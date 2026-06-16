Colombia

Blessd seguirá libre mientras avanza la investigación: abogado explicó lo que sigue en el proceso legal contra el artista

La jueza de control de garantías permitió que los cuatro procesados puedan seguir vinculados al caso sin tener que ser privados de su libertad

Guardar
Google icon
La Fiscalía ubicó en una llamada telefónica la intervención directa que atribuye a Blessd con amenazas contra Andrés Felipe Sánchez Quintero - crédito Lina Gasca/Colprensa
La Fiscalía ubicó en una llamada telefónica la intervención directa que atribuye a Blessd con amenazas contra Andrés Felipe Sánchez Quintero - crédito Lina Gasca/Colprensa

En uno de los casos más mediáticos en estos momentos en Colombia, una jueza de control de garantías negó la solicitud de la Fiscalía de imponer medida de aseguramiento en centro carcelario al cantante de música urbana Stiven Mesa Londoño, conocido como Blessd; a su manager Santiago Jaramillo, “Dímelo Jara”; a la abogada Laura Moreno y a Julián Giraldo.

Los mencionados se encuentran vinculados a una investigación por una denuncia de presunto secuestro en Medellín, interpuesta por Andrés Felipe Sánchez, conocido como “Yo me llamo Ozuna”, que representaba al imitador del reguetonero cuando se registraron los hechos.

PUBLICIDAD

Como argumento principal, la jueza consideró que no existía una inferencia razonable para sostener la configuración del delito de secuestro extorsivo y que, por ende, los acusados podrán seguir vinculados al proceso en libertad.

Las tensiones en la reunión que puso a Blessd ante la justicia por secuestro extorsivo - crédito @dimelojara/ Instagram
Las tensiones en la reunión que puso a Blessd ante la justicia por secuestro extorsivo - crédito @dimelojara/ Instagram

Durante las audiencias que se han realizado hasta el momento, se confirmó que la investigación comenzó tras la denuncia de Sánchez, que afirmó haber sido retenido contra su voluntad, amenazado y presionado durante una reunión en la disquera del Blessd en Medellín. Según la Fiscalía, el manager del artista y otros miembros del equipo le habrían exigido firmar un contrato para impedir que organizara presentaciones del imitador del reguetonero colombiano.

PUBLICIDAD

Sánchez denunció que le quitaron el teléfono celular cuando intentó registrar lo sucedido, que fue agredido físicamente y amenazado con armas. También aseguró que recibió una llamada del cantante en la que lo amedrentó verbalmente.

La jueza, al analizar el caso, sostuvo que la Fiscalía no aportó suficientes elementos para demostrar que hubo una privación de la libertad que permitiera configurar el delito de secuestro extorsivo. Señaló que el ánimo de la reunión no era tender una trampa ni privar de la libertad a los asistentes, sino discutir el uso del nombre y la marca de Blessd. Además, resaltó que otro participante, identificado como Jefferson, el imitador del reguetonero, permaneció en el lugar bajo las mismas circunstancias y no denunció secuestro, lo que debilitó la hipótesis del ente acusador.

La Fiscalía cita a Blessd y a su representante a interrogatorio por presunto secuestro - crédito @dimelojara/IG
La Fiscalía cita a Blessd y a su representante a interrogatorio por presunto secuestro - crédito @dimelojara/IG

¿Qué seguirá en el caso contra Blessd?

En diálogo con Infobe Colombia, el abogado Milton Perdomo explicó el alcance de la reciente decisión judicial en el proceso penal contra Blessd. El jurista recordó que el proceso penal en Colombia consta de varias fases, entre ellas la formulación de imputación y la solicitud de medida de aseguramiento, que es lo que se ha registrado en este caso.

Perdomo aclaró que esta decisión no representa una resolución definitiva sobre la imputación de los hechos en investigación. La jueza únicamente estableció que no resulta necesario privar de la libertad a los investigados mientras avanza el proceso penal.

De la misma forma, el abogado resaltó que la decisión de fondo sobre la existencia del delito y la posible responsabilidad de los imputados quedará en manos del juez de conocimiento, que asumirá el caso en las siguientes etapas del proceso. Es decir, que los argumentos de la jueza no serán tenidos en cuenta en las próximas diligencias.

Blessd lanzó su nuevo larga duración, 'El Mejor Hombre Del Mundo', concebido como el más maduro y accesible hasta la fecha - crédito cortesía Blessd
Blessd lanzó su nuevo larga duración, 'El Mejor Hombre Del Mundo', concebido como el más maduro y accesible hasta la fecha - crédito cortesía Blessd

Perdomo explicó que el procedimiento que sigue es la fase de acusación, en la que la Fiscalía presentará formalmente los cargos y las partes podrán solicitar la práctica de pruebas. Posteriormente, se realizará la audiencia preparatoria, en la que se definirán los elementos probatorios que serán admitidos en el juicio oral.

El juez tendrá la labor de recibir y valorar los testimonios, documentos y demás pruebas presentadas por las partes, con el fin de establecer si existió una conducta delictiva, si esta conducta corresponde a la categoría penal de secuestro y si los hechos pueden atribuirse a los imputados en calidad de coautores.

