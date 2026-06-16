Colombia

Dólar hoy en Colombia: cotización de cierre del 16 de junio

La divisa estadounidense experimentó un retroceso en la jornada de ayer

Guardar
Google icon
Imagen ZJCMJV5ZMNA2HHZ22JEMTV5DBU

En el cierre de operaciones, el dólar estadounidense se cotizó en promedio a 3.426,92 pesos colombianos, mostrando una disminución del 1,83% en comparación con el precio de cierre anterior de 3.490,78 pesos; esta información es reportada por Dow Jones.

En la última semana, el dólar estadounidense sufrió un descenso del -3,7%, lo que contrasta con una variación interanual de -11,4%.

En los últimos días, el tipo de cambio del dólar estadounidense a peso colombiano ha mostrado una tendencia negativa, marcando un descenso consecutivo. La volatilidad actual del tipo de cambio se sitúa en 16,02%, superando la volatilidad de referencia del 13,32%, lo que indica un entorno de inestabilidad en el mercado.

PUBLICIDAD

Cuáles son las perspectivas económicas de Colombia para este año

El Grupo Cibest de Bancolombia proyecta que el precio del dólar en Colombia promediará en $3.878 pesos durante 2026, en un escenario marcado por la debilidad global de la divisa estadounidense, el flujo sostenido de remesas y la expectativa de ajustes al alza en las tasas de interés locales. Dichas condiciones, según el banco, citado por Valora Analitik, seguirán favoreciendo al peso colombiano a lo largo del periodo en curso.

Las previsiones para el año se apoyan en el comportamiento observado en 2025, cuando la divisa nacional se apreció 14% frente al dólar, principalmente por la pérdida de valor global de la moneda estadounidense. De acuerdo con el informe de mercado cambiario de Bancolombia, fueron factores como la volatilidad en la política comercial de Estados Unidos y una caída de 9% en el índice DXY los que incidieron en la dinámica cambiaria.

PUBLICIDAD

En materia de política monetaria, el entorno internacional y local también condiciona las previsiones para 2026. Mientras la Reserva Federal redujo su tasa al rango de 3,50% - 3,75%, el Banco de la República mantuvo la tasa en 9,25%, aunque el mercado anticipa posibles incrementos asociados al aumento del salario mínimo. Este diferencial de tasas sustenta estrategias como el carry trade, uno de los factores que, según la fuente citada, contribuirían a un dólar cercano a los $3.878 pesos este 2026.

Sin embargo, el informe también advierte que el panorama para el año en curso no está exento de riesgos. La incertidumbre fiscal, acentuada tras el recorte en la calificación soberana de Colombia por parte de una agencia global de calificación crediticia y el proceso electoral figuran como factores que podrían generar presiones alcistas sobre la tasa de cambio en los próximos meses, pese a las medidas adoptadas por el Gobierno para contener una depreciación mayor del peso.

Características del peso colombiano

El peso colombiano es la moneda de curso legal en Colombia, usualmente es abreviada como COP y la circulación de ésta es controlada por el Banco de la República de Colombia.

Actualmente hay en circulación monedas de 50, 100, 200, 500 y 1000 pesos, de ésta última se tuvo su primera circulación entre 1996 y 2002, sin embargo, perdió popularidad debido a que era muy fácil de falsificar.

Las monedas de 500 y 1000 pesos son bimetálicas, ello para mejorar su seguridad y evitar que sean replicadas ilegalmente; en tanto, todas las denominaciones tienen diseños que aluden a la biodiversidad que hay en el país, entre ellos el oso de anteojos, la guacamaya bandera, la rana de cristal, la tortuga caguama, entre otras.

