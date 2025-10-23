Colombia

Así son los almuerzos de $5.000 que se pueden conseguir en el centro de Bogotá

El ‘influencer’ Estiwar G, conocido por probar toda clase de platillos, mostró en redes sociales cómo se consiguen estas comidas

Julieth Cicua Caballero

Por Julieth Cicua Caballero

Los puesto callejeros de comida
Los puesto callejeros de comida son populares en el centro de Bogotá - crédito @Estiwarg / TikTok

A comienzos de 2025, el aumento constante en los precios de los insumos alimenticios ha transformado los hábitos de consumo en la capital colombiana.

En ese contexto, los almuerzos a $5.000 en una céntrica zona de Bogotá se convirtió en un tema de conversación recurrente tanto en la calle como en redes sociales.

La notoriedad de esta propuesta económica se disparó tras la difusión de un video realizado por Estiwar G, figura reconocida por explorar la gastronomía popular y mostrar secretos culinarios al margen de las guías convencionales.

Actualmente es poco común conseguir almuerzos a este precio, no obstante, algunos puestos sobreviven en el centro de la ciudad - crédito @Estiwarg / TikTok

Dicho video documenta un pequeño puesto ambulante en el área del Tercer Milenio, célebre por su movimiento y variedad de comercios.

Allí, un menú completo se vende a valores considerablemente más bajos de lo que acostumbran tanto locales formales como informales, despertando la atención de quienes buscan alternativas cuando deben alimentarse fuera de casa.

Si bien el conocido ‘corrientazo’ ha sido durante décadas uno de los platos preferidos por su bajo costo y aporte nutricional equilibrado, para la mayoría de los trabajadores y estudiantes sigue siendo complicado acceder a él por debajo de los $15.000 pesos actualmente.

El video, que superó las 60.000 visualizaciones en TikTok, muestra cómo este establecimiento ambulante logra mantener su atractivo: por solo $5.000, el cliente recibe una bandeja compuesta de arroz, carne, legumbres y ensalada.

Para quienes desean incluir sopa, el suplemento tiene un valor de $2.000 pesos. La zona donde opera esta venta callejera es conocida por la variedad de comercios informales donde pueden adquirirse productos usados, prendas de vestir o dispositivos electrónicos, y un flujo permanente de peatones.

Tras la viralización del contenido, las reacciones no se hicieron esperar. Los usuarios expresaron asombro por la existencia de precios tan bajos en un momento de tanta presión inflacionaria.

Fue frecuente observar mensajes poniendo en duda la posibilidad de que la calidad y la cantidad de la comida cumplieran las expectativas de los clientes, mientras otros celebraron la habilidad del vendedor para ajustar el producto a la situación económica.