El abogado subrayó que solo después del análisis de la prueba en juicio, el juez podrá determinar la existencia del delito y la responsabilidad penal de los investigados, conforme a la estructura y garantías del proceso penal colombiano. En caso de que los imputados sean declarados culpables, se exponen a una condena de entre 25 y 40 años de prisión.

Temas Relacionados

BlessdFiscalíaAcusaciónJuicioSecuestro extorsivoColombia-Noticias

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Más Noticias

Alianza Verde aprobó la escisión de Angélica Lozano y Cathy Juvinao, aliadas de Claudia López: estas serían las implicaciones de la decisión

Tanto la senadora como la representante podrán crear un nuevo partido sin perder sus actuales posiciones ni derechos, a la espera de la revisión del Consejo Nacional Electoral; en una medida que fue aprobada de forma unánime y que abrirá nuevas alianzas de cara a los próximos comicios en el calendario electoral

Alianza Verde aprobó la escisión de Angélica Lozano y Cathy Juvinao, aliadas de Claudia López: estas serían las implicaciones de la decisión

Ordenan arresto contra Miguel Polo Polo por desacatar fallo que le exigía pedir disculpas a madres de falsos positivos

La providencia dispone nuevas exigencias para la ejecución de la sentencia de tutela y remite el expediente al superior jerárquico para la revisión correspondiente, mientras continúa el trámite relacionado con la orden de reparación

Ordenan arresto contra Miguel Polo Polo por desacatar fallo que le exigía pedir disculpas a madres de falsos positivos

Tribunal ordenó entregar a la familia de Rosa Elvira Cely grabaciones de las llamadas al 123 realizadas antes de su feminicidio

La decisión judicial dio un plazo de 15 días a la Secretaría Distrital de Seguridad, Convivencia y Justicia de Bogotá para suministrar los audios solicitados por la hermana de la víctima

Tribunal ordenó entregar a la familia de Rosa Elvira Cely grabaciones de las llamadas al 123 realizadas antes de su feminicidio

Sinuano Día resultados de hoy martes 16 de junio: ganadores del último sorteo

Como todos los días, esta tradicional lotería colombiana dio a conocer la combinación ganadora del primer sorteo del día

Sinuano Día resultados de hoy martes 16 de junio: ganadores del último sorteo

Expresidente César Gaviria fue dado de alta tras varios días de hospitalización: su hija María Paz Gaviria confirmó su salida

El exmandatario fue sometido a una cirugía abdominal en la Fundación Santa Fe de Bogotá. Se recuperó satisfactoriamente

Expresidente César Gaviria fue dado de alta tras varios días de hospitalización: su hija María Paz Gaviria confirmó su salida
MÁS NOTICIAS

PUBLICIDAD

VIOLENCIA

ELN confirmó liberación de dos agentes de la Dijín de la Policía tras un año de secuestro

ELN confirmó liberación de dos agentes de la Dijín de la Policía tras un año de secuestro

Alias Samantha, la vocera de las disidencias de las Farc por la que ofrecen 100 millones de pesos de recompensa

Denuncian que guerrilleros de las disidencias estarían capacitándose en manejo de explosivos y drones en Ucrania

Alerta en Tolima por la posible llegada de alias Amazonas, señalado cabecilla de las disidencias de las Farc: “Aquí será repelido”

Disidencias de las Farc se atribuyeron masacre de cuatro campesinos en Remedios, Antioquia: “Eran informantes”

ENTRETENIMIENTO

Segunda vuelta presidencial: José Gaviria, exjurado del ‘Factor X’, envió mensaje y motivó a no votar con odio

Segunda vuelta presidencial: José Gaviria, exjurado del ‘Factor X’, envió mensaje y motivó a no votar con odio

Valentino Lázaro preocupó por su estado de salud mental, que está relacionado con su ausencia en redes sociales: “Qué será de mi vida”

Tebi Bernal respondió a las declaraciones de su ‘ex’ Alejandra Salguero tras su paso por ‘La casa de los famosos’: “Ella necesitaba alejarse de mí”

Famosa influenciadora colombiana reveló que estuvo al borde la muerte y reveló los detalles de la enfermedad que le diagnosticaron

Johanna Fadul preocupó tras accidentarse con su carro en un choque múltiple en carretera: fue atendida de urgencias

Deportes

Portugal vs. RD Congo: hora y dónde ver en Colombia el debut de Cristiano Ronaldo en el Mundial 2026

Portugal vs. RD Congo: hora y dónde ver en Colombia el debut de Cristiano Ronaldo en el Mundial 2026

Uzbekistán vs. Colombia en Mundial 2026: periodista colombiano le explicó a quienes asistirán al estadio Azteca cómo no perder “dinero y tiempo”

Exmundialista con Colombia en Rusia 2018 defendió a Falcao en su nuevo rol como comentarista: “No tienes que denigrar a nadie”

Él es Gustavo Puerta, la probable sorpresa de Néstor Lorenzo con la selección Colombia en el debut del Mundial 2026 ante Uzbekistán

Uzbekistán vs. Colombia: hora y dónde ver el debut de la Tricolor en el Mundial 2026