflictos familiares y la responsabilidad parental, mientras la audiencia sigue de cerca cada nuevo episodio de este enfrentamiento.

Temas Relacionados

Aida Victoria MerlanoExnovio Aida Victoria MerlanoJuan David TejadaHijo de Aida Victoria MerlanoAida Victoria Merlano InstagramChats Aida Victoria MerlanoColombia-NoticiasColombia-Entretenimiento

Más Noticias

Efemérides 24 de octubre: los sucesos más relevantes que se celebran hoy

Hazañas, tragedias, cumpleaños y muertes son los eventos más importantes que se conmemoran este lunes

Efemérides 24 de octubre: los

Lotería del Quindío: números ganadores último sorteo 23 de octubre 2025

Este popular sorteo entrega más de 40 premios principales que suman 9.600 millones de pesos

Lotería del Quindío: números ganadores

Petro volvió a resaltar millonaria incautación de cocaína en la frontera con Ecuador e invitó a Trump a Colombia: “Sin matar gente”

El presidente colombiano resaltó el caso, que dejó casi 2 toneladas de clorhidrato de cocaína decomisadas, junto a un laboratorio destruido en jurisdicción del municipio de Tumaco, en el departamento de Nariño

Petro volvió a resaltar millonaria

Nequi suspenderá sus servicios por mantenimiento este fin de semana: esto deben saber los usuarios

La plataforma anunció una pausa temporal en sus operaciones por trabajos de actualización tecnológica

Nequi suspenderá sus servicios por

Karina García contó que investigó sobre el boxeo en ChatGPT cuando se estaba preparando para la pelea de ‘Stream Fighters’ y confesó si volverá a pelear

La modelo contó cómo aceptó el desafío de subirse al cuadrilátero sin imaginar la intensidad del deporte ni lo dura queaera la preparación para una pelea de boxeo

Karina García contó que investigó
MÁS NOTICIAS

VIOLENCIA

Exalcalde de Medellín deberá testificar

Exalcalde de Medellín deberá testificar ante la JEP por la operación Orión: víctimas estarán presentes

Asesinan a cantante que había llegado “sin avisar” a zona que controlan las disidencias: “Los que mandan son ellos”

Ejército asestó duro golpe a las disidencias de Iván Mordisco: millonario cargamento de marihuana fue incautado en carreteras del Huila

Los Shottas niega haber amenazado con matar al contralor de Buenaventura, pese a que existe un audio con la advertencia: “Ojo pues, objetivo militar”

Ejército Nacional investiga el presunto asesinato de una menor de edad a manos de un soldado en Amazonas

ENTRETENIMIENTO

Karina García contó que investigó

Karina García contó que investigó sobre el boxeo en ChatGPT cuando se estaba preparando para la pelea de ‘Stream Fighters’ y confesó si volverá a pelear

Karol G abrió la lista de colombianos triunfadores en los premios Billboard de la Música Latina 2025: conozca a los ganadores

Hermana de Andrés Cepeda se quedó sin trabajo a los 72 años y conmovió con su relato

La canción más reproducida en Spotify Colombia este día

Grupo Niche reveló sus canciones preferidas de Shakira: “Tiene muchas que quisiera escuchar en salsa”

Deportes

Dura caída del ciclista colombiano

Dura caída del ciclista colombiano Kevin Quintero en el Mundial de Pista en la modalidad de Keirin: perdió el podio y abandonó la carrera

Tras el regreso de Jhon Durán con el Fenerbahçe por Europa League, la prensa turca reaccionó: “El mayor problema será su delantera”

Choque decisivo en la Liga BetPlay: hora y dónde ver América de Cali vs. Junior de Barranquilla

Jeison Medina fue protagonista en la goleada de Liga de Quito a Palmeiras en las semifinales de la Copa Libertadores

James Rodríguez y León hacen cuentas en el Torneo Apertura: qué necesitan para pasar de ronda y salvar al colombiano del fracaso