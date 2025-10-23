Jenny López confirma capitulaciones matrimoniales con Jhonny Rivera y revela detalles de su boda: “Es lo correcto”

Jenny López y Jhonny Rivera confirman capitulaciones: buscan claridad patrimonial antes de casarse - crédito @jhonnyrivera/ Instagram

La revelación del acuerdo prenupcial entre Jenny López y Jhonny Rivera ha generado interés entre los seguidores de la pareja, quienes han seguido de cerca cada paso de su relación.

La joven artista, de 22 años, decidió responder de manera directa a las inquietudes de sus seguidores sobre este tema, confirmando que ambos han optado por establecer capitulaciones matrimoniales antes de su enlace, una decisión que marca un precedente en la gestión de su patrimonio y en la transparencia de su vida pública.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel

Durante una reciente interacción en su cuenta oficial de Instagram, Jenny López abordó la pregunta de una internauta sobre la existencia de un acuerdo prenupcial en su próxima boda con Jhonny Rivera.

Sin rodeos, la cantante afirmó: “Sí es lo correcto”, dejando claro que la pareja ha decidido formalizar su unión bajo un marco legal que resguarda los bienes de cada uno.

Esta declaración pone de manifiesto la importancia que ambos otorgan a la claridad financiera y a la protección de su patrimonio individual, especialmente en un contexto donde la diferencia de edad y la exposición mediática han sido temas recurrentes en torno a su relación.

Jenny López y Jhonny Rivera firman acuerdo prenupcial antes de su boda en Pereira - crédito @jennylopez_oficial/ Instagram

El acuerdo prenupcial, una práctica habitual entre quienes desean mantener separados sus bienes previos al matrimonio, establece las reglas que regirán el patrimonio económico de la pareja en caso de una eventual disolución.

En el caso de Jenny López y Jhonny Rivera, la decisión de firmar capitulaciones responde a la voluntad de evitar conflictos futuros y de preservar la armonía en su vida conjunta, según lo expresado por la propia artista en sus redes sociales.

La relación entre Jhonny Rivera, reconocido como “El Rey del Pueblo” en la música popular colombiana, y Jenny López ha sido objeto de atención no solo por la diferencia generacional, sino también por la manera en que ambos han compartido abiertamente los hitos de su historia de amor.

Uno de los momentos más comentados ocurrió el 3 de mayo de 2025, cuando Rivera sorprendió a su pareja con una propuesta de matrimonio durante su primer concierto en el Movistar Arena de Bogotá, un evento que reunió a más de trece mil asistentes y que se convirtió en un símbolo de la conexión entre el artista y su público.

El anuncio del acuerdo prenupcial se produce mientras la pareja prepara una boda íntima, familiar y sencilla, planeada para febrero de 2026 en la ciudad de Pereira - crédito @jennylopez_oficial/Instagram

Tras este episodio, la pareja ha continuado compartiendo detalles sobre su vida y sus planes futuros a través de las redes sociales.

Actualmente, ambos se encuentran en Estados Unidos, con una estancia en Miami, desde donde Jenny López ha mantenido el contacto con sus seguidores, revelando información inédita sobre la organización de la boda y sus aspiraciones profesionales.

En una dinámica de “Preguntas y Respuestas” realizada en su cuenta de Instagram, Jenny López detalló que la ceremonia se celebrará en febrero de 2026 en la ciudad de Pereira. La artista describió el evento como una ocasión íntima, reservada exclusivamente para familiares y amigos cercanos, y enfatizó que será una boda sencilla, sin lujos excesivos. “Se celebrará en febrero de 2026, será en Pereira, nos vamos a casar por la iglesia y será una boda pequeña, familiar y muy sencilla”, explicó la cantante.

La cantante expresó que su compromiso con la música y con Jhonny Rivera es firme, y sueña con alcanzar grandes logros profesionales, manteniendo informados a sus seguidores sobre cada paso de su relación - crédito @jennylopez_oficial/Instagram

La joven también confesó que aún no ha elegido ni adquirido el vestido que usará en la ceremonia, un detalle que ha despertado la curiosidad de sus seguidores y ha dado pie a especulaciones sobre el estilo que seleccionará para ese día tan especial.

Además de los preparativos para la boda, Jenny López compartió sus metas en el ámbito musical, dejando claro que su compromiso con la música es tan fuerte como el que mantiene con Jhonny Rivera. La artista expresó su deseo de alcanzar el éxito profesional que ha logrado su prometido, manifestando su aspiración de llenar algún día el Movistar Arena. “Sé que todo va en su momento y aún falta mucho por aprender, mejorar y trabajar para lograrlo. Pero sé que algún día con la ayuda de Dios y de ustedes se podrá hacer”, afirmó la cantante en su plataforma digital.