Colombia

Gobierno de Colombia rechazó ataque de EE. UU. a narcolancha en el océano Pacífico: hizo llamado a Washington a dialogar por los canales diplomáticos

El Ministerio de Relaciones de Colombia propuso a Estados Unidos, bajo el liderazgo de Donald Trump, iniciar un diálogo diplomático para coordinar acciones contra el narcotráfico

Daniel Mauricio Rodríguez Sevilla

Por Daniel Mauricio Rodríguez Sevilla

Guardar
La Cancillería de Colombia instó
La Cancillería de Colombia instó al Gobierno de Estados Unidos a detener los ataques - crédito captura de pantalla/Presidencia

A través de un comunicado, el Ministerio de Relaciones Exteriores de Colombia rechazó el reciente ataque de Estados Unidos a una embarcación en el océano Pacífico.

“El Ministerio de Relaciones Exteriores de Colombia rechaza la destrucción de una embarcación presuntamente relacionada con el narcotráfico en el océano Pacífico por parte de los Estados Unidos”, expresó la cartera.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel

La Cancillería de Colombia instó al Gobierno de Estados Unidos a detener los ataques y a respetar las normas del derecho internacional.

“Colombia hace un llamado al gobierno de Estados Unidos a que cese estos ataques y lo insta a respetar las normas que dicta el derecho internacional”, precisó el Ministerio de Relaciones Exteriores de Colombia.

El Gobierno de Colombia invitó al Gobierno de Estados Unidos, liderado por Donald Trump, a dialogar por canales diplomáticos para buscar estrategias en la lucha contra las drogas.

“El Gobierno nacional reitera su llamado al gobierno de los Estados Unidos a dialogar, a través de los canales diplomáticos, para aclarar este tipo de situaciones y que se adopten estrategias integrales y efectivas para continuar conjuntamente con la lucha contra la droga en la región, tal y como lo hemos venido haciendo durante décadas”, puntualizó la Cancillería.

Comunicado de la Cancillería de
Comunicado de la Cancillería de Colombia por último ataque de Estados Unidos en el océano Pacífico - crédito Cancillería

Más temprano, el presidente Gustavo Petro rechazó los ataques en el océano Pacífico, asegurando que hubo dos muertos, que, según el jefe de Estado, no se sabe si son ecuatorianos o colombianos.

“El ataque a otra lancha en el Pacífico, no sabemos si ecuatoriano o colombiano, dejó muertos.Igualmente es un asesinato. Sea en el Caribe o en el Pacífico la estrategia del gobierno de EEUU, rompe las normas del derecho internacional”, afirmó Petro.

En su publicación, el presidente Gustavo Petro instó a que se respete el derecho internacional, considerándolo como el único camino para evitar la “barbarie”.

Colombia respeta el derecho internacional y en mi caso, lo considero el resumen de la civilización humana y el único camino para escapar de la barbarie. Creo que el camino de la humanidad es una democracia global”, aseveró Petro.

Gustavo Petro sobre los recientes
Gustavo Petro sobre los recientes ataques de Estados Unidos - crédito @petrogustavo/X

Detalles del ataque

El Departamento de Defensa de Estados Unidos informó sobre la destrucción de una embarcación en el Pacífico Oriental, operada por una organización considerada terrorista y vinculada al narcotráfico.

Esta operación, autorizada por el presidente Donald Trump, tuvo lugar en aguas internacionales y representa el octavo procedimiento de su tipo liderado por Washington, pero el primero en desarrollarse en aguas del Pacífico, ya que las acciones anteriores se concentraron en el mar Caribe.

El secretario de Defensa, Pete Hegseth, declaró en sus redes sociales que esta misión se apoyó en datos de inteligencia, los cuales identificaron la nave como parte de una ruta usada regularmente para el contrabando de estupefacientes.

“Ayer, bajo la dirección del presidente Trump, el Departamento de Guerra llevó a cabo un ataque cinético letal contra una embarcación operada por una organización designada como terrorista y dedicada al narcotráfico en el Pacífico Oriental”, comunicó Hegseth en X.

Durante el operativo, dos presuntos narco-terroristas murieron a bordo de la nave, mientras que el personal estadounidense no resultó afectado.

El funcionario afirmó: “Ambos terroristas fueron eliminados y ninguna fuerza estadounidense resultó herida en esta acción”.

También precisó que la embarcación transportaba narcóticos y recorría un corredor marítimo identificado como habitual para el tráfico ilícito de drogas.

Según inteligencia estadounidense, la nave ya había sido vinculada con redes involucradas en contrabando y actividades de grupos considerados terroristas.

Hegseth insistió en que Estados Unidos no permitirá refugio para quienes intenten enviar drogas al país. “Los narco-terroristas que pretendan traer veneno a nuestras costas no encontrarán un puerto seguro en nuestro hemisferio”, afirmó.

