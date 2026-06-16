Alianza Verde aprobó la escisión de Angélica Lozano y Cathy Juvinao, aliadas de Claudia López: estas serían las implicaciones de la decisión

Angélica Lozano y Cathy Juvinao, aliadas de la exalcaldesa Claudia López, podrán adelantar el proceso de escisión del partido Alianza Verde - crédito Colprensa - Germán Forero

El partido Alianza Verde, en decisión unánime, aprobó el martes 16 de junio la escisión impulsada por las congresistas Catherine Juvinao y Angélica Lozano, con lo que las habilita -tras revisión del Consejo Nacional Electoral (CNE)- a crear su propia colectividad, sin que ello implique, en el caso de la hoy representante a la Cámara, la pérdida de su curul y en lo que respecta a Lozano, la pérdida de derechos políticos.

En la determinación, la Dirección Nacional del partido dio luz verde al proceso con 41 votos a favor y uno en contra en lo que respecta a ambas. Con ello dio vía libre a su desvinculación de esta colectividad y, con la creación de una nueva, podrán expedir avales para competir en las próximas elecciones, teniendo en cuenta que se aproximan los comicios regionales, programados para octubre de 2027 en todo el territorio.

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Esta noticia se dio a conocer en medio de la expectativa sobre el movimiento que preveía la exalcaldesa de Bogotá y excandidata presidencial Claudia López, pareja de Lozano y cercana a Juvinao, frente a la campaña de Cepeda. Y justo cuando en medios de comunicación, particularmente en La FM de RCN, se esbozó que esta decisión estaría enlazada al futuro de sus dos aliadas en la contienda política, y su deseo de desvinculación.

La representante Cathy Juvinao celebró decisión del partido Alianza Verde de aprobar su escisión - crédito @cathyjuvinao/X

“¡Gracias a la Dirección Nacional del Partido Verde! Por unanimidad acaba de ser aprobada nuestra solicitud de escisión. Es la oportunidad de reunificar al centro progresista y sentar una plataforma que le dé contenido, horizonte y hoja de ruta. ¡Vamos que vamos!”, expresó Juvinao frente a esta nueva etapa, en contraste con la negativa que, en su momento, recibió el senador Jota Pe Hernández, al que le negaron dicha solicitud.

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Así se gestó la escisión de Angélica Lozano y Catherine Juvinao del partido Alianza Verde

Es válido precisar que la representante Juvinao había pedido separarse de la colectividad para levantar un partido de centro alejado de las bases del petrismo. La solicitud avanzó luego de que las directivas verdes decidieran apoyar a Iván Cepeda en su aspiración presidencial y cerraran la puerta a otras candidaturas, entre ellas la de Claudia López, a la que la congresista le expresó su respaldo en la primera vuelta presidencial.

La senadora Angélica Lozano es la pareja sentimental de la exalcaldesa de Bogotá y excandidata presidencial Claudia López - crédito suministrada a Infobae Colombia

El alcance de la aprobación va más allá de la salida de dos congresistas, pues como se indicaba, la escisión de Lozano y Juvinao contempla que la nueva organización política se cree sin afectar las curules ni los derechos de quienes opten por adherirse a ella. En consecuencia, sin el CNE refrenta la separación, el nuevo partido tendría personería para operar con miras a las próximas elecciones en el calendario electoral.

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Por su parte, en lo que respecta a López, fue la periodista D’arcy Quinn la que reveló que la exaspirante a la presidencia había condicionado su decisión a una posible adhesión a Cepeda a que prosperara la separación dentro de la Alianza Verde de su cónyuge, la senadora Lozano, o la de Juvinao; teniendo en cuenta que la directiva de este partido es afín a la campaña del senador oficialista y al proyecto continuista.

El partido Alianza Verde empezó, ahora sí, los procesos de escisión que estaban en petición - crédito Partido Verde

Ahora, con esta decisión, está por verse si la exmandataria distrital se moverá hacia las toldas del congresista del Pacto Histórico. Por el momento, la mujer no ha desmentido estas aseveraciones, ni tampoco se ha expresado en apoyo al candidato de Gobierno; todo esto a cinco días de que se lleve a cabo en el país la jornada electoral en la que Cepeda compite contra el abogado de oposición Abelardo de la Espriella.

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Mientras esto sucede, en la mañana un grupo de personalidades políticas de los sectores de centro, entre ellas el exsenador Iván Marulanda y el también excongresista Antonio Navarro Wolf expresaron su respaldo al senador, al que según las diferentes encuestas -aun así- dan como perdedor de la jornada, con una diferencia cercana a los ocho puntos porcentuales, a juzgar por las mediciones de Atlas-Intel y Guarumo.