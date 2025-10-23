Colombia

Álvaro Leyva aseguró que Gustavo Petro habría cometido delitos en Estados Unidos: lo denunció ante la Fiscal General de ese país

El excanciller advirtió en su carta judicial sobre los posibles alcances legales de las palabras de Petro y exigió valorar si hubo violación de normas federales bajo la legislación penal de Estados Unidos

Daniel Mauricio Rodríguez Sevilla

Por Daniel Mauricio Rodríguez Sevilla

Guardar
Gustavo Petro, presidente de Colombia;
Gustavo Petro, presidente de Colombia; Álvaro Leyva, excanciller de Colombia - Mauricio Dueñas Castañeda/EFE

Álvaro Leyva, exministro de Relaciones Exteriores de Colombia, presentó una denuncia ante la justicia de Estados Unidos contra el presidente Gustavo Petro, a raíz de las declaraciones que el mandatario realizó en las calles de Nueva York tras participar en la Asamblea General de la ONU en 2025.

Según el propio texto remitido por Leyva, la acusación surgió después de que Petro, al finalizar su intervención oficial y fuera del recinto diplomático, utilizara un megáfono para solicitar a los miembros activos de las fuerzas armadas estadounidenses que desobedecieran las órdenes del entonces presidente Donald Trump.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel

Sin embargo, el presidente Petro aseguró en entrevista con el periodista Daniel Coronell que él nunca pidió desobedecer al mandatario estadounidense.

En el documento entregado a la fiscal de ese país, Pamela Bondi, Leyva narró que Petro actuó “plenamente consciente de que lo que estaba por hacer era impropio de su condición de jefe de Estado extranjero”.

En el documento entregado a
En el documento entregado a la fiscal de ese país, Pamela Bondi, Leyva narró que Petro actuó “plenamente consciente de que lo que estaba por hacer era impropio de su condición de jefe de Estado extranjero” - crédito @ricarospina/X

Detalla que el mandatario colombiano salió a la vía pública y, ante una multitud, lanzó la exhortación: “Desobedezcan al presidente Trump y obedezcan a la humanidad”.

La denuncia sostiene que este acto no constituye una simple expresión política, sino que puede encuadrarse dentro de conductas sancionables por la legislación estadounidense. Leyva argumentó que la petición de Petro ante soldados activos de Estados Unidos podría considerarse como un llamado a violar la cadena de mando y el juramento militar.

En la carta, remarcó: “No se limitaron estas a una mera crítica política, sino que se trató de una clara y directa exhortación de su parte a miembros de las fuerzas militares de Estados Unidos a violar su juramento y a desconocer la cadena de mando”.

El excanciller reclamó que este tipo de manifestaciones exceden la protección de la inmunidad diplomática para los jefes de Estado: “La inmunidad tiene límites en el derecho internacional. Las manifestaciones o afirmaciones públicas abiertamente irresponsables del presidente de Colombia en territorio de Estados Unidos requieren ser investigadas cabalmente”.

Por tal motivo, pidió de manera expresa que la fiscalía estadounidense investigue a Petro, advirtiendo: “Comedidamente, solicito a usted, se sirva investigar al señor Gustavo Petro Urrego, actual presidente de la República de Colombia, por haber incurrido en los Estados Unidos de América en conductas posiblemente violatorias de rigurosas normas, estatutos y leyes sujetas a control jurisdiccional suyo”.

Leyva también argumentó que los hechos acontecieron fuera del espacio protegido por la diplomacia internacional, precisamente para que sus declaraciones tuvieran un impacto directo en la sociedad civil y la opinión pública de Estados Unidos.

Según el excanciller, la actuación del mandatario colombiano escapó del protocolo y constituyó un desafío a las normas jurídicas estadounidenses. Por su interpretación, Petro no podía alegar ingenuidad sobre el alcance de sus palabras, ni ignorar el efecto político y jurídico de su proceder.

Según Álvaro Leyva, la actuación
Según Álvaro Leyva, la actuación del mandatario colombiano escapó del protocolo y constituyó un desafío a las normas jurídicas estadounidenses - crédito @ricarospina/X

En la denuncia se solicita que la fiscalía estadounidense determine si la conducta del presidente encuadra en delitos como incitación al motín o sedición, abogar por el derrocamiento del gobierno o intento de sublevar a las fuerzas armadas, indicando artículos específicos del Código Penal y del Código Uniforme de Justicia Militar norteamericano.

Leyva pidió que, si se hallan fundamentos, la justicia “proceda de conformidad con los mandatos de los Estados Unidos de América”.

El excanciller insistió en su acusación sobre el objetivo de Petro, interpretando el episodio como un intento de captar atención internacional proyectando la imagen de “víctima” frente al entonces mandatario estadounidense.

Según Leyva, “el señor Petro ha pretendido llamar la atención del mundo entero a expensas del presidente Donald J. Trump. Esto con el propósito de mostrarse como víctima de su jefe de Estado, de otros servidores públicos de Estados Unidos y de la política estadounidense en general”.

La carta también recuerda que ya se habían presentado anteriormente otras acusaciones ante la fiscalía estadounidense por hechos similares, lo que, desde la perspectiva de Leyva, mostraría una tendencia en el actuar del presidente colombiano durante sus visitas al exterior.

