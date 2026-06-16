Bogotá modificó el horario de la ley seca para la segunda vuelta de las elecciones del 21 de junio: conozca los detalles

El secretario de Gobierno, Gustavo Quintero, informó la modificación del horario de la Ley Seca para la jornada electoral en Bogotá - créidto Imagen Ilustrativa Infobae

El Distrito Capital anunció una serie de medidas en seguridad, salud y transporte que se implementarán en Bogotá durante los partidos del Mundial y la segunda vuelta de las elecciones presidenciales del domingo 21 de junio de 2026. En rueda de prensa, representantes de varias entidades de la ciudad comunicaron los ajustes acordados con gremios y sectores comerciales, con el objetivo de garantizar la seguridad ciudadana y mantener la actividad económica.

Uno de los anuncios principales es la modificación del horario de la Ley Seca en Bogotá. El secretario de Gobierno, Gustavo Quintero, informó que la restricción para la venta y consumo de bebidas alcohólicas en la capital comenzará a la media noche del viernes 19 de junio y se extenderá hasta las 12:00 p. m., del lunes 22 de junio. Esta decisión busca equilibrar el impulso a la economía local con la necesidad de garantizar la seguridad durante una jornada electoral de alta sensibilidad.

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El alcalde Carlos Fernando Galán confirmó en su cuenta de X que la medida entrará en vigor a partir de la medianoche del viernes, y no desde las 18:00, como inicialmente se había previsto. “La ley seca para la segunda vuelta empezará el viernes a las 12 de la noche, no a las 6 de la tarde. Esto, luego de acordarlo con varios sectores comerciales de la ciudad”, afirmó el mandatario.

Las autoridades señalaron que la decisión responde a la coyuntura nacional y busca asegurar un proceso electoral pacífico, reforzando el pie de fuerza y la capacidad de respuesta - crédito Secretaría de Gobierno

Durante el periodo establecido, estará prohibido el consumo, venta y comercialización de bebidas embriagantes en establecimientos comerciales, así como el consumo en espacios públicos. Las autoridades señalaron que la decisión responde a la coyuntura nacional y busca asegurar un proceso electoral pacífico, reforzando el pie de fuerza y la capacidad de respuesta institucional ante cualquier eventualidad.

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Qué es la ley seca

La ley seca es una medida preventiva que restringe temporalmente la venta y consumo de bebidas alcohólicas, con el objetivo de evitar alteraciones del orden público y facilitar la vigilancia durante las elecciones. La Secretaría de Seguridad de Bogotá informó que durante el fin de semana electoral se desplegarán operativos especiales en diferentes puntos de la ciudad, en particular cerca de los puestos de votación y en zonas con alta concentración de personas. Los cuadrantes de la Policía Metropolitana realizarán patrullajes reforzados para atender cualquier situación que pueda afectar el desarrollo normal de la jornada democrática.

La supervisión y el cumplimiento de la ley seca estarán a cargo del alcalde mayor, inspectores de Policía y comandantes de estación. Los ciudadanos y establecimientos que incumplan la medida podrán ser sancionados con multas económicas que, para este año, oscilan entre $233.454 y $1.867.632, dependiendo de la gravedad y las circunstancias de la infracción.

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