Profesores ganarán un mes más de salario en Colombia: así avanza la mesada 14 en el Congreso

El avance legislativo en Colombia para restituir la mesada 14 a los docentes pensionados reactivó el debate sobre la equidad en el sistema de prestaciones sociales.

La Comisión Primera de la Cámara de Representantes aprobó en primer debate un proyecto de ley que busca devolver este beneficio a cerca de 60.000 profesores oficiales, una medida que responde a reclamos históricos del magisterio y que apunta a reconocer la labor de quienes han dedicado su vida al servicio público, especialmente en zonas rurales y de difícil acceso.

La propuesta, impulsada por la representante a la Cámara, Piedad Correal, contempla que la mesada 14 se restituya tanto a los docentes ya pensionados como a quienes se jubilen en el futuro, así como a sus beneficiarios.

El texto del proyecto especifica que el alcance de la medida no será universal para todos los jubilados del país, debido a las implicaciones fiscales que tendría una extensión generalizada. En cambio, el beneficio se focalizará en los docentes afiliados al Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio (Fomag), como una forma de justicia y reparación por los años de servicio a la educación pública.

Actualmente, de los 252.488 profesores pensionados en Colombia, solo 88.370 reciben la mesada 14, lo que representa el 35 % del total.

Con la reforma propuesta, se pretende que el 65 % restante, es decir, 164.117 docentes, accedan a este pago adicional. Este ajuste busca corregir una situación que ha generado inconformidad, ya que la mesada 14 fue eliminada hace más de una década como parte de medidas para reducir el gasto público, pero sectores como las Fuerzas Militares y la Policía Nacional conservaron el derecho, lo que ha sido motivo de reclamo entre otros grupos de pensionados.

Durante el debate legislativo, Piedad Correal habló sobre la importancia de la iniciativa al afirmar que “restituir la mesada 14 es un acto de dignificación hacia quienes han formado generaciones de colombianos”, destacando el papel fundamental de los maestros en el sostenimiento de la educación en todos los rincones del país.

El proyecto de ley aún debe superar tres debates adicionales en el Congreso de la República antes de convertirse en ley. Mientras tanto, el sector educativo mantiene la expectativa de que el Estado reconozca nuevamente el valor del trabajo docente mediante este beneficio económico adicional.