A lo largo del escrito se subraya el potencial impacto de este tipo de conductas no solo en el ámbito legal, sino en el equilibrio diplomático y en la percepción que puedan tener otros Estados sobre la institucionalidad colombiana.

La carta también recuerda que
La carta también recuerda que ya se habían presentado anteriormente otras acusaciones ante la fiscalía estadounidense por hechos similares, lo que, desde la perspectiva de Leyva, mostraría una tendencia en el actuar del presidente colombiano durante sus visitas al exterior - crédito @ricarospina/X

Dentro de la denuncia, Leyva insistió: “Este petitorio carece de liviandad. Está enraizado en la necesidad de la paz, de la correcta aplicación de la ley, y del necesario mantenimiento de normales y tranquilas relaciones diplomáticas que deben esperarse entre Colombia y los Estados Unidos de América”.

A modo de mensaje personal, el excanciller se dirigió a Petro para que cese lo que consideró una “retórica irresponsable” y advirtió sobre los daños de actuar desde el poder sin atender el efecto de cada palabra.

El excanciller se dirigió a
El excanciller se dirigió a Petro para que cese lo que consideró una “retórica irresponsable” y advirtió sobre los daños de actuar desde el poder sin atender el efecto de cada palabra - crédito @ricarospina/X

La carta cierra con una referencia literaria, cuando Leyva cita un fragmento de Gabriel García Márquez y equipara el momento del jefe de Estado colombiano con episodios que narran el ocaso de líderes en la literatura.

Temas Relacionados

Álvaro LeyvaGustavo PetroDenuncia Gustavo PetroEstados UnidosFiscalía de Estados UnidosDenuncia de Álvaro LeyvaColombia-Noticias

Más Noticias

James Rodríguez salió desanimado tras la derrota del León ante el Atlas de Camilo Vargas por la Liga MX

James Rodríguez no logró brillar y salió visiblemente afectado en el partido con “Los Esmeraldas”

James Rodríguez salió desanimado tras

Mafe Carrascal reaccionó a orden del CNE a Polo Polo: “Usar la maternidad como un arma de ataque es una forma clara de violencia política”

El organismo electoral ordenó eliminar publicaciones dirigidas a legisladores, mientras la representante Carrascal calificó de violencia política el uso de temas personales en confrontaciones parlamentarias

Mafe Carrascal reaccionó a orden

Turismo: En Colombia estrenan la Escalera al Cielo, queda a pocas horas de Bogotá

Una sorprendente atracción se suma a las opciones turísticas del país y comienza a captar la atención de visitantes curiosos

Turismo: En Colombia estrenan la

Influencer deja en evidencia las diferencias culturales entre Colombianos y Paraguayos: “tinto es el vino, no el café”

A pesar de pertenecer a la misma región quedó claro que las diferencias del idioma son grandes

Influencer deja en evidencia las

Dorado Mañana, resultados último sorteo 23 de octubre

Esta lotería es atractiva para sus participantes debido a la gran variedad de premios que dependen de los números acertados y la modalidad del juego

Dorado Mañana, resultados último sorteo
MÁS NOTICIAS

VIOLENCIA

Asesinan a cantante que había

Asesinan a cantante que había llegado “sin avisar” a zona que controlan las disidencias: “Los que mandan son ellos”

Ejército asestó duro golpe a las disidencias de Iván Mordisco: millonario cargamento de marihuana fue incautado en carreteras del Huila

Los Shottas niega haber amenazado con matar al contralor de Buenaventura, pese a que existe un audio con la advertencia: “Ojo pues, objetivo militar”

Ejército Nacional investiga el presunto asesinato de una menor de edad a manos de un soldado en Amazonas

La JEP publicó video de la audiencia en la que Álvaro Ashton vinculó a Efraín Cepeda y Armando Benedetti con paramilitares

ENTRETENIMIENTO

Westcol habló de sus exrelaciones

Westcol habló de sus exrelaciones y sobre la posibilidad de volver con alguna, incluida Aida Victoria Merlano: “Casi vuelvo a caer en el triángulo de las Bermudas”

Carlos Vives respondió a comentarios sobre imágenes de su “paquete” con una divertida canción: “Dejen la envidia, dejen los celos”

Valentino Lázaro confesó que recibió una citación en la Fiscalía por Andrea Valdiri: “Me llamó al teléfono”

Valentina Lizcano se refirió a Yina Calderón y anunció qué la invitaron a ‘La casa de los famosos Colombia’: “No quiero ir”

Yina Calderón confrontó a Manelyk por decir que su entrada al ‘Stream Fighters 4’ fue de bajo presupuesto: “Yo no tengo la culpa de tu amargura”

Deportes

Luis Díaz habló de las

Luis Díaz habló de las sensaciones que tuvo al marcar por primera vez con el Bayern Múnich en Champions League: “Es bonito”

Reapareció Jhon Jader Durán: el colombiano estará con el Fenerbahce en el partido de Europa League contra Stuttgart

La prensa brasileña destacó al colombiano Jorge Carrascal tras impresionante gol en el Flamengo vs. Racing: “De la sorpresa a la certeza”

Ministerio del Deporte aclaró si el Deportivo Pereira tiene o no reconocimiento deportivo para participar en la liga colombiana

Así será el recorrido para los ciclistas colombianos del Tour de Francia 2026