El Comando Sur de EEUU eliminó a narcos en operación marítima - crédito redes sociales

La Casa Blanca sitúa estas operaciones dentro del marco del “conflicto armado” contra los cárteles, invocando fundamentos legales utilizados tras el 11 de septiembre de 2001. En operativos previos, dos tripulantes sobrevivientes fueron enviados de regreso a Ecuador y Colombia.

En el caso ecuatoriano, Andrés Fernando Tufiño fue liberado después de que las autoridades no hallaran pruebas sobre delitos cometidos en su país, y tras exámenes médicos que descartaron lesiones graves.

Las autoridades estadounidenses sostienen que sus fuerzas no han sufrido pérdidas, y que mantendrán estas acciones con refuerzo en la vigilancia de las principales rutas utilizadas por organizaciones criminales transnacionales.

Temas Relacionados

Cancillería de ColombiaAtaques de Estados UnidosAtaques a lanchasGobierno de ColombiaAtaques en el océano PacíficoEstados UnidosDonald TrumpColombia-Noticias

Más Noticias

El proyecto presentado por el Gobierno Petro para convocar una Asamblea Nacional Constituyente provocó reacciones: “Amenaza la democracia”

Sectores críticos de la actual administración advierten que, a su juicio, existe un riesgo al pretender modificar la Constitución a través de una Asamblea Nacional Constituyente promovida desde el Ejecutivo

El proyecto presentado por el

Por tortura y muerte de un perro en medio de un ritual satánico, dos mujeres fueron enviadas a la cárcel en Sincelejo

Las autoridades detallaron cómo la investigación permitió establecer la premeditación y la naturaleza ritualista del crimen cometido por Teresita Alcocer Puentes y Arlin Cuello Alcocer

Por tortura y muerte de

Pico y Placa en Bogotá: restricciones vehiculares para evitar multas este jueves 23 de octubre

El Pico y Placa varía constantemente por lo que es necesario mantenerse informado

Pico y Placa en Bogotá:

Trabajo en casa: Corte Constitucional tiene vacantes para jóvenes sin experiencia y que quieran estudiar

El alto tribunal invita a jóvenes que cumplan ciertos requisitos a trabajar de manera remota y con beneficios como estudios de diplomado

Trabajo en casa: Corte Constitucional

Resultados del Baloto y Revancha 22 de octubre: números ganadores del sorteo

Baloto realiza dos sorteos a la semana, todos los miércoles y sábados, en los que se puede ganar varios miles de millones de pesos. Estos son los resultados del sorteo

Resultados del Baloto y Revancha
MÁS NOTICIAS

VIOLENCIA

Asesinan a cantante que había

Asesinan a cantante que había llegado “sin avisar” a zona que controlan las disidencias: “Los que mandan son ellos”

Ejército asestó duro golpe a las disidencias de Iván Mordisco: millonario cargamento de marihuana fue incautado en carreteras del Huila

Los Shottas niega haber amenazado con matar al contralor de Buenaventura, pese a que existe un audio con la advertencia: “Ojo pues, objetivo militar”

Ejército Nacional investiga el presunto asesinato de una menor de edad a manos de un soldado en Amazonas

La JEP publicó video de la audiencia en la que Álvaro Ashton vinculó a Efraín Cepeda y Armando Benedetti con paramilitares

ENTRETENIMIENTO

Mejor amigo de ‘Baby Demoni’

Mejor amigo de ‘Baby Demoni’ denunció que está siendo víctima de amenazas: “Yo no sería una persona que atente contra mi vida”

Luis Fernando Hoyos abandonó ‘MasterChef Celebrity’ y habló de la enfermedad que lo mantuvo ausente del programa: “Agradezco a la producción”

Extranjera se declaró en shock por la calidad de la gastronomía tras vivir siete años en Colombia

‘Springsteen: Música de Ninguna Parte’ llegará a las salas de cine de Colombia: esto es lo que debe saber

El secreto detrás del look de Luis Díaz: este es el barbero que se ganó la confianza del crack del Bayern

Deportes

La selección Colombia perfiló su

La selección Colombia perfiló su clasificación a la ronda final de la Copa Mundial Femenina Sub-17 de la FIFA: así va la tabla de posiciones

Técnico de Nacional respaldó a Cardona tras su expulsión en Copa Colombia y pidió a los árbitros analizar las jugadas: “Ver más allá”

Liga de Quito vs. Palmeiras: hora y dónde ver en Colombia el otro partido de las semifinales de la Copa Libertadores

El “berrinche” de Néiser Villarreal en Millonarios sería castigado por la FIFA: se caería el preacuerdo con Cruzeiro

Luis Fernando Montoya recordó la histórica Copa Libertadores de 2004 con Once Caldas: “Fue demasiado grande”