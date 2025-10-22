Vicky Dávila agradeció a Álvaro Uribe, que destacó su cubrimiento del caso fallado a su favor: “La justicia le reconoció su inocencia”

La precandidata Vicky Dávila le agradeció al expresidente Álvaro Uribe sus elogios por su registro del avance del caso contra el político del Centro Democrático - crédito Colprensa - suministrado a Infobae Colombia

El fallo proferido el martes 21 de octubre de 2025 por el Tribunal Superior de Bogotá, que absolvió en segunda instancia al expresidente de la República Álvaro Uribe Vélez, condenado en primer término por la presunta comisión de los delitos de fraude procesal y soborno en actuación penal, causó toda clase de reacciones en el espectro político nacional; incluida la del ex jefe de Estado, que agradeció el apoyo recibido.

En su declaración, desde Rionegro (Antioquia), dirigió unas sentidas palabras a los medios de comunicación tras conocerse la decisión judicial, en un discurso que no trascendió por más de tres minutos. Pero llamó la atención, la especial dedicatoria que hizo el ex jefe de Estado a la labor que, según él, fue clave para que se demostrara su inocencia en los estrados, como ocurrió tras la apelación a la jueza Sandra Liliana Heredia.

En su pronunciamiento desde Rionegro (Antioquia), el expresidente Álvaro Uribe Vélez agradeció a Vicky Dávila por haber hecho cubrimiento a su proceso judicial - crédito suministrado a Infobae Colombia

“Gracias a ustedes en los medios de comunicación, a todos los medios de comunicación de Colombia, a los grandes, a los pequeños, a los medios comunitarios por su paciencia”, expresó el exmandatario, que, acto seguido destacó el papel de la prensa en la cobertura del caso. Fue entonces cuando nombró a la periodista y precandidata presidencial Victoria Eugenia Dávila, que quiere convertirse en la sucesora de Gustavo Petro.

“Al margen del tema político, expreso mi gratitud a Vicky Dávila y a Semana, que en su momento revelaron ante la opinión pública los fundamentos de este proceso”, dijo el expresidente, en una declaración en la que también agradeció a sus abogados, Jaime Granados y Jaime Lombana; a su esposa, Lina Moreno, y deseó al letrado Diego Cadena y al magistrado del CNE Álvaro Hernán Prada que superen las dificultades judiciales.

Vicky Dávila agradeció palabras de Álvaro Uribe

Con estas palabras, la aspirante al primer cargo de la Nación expresó su reconocimiento al exmandatario, y remarcó la importancia de la labor periodística y el valor de la justicia. “La redacción de Semana, que tuve el honor de dirigir, hizo su trabajo, el del reportero que defiende la verdad, cueste lo que cueste”, afirmó la comunicadora vallecaucana, en respuesta al primer mensaje público de Uribe Vélez.

Con este mensaje en X, la precandidata Vicky Dávila expresó su agradecimiento al expresidente Álvaro Uribe - crédito @VickyDavilaH/X

La periodista enfatizó el significado de la decisión judicial y el ejemplo que, a su juicio, representa Uribe para el país. “Gracias a Dios, la Justicia le reconoció su inocencia y le restableció su honor, usted sabe que en medio de las peores tormentas, la verdad se defiende sola”, expresó Dávila, que ha sostenido múltiples reacciones con el exmandatario, estudiando escenarios de la derecha de cara a los comicios.

Además, la precandidata presidencial resaltó la actitud del exmandatario frente al proceso. “Gracias por darnos ejemplo a todos al someterse a la Justicia, sin vacilar y sin ventajas”, afirmó Dávila, que como directora de medio de comunicación, aparte de exponer detalles cruciales del expediente de Uribe Vélez, también sacó a la luz información sensible sobre el proceso contra el hijo del presidente, Nicolás Petro.

Vicky Dávila fue una de las periodistas que reveló contenido en extenso del proceso de Álvaro Uribe Vélez - crédito Colprensa

La periodista concluyó su intervención con un mensaje personal dirigido al expresidente. “Dios lo bendiga y lo siga cuidando para que siga luchando por nuestra amada Colombia, como siempre”, afirmó la periodista, que se ha convertido en una de las sorpresas de la campaña, que espera decantar los caminos hacia las aspiraciones definitivas, que empezarían a consolidarse el 8 de marzo de 2026, con distintas consultas.

Este gesto fue entendido como una especie de ‘guiño’ hacia la aspirante, pues contrario a Dávila, ninguno de los precandidatos del Centro Democrático fue mencionado en su discurso: María Fernanda Cabal, Paola Holguín, Miguel Uribe Londoño, Andrés Guerra y Paloma Valencia, como quizá se esperaba en este acto, que contó con la presencia de corresponsales en la residencia del ex jefe de Estado.