Expresidente César Gaviria fue dado de alta tras varios días de hospitalización: su hija María Paz Gaviria confirmó su salida

El expresidente César Gaviria estuvo hospitalizado desde el 8 de junio, día en el que fue sometido a una cirguía - crédito Mauricio Dueñas/EFE

María Paz Gaviria, hija del expresidente César Gaviria, actual director del Partido Liberal, informó a través de su cuenta de X que su padre fue dado de alta. El exmandatario se encontraba hospitalizado en la Fundación Santa Fe de Bogotá, debido a una cirugía a la que fue sometido el 8 de junio de 2026.

“Ya dieron a mi padre de alta”, informó.

María Paz Gaviria informó que el expresidente César Gaviria fue dado de alta - crédito @MariaPazGaviria/X

Desde el 13 de junio, los medios de comunicación dieron a conocer la situación por la que estaba pasando el ex jefe de Estado. Una fuente consultada por la revista Semana indicó en su momento que el estado de salud del expresidente no era grave y que se estaba recuperando satisfactoriamente de la intervención quirúrgica por la que pasó.

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Sin embargo, hasta el 14 de junio, la Fundación Santa Fe de Bogotá confirmó la hospitalización de César Gaviria. Emitió un comunicado en el que dio claridad sobre el progreso de la recuperación del exmandatario.

“La Fundación Santa Fe de Bogotá, a solicitud de la familia, se permite informar que el expresidente, doctor César Augusto Gaviria Trujillo, se encuentra hospitalizado bajo manejo integral y multidisciplinario, posterior a una intervención quirúrgica abdominal. El paciente se encuentra con evolución clínica satisfactoria y estable”, indicó la Fundación en el comunicado.

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Este es el parte médido emitido por la Fundación Santa Fe de Bogotá con respecto al estado de salud del expresidente César Gaviria - crédito Fundación Santa Fe de Bogotá

Compartiendo la comunicación oficial de la Fundación Santa Fe de Bogotá, María Paz Gaviria desmintió rumores sobre el presunto fallecimiento del ex jefe de Estado: “Los rumores sobre la muerte de mi padre han sido enormemente exagerados”.

El exmandatario ya había pasado por complicaciones de salud hace varios años. Tuvo que ser sometido a una cirugía en 2013, debido a una anomalía identificada en su función cardíaca. Los especialistas le implantaron un marcapasos para regular su ritmo cardíaco.

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“A través de una evaluación efectuada por el equipo de Medicina Cardiovascular, se determinó un trastorno leve e incipiente del ritmo cardíaco (...). Le fue implantado un marcapasos para evitar futuras manifestaciones de esta condición”, informó la Fundación Cardioinfantil en un comunicado emitido en ese momento.

La postura de César Gaviria con respecto al Gobierno nacional

El exmandatario Gaviria es uno de los políticos que más ha cuestionado al Gobierno del presidente Gustavo Petro. En 2022, cuando el jefe de Estado se posesionó en el cargo, el director del Partido Liberal declaró a la colectividad como partido de Gobierno. Sin embargo, esa alianza no duró mucho tiempo.

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En enero de 2025, el movimiento político se alejó de las bases de la administración Petro y se declaró oficialmente en independencia. De acuerdo con el comunicado oficial emitido en ese momento, la decisión respondió a la necesidad de que las bancadas del Legislativo pudieran ser libres de apoyar o rechazar los proyectos oficialistas.

“La declaratoria de independencia del Partido Liberal Colombiano le permitirá al Partido a través de sus Congresistas Liberales respaldar las iniciativas que le convengan a la nación colombiana y oponerse a aquellas que vayan en contra de los intereses nacionales, haciendo exigibles los derechos previstos en la Ley 1909 de 2018″, precisó.

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El Partido Liberal solicitó al CNE dejar el registro de su cambio de postura con respecto al Gobierno Petro - crédito Suministrada a Infobae Colombia

Desde entonces, las críticas por parte de la colectividad hacia el Gobierno no se detuvieron y persisten hasta ahora. En abril de 2026, cuatro meses antes de que Petro salga de la Presidencia de la República, el director del partido señaló a la administración de haberle “dado la espalda” a la realidad de violencia en el país.

Aseguró que el Gobierno respondió con indiferencia y silencio a los actos de terrorismo perpetrados por las disidencias de las Farc en el departamento de Cauca. En ese sentido, puso en duda la efectividad de la política de Paz Total implementada por el presidente.

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Gaviria denuncia crisis de violencia en el Cauca y el desinterés del presidente Gustavo Petro - crédito @PartidoLiberal/X

“Lo que el Gobierno insiste en llamar “Paz Total” se ha convertido en una rendición disfrazada. La mal llamada política de paz ha maniatado a la Fuerza Pública y ha entregado el control territorial a criminales como alias “Calarcá”, quienes se burlan del Estado en mesas de diálogo estériles mientras siguen asesinando y traficando. El terrorismo venció al gobierno”, precisó Gaviria.