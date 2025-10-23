Colombia

Luis Fernando Hoyos abandonó ‘MasterChef Celebrity’ y habló de la enfermedad que lo mantuvo ausente del programa

El actor salió de la competencia luego de preparar un plato cuestionado por los chefs y revela detalles sobre el problema de salud que lo obligó a ausentarse

Juan David Botia Méndez

Juan David Botia Méndez

El exparticipante agradece al equipo, comparte un mensaje emotivo y sus compañeros expresan admiración por su carácter ante los desafíos que enfrentó - crédito cortesía Canal RCN

El actor colombiano Luis Fernando Hoyos quedó fuera del programa Masterchef Celebrity 2025 tras una jornada que marcó tanto al público como a sus compañeros.

Su eliminación se produjo durante un reto culinario en el que los participantes tenían que reinventar preparaciones con tapas de pan tajado. Una falla en la elaboración de su plato y una salsa con exceso de sal lo llevaron a dejar la competencia.

En la prueba que determinó el destino de quienes seguían en riesgo, entre ellos Raúl Ocampo, el jurado compuesto por los chefs Belén Alonso, Jorge Rausch y Nicolás de Zubiría destacó la sencillez del montaje de Hoyos y el desequilibrio en el sabor de la salsa. “Tu salsa estaba salada y la torre algo simple...”, anunció la chef Alonso.

El actor tuvo un grave error en su plato que lo dejó por fuera de la competencia dando paso al top 9 de MasterChef - crédito cortesía Canal RCN

La reacción fue inmediata entre los participantes y presentadores. Claudia Bahamón, conductora del programa, no pudo contener las lágrimas al abordar la difícil situación que afrontó Hoyos a raíz de una enfermedad que lo dejó fuera de la competencia por un periodo.

Bahamón reconoció el valor del actor y la importancia de su regreso. “No quería que te fueras por una afección, así que te agradezco por haber regresado”, expresó y lo abrazó frente a las cámaras.

Por su parte, Nicolás de Zubiría subrayó la energía que Hoyos transmitió a lo largo del programa, mientras que Belén Alonso valoró su disposición para no tomar ninguna crítica como algo personal. El chef Jorge Rausch resaltó el nivel de compromiso mostrado durante los retos.

En sus primeras declaraciones públicas sobre la afección que lo afectó en plena grabación, Hoyos se dirigió al equipo y sus compañeros.

“Tengo un agradecimiento profundo por Masterchef, jamás pensé estar en un reality... Ahora voy a masticar todo este proceso que, sin duda, me va a llevar muy lejos porque ha sido maravilloso... Los admiro profundamente, no sabía lo que era un chef... Agradezco la luz de Claudia... Agradezco a la producción, haberme mantenido mirándome y dándome cobertura de mi enfermedad que fue…“, dijo en medio de las lágrimas cortando su discurso.

El actor agradeció a la producción del programa por la atención que tuvieron con su quebranto de salud - crédito Canal RCN

El Top 9 de MasterChef Celebrity descendió al set para abrazar a Hoyos tras su salida, en una muestra colectiva de respeto. El ambiente en la competencia se mantiene tenso a medida que avanza la convivencia entre los nueve concursantes restantes.

Ante las cámaras del programa, el actor confesó que su prolongada ausencia en varios retos del programa respondió a complicaciones en su salud, derivados de un contagio por Covid-19. “Me dio COVID-19, nunca pensé que me fuera a dar tan duro, nunca me había dado, me cogió y me tumbó, quitó la pila completamente”, afirmó el actor ante la audiencia, despejando rumores previos sobre motivos distintos.

El Top 9 de MasterChef Celebrity se consolida en medio de tensiones y polémicas

La competencia avanza con mayor rigor y acaba de definir a su grupo finalista tras la salida de Luis Fernando Hoyos. El formato gastronómico consolidó el Top 9 de concursantes, punto en el que la dificultad y la presión crecen para cada uno de los participantes.

Con el actor fuera de juego, quedó armado el grupo de los nueve concursantes que se mantienen en la competencia culinaria. El avance del programa se percibe más tenso, dado que cada eliminación implica mayor complejidad y nadie desea salir en este tramo, ya que la siguiente fase contempla la tradicional entrega de filipinas a los triunfadores del Top 6.

La salida de LuisFer Hoyos dio paso al top 9 de MasterChef Celebrity 2025 - crédito cortesía Canal RCN

Junto con el incremento de las exigencias culinarias, el programa ha registrado situaciones de conflicto entre sus figuras. Una de ellas involucra a la actriz Patty Grisalesy la locutora Valentina Taguado, quienes no han logrado establecer una relación armónica dentro del set. La convivencia genera roces y opiniones divididas sobre el favoritismo; algunos participantes consideran que Pichingo recibe ventajas y, en contraste, personalidades como Violeta Bergonzi han señalado que Ricardo Vesga“no merece seguir en el concurso”.

El top 9 de MasterChef quedó consolidado por Valentina Taguado, Ricardo Vesga, Violeta Bergonzi, Patty Grisales, Pichingo, Carolina Sabino, Raúl Ocampo, Alejandra Avila y Michelle, quienes competirán por entrar al anhelado top 6.

