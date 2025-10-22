Yina Calderón dijo que responsabiliza a Westcol y a Dímelo King si algo le llega a pasar: “Me duele”

La creadora de contenido hizo la advertencia si algo llegaba a ocurrirle era culpa de los streamers - crédito @lenguaardiendo.13/TikTok

La creadora de contenido Yina Calderón señaló este martes a Westcol y a Dímelo King como responsables de cualquier incidente que pudiera afectarla tras retirarse de la pelea programada con Andrea Valdiri en el evento Stream Fighters 4.

Según declaraciones difundidas en redes sociales, Calderón aseguró que ha recibido amenazas a raíz de su decisión de retirarse del combate y atribuyó parte de ese acoso a intervenciones públicas de figuras influyentes en el streaming colombiano.

Elkin De La Hoz conocido como 'Dímelo King' según la DJ, habría lanzado palabras que la lastimaron al afirmar que por villana terminaría muerta - crédito prensa Dímelo King

En un video difundido en sus redes sociales, Yina Calderón afirmó de manera enfática: “Hago responsable a Westcol si me llega a pasar algo”.

Calderón explicó que teme por su integridad luego de la controversia surgida tras el anuncio de su retiro, justo antes del enfrentamiento con Valdiri, una de las peleas más esperadas del evento.

La creadora también mencionó que, aunque ha sentido afinidad y respeto hacia Dímelo King, sus declaraciones recientes han incrementado el clima de hostilidad.

“Yo siento, Dímelo King, con todo el respeto que te mereces, porque en verdad me caes muy bien, que tú no eres quién para decir si una villana termina mal o… Hoy dijo unas declaraciones que las villanas como yo terminábamos siempre muertas. Sí, triste. Y siento que eso solo incita al odio”, manifestó Calderón.

Yina confesó que el creador de contenido disfrutaría al verla salir en ambulancia de la pelea con La Valdiri - crédito redes sociales

De otra parte, Calderón lamentó la postura pública de Dímelo King, argumentando que “ni siquiera sabe lo que yo viví en ese ring” y que no ha habido comunicación entre ambos que permita comprender el contexto de su decisión.

Asimismo, la influencer agregó que las afirmaciones que circulan en redes solo intensifican la animadversión en su contra. “Ya incitando al odio, incitando a que me pase algo. No, lo hace un cobarde”, apuntó en referencia al streamer paisa.

Adicionalmente, Calderón buscó matizar su crítica reconociendo el valor de los proyectos impulsados por Dímelo King, pero sostuvo que sus comentarios afectan la integridad de quienes participan en estos espectáculos mediáticos.

La controversia se desató después de que la pelea entre Yina Calderón y Andrea Valdiri quedara suspendida, generando múltiples reacciones tanto de seguidores como de colegas de la escena digital.

La pelea estelar de 'Stream Fighters 4' entre Andrea Valdiri y Yina Calderón en el Coliseo Medplus duró apenas 20 segundos, lo que aguantó la huilense antes de quitarse los guantes y retirarse - crédito @stream_fighters/Instagram

La situación escaló cuando Westcol y Dímelo King, reconocidos promotores de eventos populares en la plataforma de streaming, hicieron declaraciones sobre el carácter y la trayectoria pública de la DJ, lo que derivó en una ola de mensajes negativos hacia ella.

Hasta el momento, ni Westcol ni Dímelo King han respondido de manera oficial a las acusaciones.

Los comentarios de los internautas no tardaron en aparecer, por lo que rápidamente, algunos dejaron mensajes sobre las declaraciones de la empresaria de fajas con mensajes de los cuales destacan:

“Y qué pasa con las personas con las que ella hizo lo mismo”; “ella hacía lo mismo con Karina, pero ahí sigue hablando mierd* de la gente”; “claro, esta vez si le dolió porque le tocaron el punto que le duele”; “cuando ella habla mal de una persona incitando al odio, ahí si no pasa nada”, entre otros.

Señaló a Westcol de no haberle pagado completo su premio

Durante una de las intervenciones que hizo la huilense en su programa de chismes, la DJ aseguró que Westcol todavía le debe dinero de su pelea.

“Espero que se me haga el resto del pago, que aún se me debe porque todavía me debe 30 milloncitos, espero que me lo vayan a hacer porque me costó la pelea”, expresó la empresaria.

La creadora de contenido insistió en que, aunque no planea iniciar acciones legales contra Westcol por incitación al odio o ataques en su contra, sí exige el pago pendiente: “Yo no voy a tomar represalias contra Westcol o demandas y eso por incitar al odio o al ataque femenino, no pasa nada, en realidad yo te entiendo, pero sí pido que se me haga el pago de la platica que me estás adeudando”, agregóen la misma transmisión.