Caso extranjero en Bogotá: experto explicó por qué el afectado puede denunciar a quienes lo expusieron en redes sociales

El caso se conoció a través de redes sociales el domingo 21 de junio de 2026 y llevó hasta la intervención del presidente Gustavo Petro - créditos @camirojas_g/IG | Red social X

En Colombia fue tendencia la detención de un ciudadano extranjero que fue grabado junto a un menor en un balcón y que fue acusado de abusar del niño.

Las autoridades realizaron una investigación rápida y sometieron a los menores involucrados a exámenes médicos y psicológicos, cuyos resultados descartaron cualquier indicio de abuso sexual. La Fiscalía y el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar confirmaron que no existió ningún tipo de agresión contra los niños.

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Durante la detención, residentes de la zona residencial intentaron golpear al ciudadano extranjero, motivo por el que las autoridades han vuelto a resaltar la importancia de no ejercer justicia por mano propia, más aún cuando no se tiene certeza de la culpabilidad del señalado.

La defensa del extranjero anunció que iniciará acciones legales por la falsa acusación, alegando daños a la imagen y a la integridad de su representado. El extranjero fue liberado tras comprobar su inocencia y se informó que los menores continúan bajo seguimiento de las autoridades para garantizar su bienestar.

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El ciudadano fue grabado por los residentes de la zona cuando fue capturado - crédito Red Social X

Abogado explicó el alcance de la denuncia del extranjero

En diálogo con Infobae Colombia, el docente jurídico Milton Perdomo explicó que, luego de confirmarse que no cometió ningún delito, el extranjero puede iniciar acciones legales en Colombia para reivindicar sus derechos, luego de que la Fiscalía General de la Nación no encontrara pruebas en su contra.

Según el abogado, la principal alternativa jurídica para el ciudadano estadounidense es presentar una denuncia por falsa denuncia ante la Fiscalía General de la Nación. El defensor explicó que la falsa imputación de cargos, en este caso delitos sexuales tipificados en el Código Penal, permite que la persona afectada acuda a las autoridades para que se investigue a quienes lo señalaron sin fundamentos.

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“Las acciones puntuales que puede tener el ciudadano estadounidense serían presentar una denuncia ante la Fiscalía por falsa denuncia, en la medida en que se le atribuyeron acciones que no cometió”, precisó Perdomo.

El Instituto Colombiano de Bienestar Familiar confirmó que los menores no fueron víctimas de ningún tipo de violencia - crédito Icbf

Teniendo en cuenta que la Fiscalía confirmó que no hay nada para sostener la acusación de abuso sexual contra el extranjero, según el docente, este elemento central abre la puerta para que la persona señalada de manera errónea recurra a vías legales buscando que se esclarezca la situación y se determinen posibles responsabilidades penales de quienes hicieron la denuncia inicial.

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Otra de las opciones expuestas por el abogado tiene relación con el contexto de la captura y los hechos que rodearon la detención del ciudadano estadounidense. Perdomo mencionó la posibilidad de que el extranjero evalúe si existieron omisiones o negligencias por parte de los agentes del Estado, en especial de la Policía Nacional, durante el procedimiento en el que estuvo a punto de ser golpeado.

La detención se registró luego de que una publicación se convirtió en tendencia - crédito Visuales IA

Si se evidencia que hubo fallas preventivas o que el ciudadano fue expuesto a un linchamiento o a riesgos para su integridad, podría interponerse una acción de reparación directa ante la jurisdicción contenciosa administrativa.

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“Si dentro del contexto de la captura hubo un posible linchamiento que pudo haber sufrido o que casi sufre, allí es importante verificar las actuaciones de los agentes del Estado, Policía Nacional en específico, su forma preventiva y si no pudieron evitar o hubo algún tipo de omisión o negligencia”, señaló el abogado.

Perdomo afirmó que en ese escenario, el ciudadano podría solicitar la reparación de los daños materiales o inmateriales que pueda demostrar la violencia que sufrió. Para ello, se requiere fundamentar la acción y aportar pruebas del daño sufrido durante el proceso. El trámite se realizaría a través de la jurisdicción contenciosa administrativa, la cual analiza los reclamos relacionados con presuntas fallas del Estado en el cumplimiento de sus deberes de protección.

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