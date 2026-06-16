Colombia

Ordenan arresto contra Miguel Polo Polo por desacatar fallo que le exigía pedir disculpas a madres de falsos positivos

La providencia dispone nuevas exigencias para la ejecución de la sentencia de tutela y remite el expediente al superior jerárquico para la revisión correspondiente, mientras continúa el trámite relacionado con la orden de reparación

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Las madres de Soacha aseguraron que Miguel Polo Polo buscó revictimizarlas - crédito JEP y Mariano Vimos/Colprensa
En la providencia, el juzgado concluyó que Polo Polo incumplió la orden impartida por el alto tribunal y adoptó medidas sancionatorias - crédito JEP y Mariano Vimos/Colprensa

El representante a la Cámara Miguel Polo Polo fue sancionado con tres días de arresto y una multa, luego de que el Juzgado 30 Civil del Circuito de Bogotá lo declarara en desacato por incumplir una orden de la Corte Constitucional que le exigía ofrecer disculpas públicas a las madres de víctimas de ejecuciones extrajudiciales conocidas como “falsos positivos”.

La decisión judicial se deriva del presunto incumplimiento de la Sentencia T-375 de 2025 y de la orden emitida por la Corte Constitucional el 4 de septiembre de 2025, mediante la cual se le ordenó al congresista realizar un acto de disculpas públicas por las declaraciones consideradas inexactas en torno a la exposición “Mujeres con las botas bien puestas”, desarrollada por las Madres de Familia de Falsos Positivos (Mafapo).

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En la providencia, el juzgado concluyó que Polo Polo incumplió la orden impartida por el alto tribunal y adoptó medidas sancionatorias mientras continúa el trámite relacionado con la ejecución del fallo.

Juzgado declaró el desacato y ordenó medidas sancionatorias

En la parte resolutiva de la decisión, el despacho judicial determinó: “DECLARAR a MIGUEL ABRAHAM POLO POLO, en DESACATO por haber incumplido la orden de tutela proferida por la Honorable Corte Constitucional, de fecha cuatro (04) de septiembre de dos mil veinticinco (2025)”.

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Además, impuso una multa equivalente a ocho salarios mínimos mensuales legales vigentes, recursos que deberán ser consignados a favor del Fondo para la Modernización, Descongestión y Bienestar de la Administración de Justicia, dentro de los diez días hábiles siguientes a la notificación de la providencia.

La decisión también incluyó un nuevo requerimiento para que el representante a la Cámara cumpla de manera inmediata con lo ordenado por la Corte Constitucional. El juzgado señaló que las disculpas públicas deberán ajustarse estrictamente a los parámetros fijados por el alto tribunal.

La disculpa pública deberá cumplir íntegramente el contenido ordenado, sin introducir fórmulas ambiguas, expresiones revictimizantes ni juicios de valor; y permanecer publicada por un término no inferior a seis (6) meses, en los mismos perfiles de redes sociales utilizados para la publicación inicial”, indicó el despacho.

La providencia ordenó igualmente notificar la decisión a las partes interesadas y dispuso que el expediente sea consultado ante el superior jerárquico en efecto suspensivo.

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