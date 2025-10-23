Colombia

Dian anunció el inicio de la devolución masiva de saldos a favor tras cierre de declaración de renta

Miles de contribuyentes podrán recuperar pagos en exceso luego de finalizar el calendario tributario, siempre que cumplan con los requisitos y plazos establecidos por la autoridad fiscal colombiana

Frank Saavedra

Por Frank Saavedra

Guardar
La devolución masiva de saldos
La devolución masiva de saldos a favor inicia tras el cierre del calendario de declaración de renta en Colombia, según la Diana - crédito Luisa González/Reuters

La finalización del calendario para la declaración de renta en Colombia marca el inicio de un proceso clave para miles de contribuyentes: la devolución masiva de saldos a favor por parte de la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (Dian).

Este procedimiento, que se activa tras el cierre de los plazos para presentar la declaración, permite a quienes hayan pagado en exceso recuperar esos montos, siempre que cumplan con los requisitos y plazos establecidos.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel

El saldo a favor surge cuando el contribuyente, al presentar su declaración de renta, ha realizado pagos superiores a los que le correspondían.

Esta situación suele originarse por las retenciones en la fuente aplicadas de manera anticipada o por errores en la planeación tributaria.

Según la Dian, el cálculo del saldo a favor parte del valor del impuesto a cargo por la actividad financiera del año anterior, al que se le restan las retenciones en la fuente y el anticipo del año anterior, y se le suma el anticipo de renta del año siguiente.

La aplicación de este cálculo, de acuerdo con la app de asesoría tributaria Tributi, implica considerar lo que el contribuyente ya ha pagado y proyectar a futuro, excluyendo la retención en la fuente y tomando en cuenta los cobros realizados en años previos por este concepto.

El plazo para solicitar la
El plazo para solicitar la devolución o compensación de saldos a favor es de hasta dos años después del vencimiento del término para declarar - crédito Tributi.com

“Así entonces, tu valor a pagar sería: el valor del impuesto a cargo, menos el saldo a favor, menos la retención en la fuente, menos el anticipo de renta del año anterior, más el anticipo que vayas a hacer para el año siguiente”, detalla Tributi.

En cuanto al uso del saldo a favor, existen dos alternativas. La primera consiste en emplearlo para el pago de impuestos en los años siguientes, una opción que suele preferirse por su menor carga administrativa. Por ejemplo, si un contribuyente obtiene un saldo a favor de $1.000.000 tras presentar su declaración y decide conservarlo para el año siguiente, en 2026 podrá descontar ese millón del monto a pagar. Si el valor a pagar es de $2.000.000, solo deberá abonar $1.000.000.

La segunda opción es solicitar la devolución en efectivo ante la Dian, alternativa que muchos eligen cuando el monto es considerable y resulta poco práctico aplicarlo a futuros pagos.

Para acceder a esta devolución, el contribuyente debe presentar la solicitud a través del Servicio Informático de Devoluciones si dispone de firma electrónica; en caso contrario, debe realizar el trámite de forma manual.

La solicitud puede efectuarse desde el día siguiente a la presentación de la declaración, utilizando el formato 1220 (Relación de retenciones a título de Renta) correspondiente al año solicitado y un formato adicional por cada año desde el que se arrastre el saldo a favor.

La Dian responde a las
La Dian responde a las solicitudes de devolución en un máximo de 20 días si se presenta garantía, o hasta 50 días en otros casos - crédito Colprensa

El plazo para solicitar la devolución o compensación de los saldos a favor es de hasta dos años después del vencimiento del término para declarar, siempre que no hayan sido utilizados previamente. Si se trata de una liquidación oficial, el plazo cuenta desde la fecha de ejecutoria.

En cuanto a los tiempos de respuesta, la entidad establece que la devolución se realizará en un máximo de 20 días tras la solicitud, siempre que se presente una garantía a favor de la nación. En los demás casos, el plazo se extiende hasta 50 días desde la presentación de la solicitud en debida forma.

Este proceso de devolución está dirigido a los contribuyentes o personas naturales residentes en Colombia que cumplan con una serie de requisitos.

El saldo a favor debe corresponder al liquidado en la declaración inicial del impuesto sobre la renta del periodo gravable 2024 y siguientes, utilizando el formulario No. 210. Además, el saldo a favor objeto de devolución de oficio debe haberse generado en la declaración de renta del año gravable 2024 en adelante, no en años anteriores.

El plazo para solicitar la
El plazo para solicitar la devolución o compensación de saldos a favor es de hasta dos años después del vencimiento del término para declarar - crédito Dian

Tanto la declaración del impuesto sobre la renta como la solicitud de devolución deben presentarse dentro de los plazos fijados por el Gobierno nacional y no haber sido objeto de corrección. Es indispensable tener actualizado el Registro Único Tributario (RUT) y no figurar con los códigos 18 (Sucesión ilíquida), 19 (Sucesión liquidada) o 87 (Persona natural fallecida reportada por la Registraduría Nacional del Estado Civil).

