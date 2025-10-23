Colombia

Paloma Valencia anunció moción de censura contra el ministro Eduardo Montealegre por convocatoria a una asamblea constituyente: “Perpetuar a Petro en el poder”

Al inicio del pronunciamiento afirmó que la actual administración pretende contradecir todo lo que está consignado en la ley valiéndose de su preferencia entre los llamados a participar, en la aprobación del proyecto

Francy Agudelo

Por Francy Agudelo

Paloma Valencia promoverá una moción
Paloma Valencia promoverá una moción de censura para sacar del cargo al ministro de Justicia- crédito Colprensa

El anunció por parte del ministro de Justicia, Armando Montealegre, sobre impulsar un proyecto de ley para llevar a cabo una asamblea constituyente no cayó bien en parte del sector político de Colombia, y múltiples reacciones no se hicieron esperar.

Una de las más contundentes es la de la senadora y precandidata presidencial por el Centro Democrático Paloma Valencia, que por medio de un video afirmó que promoverá una moción de censura para que el jefe de cartera abandone su cargo.

Al inicio del pronunciamiento afirmó que la actual administración pretende contradecir todo lo que está consignado en la ley valiéndose de su preferencia entre los llamados a participar, en la aprobación del proyecto.

“El Gobierno nacional pretende irrespetar la Constitución nacional inventándose una constituyente que no está en la Constitución, donde va a haber setenta y un delegados, de los cuales veintisiete los van a escoger ellos, porque vendrán de organizaciones sociales y con características que por decreto va a definir el presidente”.

Desde las instalaciones del Congreso, Valencia hizo un llamado para evitar que se impongan los ideales del presidente sobre las ramas judiciales: “Lo más grave, quieren destruir la Corte Constitucional para poder cerrar el Congreso. Desde ahora invitamos a todas las fuerzas activas de la nación a impedir el aspirante a tirano que se ha convertido Gustavo Petro”.

Para cerrar su pronunciamiento, no dudó en anunciar medidas contra los responsables de promover la iniciativa: “Y en el Congreso promoveremos una moción de censura para sacar al nefasto Montealegre”.

Paloma Valencia moción de censura
Paloma Valencia moción de censura en contra del ministro Montealegre - crédito @PalomaValenciaL/X

La parlamentaria replicó este anunció por medio de su cuenta de X, ratificando la decisión de llevar la situación a una moción de censura, teniendo en cuenta su consideración para atentar contra la constitución por parte de la actual administración:

“Citaré a moción de censura en el Senado a Eduardo Montealegre por sus constantes esfuerzos de acabar con la Constitución de 1991. No puede pretender cambiar las reglas de juego para manipular las elecciones de 2026 y perpetuar a Petro en el poder. Esto ya no es una discusión de partidos, sino la defensa de la institucionalidad que con tanto esfuerzo se logró acordar en 1991″, escribio Paloma.