Temas Relacionados

Precio del dólar en ColombiaTipo de cambiocolombia-noticiasÚltimas actualizaciones

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Más Noticias

Alianza Verde aprobó la escisión de Angélica Lozano y Cathy Juvinao, aliadas de Claudia López: estas serían las implicaciones de la decisión

Tanto la senadora como la representante podrán crear un nuevo partido sin perder sus actuales posiciones ni derechos, a la espera de la revisión del Consejo Nacional Electoral; en una medida que fue aprobada de forma unánime y que abrirá nuevas alianzas de cara a los próximos comicios en el calendario electoral

Alianza Verde aprobó la escisión de Angélica Lozano y Cathy Juvinao, aliadas de Claudia López: estas serían las implicaciones de la decisión

Ordenan arresto contra Miguel Polo Polo por desacatar fallo que le exigía pedir disculpas a madres de falsos positivos

La providencia dispone nuevas exigencias para la ejecución de la sentencia de tutela y remite el expediente al superior jerárquico para la revisión correspondiente, mientras continúa el trámite relacionado con la orden de reparación

Ordenan arresto contra Miguel Polo Polo por desacatar fallo que le exigía pedir disculpas a madres de falsos positivos

Tribunal ordenó entregar a la familia de Rosa Elvira Cely grabaciones de las llamadas al 123 realizadas antes de su feminicidio

La decisión judicial dio un plazo de 15 días a la Secretaría Distrital de Seguridad, Convivencia y Justicia de Bogotá para suministrar los audios solicitados por la hermana de la víctima

Tribunal ordenó entregar a la familia de Rosa Elvira Cely grabaciones de las llamadas al 123 realizadas antes de su feminicidio

Sinuano Día resultados de hoy martes 16 de junio: ganadores del último sorteo

Como todos los días, esta tradicional lotería colombiana dio a conocer la combinación ganadora del primer sorteo del día

Sinuano Día resultados de hoy martes 16 de junio: ganadores del último sorteo

Expresidente César Gaviria fue dado de alta tras varios días de hospitalización: su hija María Paz Gaviria confirmó su salida

El exmandatario fue sometido a una cirugía abdominal en la Fundación Santa Fe de Bogotá. Se recuperó satisfactoriamente

Expresidente César Gaviria fue dado de alta tras varios días de hospitalización: su hija María Paz Gaviria confirmó su salida
MÁS NOTICIAS

PUBLICIDAD

VIOLENCIA

ELN confirmó liberación de dos agentes de la Dijín de la Policía tras un año de secuestro

ELN confirmó liberación de dos agentes de la Dijín de la Policía tras un año de secuestro

Alias Samantha, la vocera de las disidencias de las Farc por la que ofrecen 100 millones de pesos de recompensa

Denuncian que guerrilleros de las disidencias estarían capacitándose en manejo de explosivos y drones en Ucrania

Alerta en Tolima por la posible llegada de alias Amazonas, señalado cabecilla de las disidencias de las Farc: “Aquí será repelido”

Disidencias de las Farc se atribuyeron masacre de cuatro campesinos en Remedios, Antioquia: “Eran informantes”

ENTRETENIMIENTO

Segunda vuelta presidencial: José Gaviria, exjurado del ‘Factor X’, envió mensaje y motivó a no votar con odio

Segunda vuelta presidencial: José Gaviria, exjurado del ‘Factor X’, envió mensaje y motivó a no votar con odio

Valentino Lázaro preocupó por su estado de salud mental, que está relacionado con su ausencia en redes sociales: “Qué será de mi vida”

Tebi Bernal respondió a las declaraciones de su ‘ex’ Alejandra Salguero tras su paso por ‘La casa de los famosos’: “Ella necesitaba alejarse de mí”

Famosa influenciadora colombiana reveló que estuvo al borde la muerte y reveló los detalles de la enfermedad que le diagnosticaron

Johanna Fadul preocupó tras accidentarse con su carro en un choque múltiple en carretera: fue atendida de urgencias

Deportes

Portugal vs. RD Congo: hora y dónde ver en Colombia el debut de Cristiano Ronaldo en el Mundial 2026

Portugal vs. RD Congo: hora y dónde ver en Colombia el debut de Cristiano Ronaldo en el Mundial 2026

Uzbekistán vs. Colombia en Mundial 2026: periodista colombiano le explicó a quienes asistirán al estadio Azteca cómo no perder “dinero y tiempo”

Exmundialista con Colombia en Rusia 2018 defendió a Falcao en su nuevo rol como comentarista: “No tienes que denigrar a nadie”

Él es Gustavo Puerta, la probable sorpresa de Néstor Lorenzo con la selección Colombia en el debut del Mundial 2026 ante Uzbekistán

Uzbekistán vs. Colombia: hora y dónde ver el debut de la Tricolor en el Mundial 2026