Otros requisitos incluyen no tener obligaciones pendientes de pago por impuestos administrados por la Dian, no haber registrado ingresos por dividendos y ganancias ocasionales en la declaración, ni haber hecho uso de descuentos tributarios, compensación de pérdidas, compensación por exceso de renta presuntiva o liquidado rentas pasivas (ECE).

Además, el contribuyente debe estar al día en el cumplimiento de las obligaciones tributarias formales, lo cual será verificado por los sistemas de la entidad, y no representar un riesgo alto según el sistema de análisis de riesgo de la entidad tributaria.

Temas Relacionados

Declaración de rentaDianRegistraduría Nacional del Estado CivilGobierno nacionalDevolución de saldosImpuesto sobre la rentaRUTServicio Informático de DevolucionesColombia-EconomíaColombia-noticias

Más Noticias

Inscripción al servicio militar en la Armada de Colombia: estos son los beneficios para los jóvenes

Quienes cumplen con un requisito de edad podrán hacer parte de la institución y recibir ciertos privilegios

Inscripción al servicio militar en

Socavón en el Metro de Medellín: Federico Gutiérrez aseguró que después de cuatro días “se están interviniendo 17 puntos críticos del río”

El alcalde de Medellín recorrió la zona afectada y señaló la urgencia de intervenir otros sectores críticos, mientras las obras de reparación avanzan y se estima una suspensión de al menos ocho días más

Socavón en el Metro de

La fresa más nea reveló impactantes audios del día de la muerte de Baby Demoni: “Estoy desesperada”

El entorno de la creadora de contenido denuncia episodios de violencia y presiona por avances en la investigación

La fresa más nea reveló

Yina Calderón reaccionó negativamente a las burlas de sus hermanas por lo que pasó en ‘Stream Fighters’: “Hay que reírnos”

La empresaria respondió a los comentarios sarcásticos de Leonela y Claudia Calderón, quienes la llamaron “gallina” en vivo por abandonar la pelea con Valdiri veinte segundo después de iniciar el combate

Yina Calderón reaccionó negativamente a

Pasajeros de vuelo Bogotá - Leticia denuncian estar atrapados en la aeronave desde las 7 A.M. “No hemos desayunado, no hemos dormido”

Por la alta nubosidad que no permitió el funcionamiento del aeropuerto en la mañana del jueves 23 de octubre, varios vuelos fueron cancelados o retrasados por algunas horas

Pasajeros de vuelo Bogotá -
MÁS NOTICIAS

VIOLENCIA

Asesinan a cantante que había

Asesinan a cantante que había llegado “sin avisar” a zona que controlan las disidencias: “Los que mandan son ellos”

Ejército asestó duro golpe a las disidencias de Iván Mordisco: millonario cargamento de marihuana fue incautado en carreteras del Huila

Los Shottas niega haber amenazado con matar al contralor de Buenaventura, pese a que existe un audio con la advertencia: “Ojo pues, objetivo militar”

Ejército Nacional investiga el presunto asesinato de una menor de edad a manos de un soldado en Amazonas

La JEP publicó video de la audiencia en la que Álvaro Ashton vinculó a Efraín Cepeda y Armando Benedetti con paramilitares

ENTRETENIMIENTO

Yina Calderón reaccionó negativamente a

Yina Calderón reaccionó negativamente a las burlas de sus hermanas por lo que pasó en ‘Stream Fighters’: “Hay que reírnos”

Jenny López confirma capitulaciones matrimoniales con Jhonny Rivera y revela detalles de su boda: “Es lo correcto”

Esta es la ciudad en Colombia que Bad Bunny habría elegido para su nueva gira de conciertos en 2025

Aida Victoria Merlano respondió si volvería o no con Westcol y dejó a más de uno pensando: “Está muy guapo”

El secreto detrás del look de Luis Díaz: este es el barbero que se ganó la confianza del crack del Bayern

Deportes

Infobae

Colombia vs. Perú: hora y dónde ver el debut de la Tricolor en la Liga de Naciones Femenina de la Conmebol

Los dos nombres que Carlos Antonio Vélez pidió de la selección Colombia Sub-20 para el equipo de mayores

Qué pasará con los partidos del Deportivo Pereira en medio del paro por falta de pagos a los jugadores

James Rodríguez salió desanimado tras la derrota del León ante el Atlas de Camilo Vargas por la Liga MX

Luis Díaz habló de las sensaciones por su primer gol con el Bayern Múnich en Champions League: “Estaba buscándolo”