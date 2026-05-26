Colombia

Les devolverán casi $9 mil millones a usuarios de gas natural en Colombia: esto fue lo que ordenó la Superservicios

El reembolso beneficiará a usuarios residenciales de gas natural tras detectarse cobros mayores a la regulación, según lo estipulado en un programa de gestión pactado entre la entidad y la transportadora

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Primer plano de una estufa a gas natural de acero inoxidable con una olla negra sobre un quemador encendido, mostrando la distintiva llama azul y los controles plateados.
La Superservicios acordó con Progasur la devolución de $8.796 millones a más de 2,6 millones de usuarios de gas natural

La Superservicios acordó con Progasur la devolución de $8.796.569.197 a más de 2,6 millones de usuarios de gas natural en 11 departamentos, después de que la transportadora reconociera cobros por encima de lo permitido en sus tarifas desde 2023; según la entidad, el dinero empezará a reflejarse en las facturas desde junio de 2026 como parte de un Programa de Gestión Acordado para corregir la situación.

“La Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios y la empresa Promotora de Gases del Sur S.A. E.S.P. (Progasur), suscribieron un Programa de Gestión Acordado (PGA) para corregir tarifarias de transporte de gas natural y proteger a los usuarios finales”, dice el comunicado expedido por la Superintendencia.

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La restitución cubrirá las diferencias acumuladas entre el 1 de julio de 2023 y el 31 de mayo de 2026, de acuerdo con la Superservicios. La entidad indicó además que las devoluciones se extenderán hasta el 31 de diciembre de 2026.

“El acuerdo establece la devolución de $8.796.569.197 millones, que corresponde a las diferencias acumuladas entre el 1 de julio de 2023 y el 31 de mayo de 2026. Las devoluciones a los usuarios iniciarán en junio de 2026 y finalizarán el 31 de diciembre de 2026″, se añade en el documento.

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El reembolso, solicitado por la Superintendencia de Servicios Públicos, beneficiará usuarios en 11 departamentos colombianos, incluyendo Antioquia, Cundinamarca y Valle del Cauca - crédito @Superservicios/X
El reembolso, solicitado por la Superintendencia de Servicios Públicos, beneficiará usuarios en 11 departamentos colombianos, incluyendo Antioquia, Cundinamarca y Valle del Cauca - crédito @Superservicios/X

El punto central del acuerdo es que Progasur deberá aplicar de manera inmediata la tasa de descuento regulada de 10,94%, según la Superservicios. Con ese ajuste, la empresa corrige el cobro superior que venía realizando desde 2023.

Se trata, según la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios, de la primera vez en Colombia en que una empresa transportadora de gas natural acuerda devolver dinero a sus usuarios después de haber cobrado más de lo autorizado por la regulación vigente. La medida surgió tras una investigación adelantada por el organismo de control.

Los beneficiarios serán usuarios de gas natural en Antioquia, Boyacá, Caldas, Caquetá, Cauca, Cundinamarca, Huila, Nariño, Tolima, Valle del Cauca y Norte de Santander, de acuerdo con la Superservicios. La entidad precisó que el universo alcanzado supera los 2,6 millones de usuarios.

“La devolución beneficiará a más de 2.6 millones de usuarios en los departamentos de Antioquia, Boyacá, Caldas, Caquetá, Cauca, Cundinamarca, Huila, Nariño, Tolima, Valle del Cauca y Norte de Santander”, se agrega en el comunicado.

La devolución cubrirá cobros indebidos realizados en tarifas de gas natural entre julio de 2023 y mayo de 2026, según SuperServicios - crédito Superintendencia de Servicios Públicos
La devolución cubrirá cobros indebidos realizados en tarifas de gas natural entre julio de 2023 y mayo de 2026, según SuperServicios - crédito Superintendencia de Servicios Públicos

La devolución llegará a través de la factura del servicio, según la Superservicios. Para eso, Progasur deberá notificar a las empresas distribuidoras con el fin de que el traslado de los recursos se haga de forma efectiva e inmediata en los cobros a los usuarios finales.

El mecanismo elegido fue un Programa de Gestión Acordado, herramienta que, según la Superservicios, permite a las empresas implementar acciones para mejorar la prestación del servicio y corregir situaciones que afecten a los usuarios. En este caso, el acuerdo busca ajustar la tarifa de transporte y restituir los recursos cobrados en exceso.

La propia Progasur, identificada en el acuerdo como Promotora de Gases del Sur S.A. E.S.P., reconoció haber aplicado en sus tarifas de transporte de gas una suma superior a la autorizada por la regulación vigente, según la Superservicios. Ese reconocimiento fue la base para suscribir el PGA entre ambas partes.

La Superservicios aseguró que hará seguimiento al cumplimiento de las medidas para verificar que los recursos sean efectivamente devueltos a los hogares beneficiados.

Progasur ajusta sus tarifas aplicando la tasa regulada de descuento de 10,94% tras el acuerdo con la Superservicios - crédito Superintendencia de Servicios Públicos
Progasur ajusta sus tarifas aplicando la tasa regulada de descuento de 10,94% tras el acuerdo con la Superservicios - crédito Superintendencia de Servicios Públicos

También señaló que estas actuaciones buscan proteger los derechos de los usuarios y garantizar la prestación del servicio bajo criterios de equidad y eficiencia.

“Progasur notificará a las distribuidoras para que trasladen de forma efectiva e inmediata la devolución a los usuarios en la factura. La Superservicios vigilará que cumplan con este traslado. Estas actuaciones propenden por la protección de los derechos de los usuarios finales, garantizando que reciban un servicio bajo condiciones de equidad y eficiencia”, dice en el comunicado.

Según la entidad, este tipo de decisiones hace parte de las acciones impulsadas por el Gobierno del presidente Gustavo Petro para fortalecer las labores de inspección, vigilancia y control sobre las empresas de servicios públicos. En ese marco, el acuerdo con Progasur se presenta como una medida de control tarifario en el sector.

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