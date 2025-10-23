Colombia

Petro se pronunció tras presentación del articulado para Asamblea Constituyente por ministro Montealegre: “Para que la constitución de 1991 se vuelva realidad”

El jefe de Estado explicó que la propuesta de la asamblea constituyente no es para adelantar un proyecto “refundacional” sobre la Constitución de 1991, sino para “desarrollarla”

Juan Sánchez Romero

Juan Sánchez Romero

El presidente colombiano defendió su
El presidente colombiano defendió su idea de una constituyente, para que la Constitución de 1992 "se haga realidad" - crédito Andrea Puentes/Presidencia

Gustavo Petro ya emitió declaraciones en sus redes sociales en cuanto a la polémica publicación del proyecto de ley de asamblea nacional constituyente, que fue publicada por el ministro de Justicia Eduardo Montealegre Lynett, en un comunicado desde China.

La novedad causó revuelo en el país político, en especial, luego de que la idea de una constituyente ha estado latente en las iniciativas del Ejecutivo, incluso, hasta colarse en la propuesta de consulta popular que se quedó en el Congreso.

Sin embargo, la idea había quedado en veremos hasta que el ministro de Justicia publicó el borrador del articulado.

Pero ante los temores que esta iniciativa está despertando, Gustavo Petro ya emitió declaraciones para afirmar que, en efecto, es una idea suya, pero que no se trata de reemplazar la carta magna del 91.

En respuesta a una crítica que escribió el periodista Félix de Bedout, en la que dijo que la Constitución actual del país requiere “ajustes pero no proyectos refundacionales sin consenso y profundamente divisorios”, el jefe de Estado le contestó que “no estoy proponiendo un concepto refundacional. Ya se fundó el Estado Social de Derecho en 1991. Pero como usted dice, hay que desarrollarlo, y es lo que no se ha podido. Lo impide una casta en el estado que no está de acuerdo con la orden constitucional. Por eso el pueblo debe expresarse como constituyente para que la constitución de 1991 se vuelva realidad”.

