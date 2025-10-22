Colombia

Vende su lealtad”: el mensaje del ministro Pedro Sánchez contra el mercenarismo militar

El ministro de Defensa, Pedro Sánchez, rechazó en su cuenta de X que exmilitares colombianos sean contratados como mercenarios por estructuras ilegales o empresas privadas en el extranjero

Por Mauricio Villamil

| crédito Colprensa
| crédito Colprensa

“El soldado verdadero no tiene precio. Sirve por deber, no por contrato. El mercenario vende su lealtad al mejor postor; el patriota la entrega solo a su bandera”, escribió el ministro de Defensa, Pedro Sánchez, en un mensaje publicado este martes 21 de octubre en su cuenta de X.

La afirmación surgió como una fuerte crítica a la práctica de exmilitares colombianos que se vinculan a conflictos internacionales o a organizaciones criminales tras su retiro del servicio activo.

De acuerdo con información publicada por Revista Semana, el jefe de la cartera de Defensa manifestó su preocupación por la forma en que las capacidades tácticas y estratégicas de los uniformados están siendo aprovechadas por redes ilegales que los reclutan con fines de lucro. Sánchez reiteró que estas conductas atentan contra la ética militar y los valores fundamentales de la Fuerza Pública.

Exmilitares colombianos en conflictos internacionales

El ministro recordó que, tras el retiro, muchos soldados conservan una amplia experiencia en combate y manejo de armas, lo que los convierte en objetivos de grupos dedicados al narcotráfico, compañías de seguridad privada y organizaciones armadas en otros países. Esa situación, según explicó, ha generado una tendencia preocupante que compromete la imagen del Ejército colombiano a nivel internacional.

Uno de los casos más emblemáticos mencionados por Semana es el magnicidio del presidente de Haití, Jovenel Moïse, ocurrido en 2021. En esa operación participaron varios exmilitares colombianos, lo que provocó una amplia investigación internacional y llevó a cuestionar los mecanismos de control existentes sobre los efectivos retirados.

ARCHIVO - Una persona sostiene
ARCHIVO - Una persona sostiene una fotografía del fallecido presidente haitiano Jovenel Möise durante una ceremonia conmemorativa en el Museo Nacional del Panteón en Puerto Príncipe, Haití, el 20 de julio de 2021. Un juez federal en Miami condenó el martes 19 de diciembre de 2023 al exsenador haitiano John Joel Joseph a cadena perpetua por conspirar para matar a Moïse en 2021, lo que provocó una agitación sin precedentes en la nación caribeña. (AP Foto/Matías Delacroix, Archivo)

La participación de exintegrantes de la Fuerza Pública en actividades mercenarias no solo ha sido motivo de debate en Colombia, sino que también ha encendido alertas en organismos internacionales sobre el uso indebido del entrenamiento recibido por parte del Estado.

Posición del Gobierno frente al mercenarismo

El ministro Sánchez señaló que el Gobierno Nacional mantiene una postura firme frente a estas prácticas, insistiendo en que ningún profesional de las armas debe usar su formación con fines distintos a la defensa del país y el servicio a la nación. En ese sentido, reiteró el compromiso del Ministerio de Defensa con el fortalecimiento de los programas de bienestar y reintegración para los militares retirados.

Fuentes del Ministerio citadas por Semana aseguraron que se está evaluando una estrategia interinstitucional que permita ofrecer nuevas oportunidades laborales a quienes terminan su carrera en las Fuerzas Militares, con el fin de reducir la tentación de ser contratados por organizaciones ilegales o extranjeras.

Ministro de Defensa - Pedro
Ministro de Defensa - Pedro Sánchez| crédito Colprensa

El pronunciamiento de Sánchez se suma a los esfuerzos recientes de su despacho por reforzar los valores institucionales dentro del Ejército y la Policía, promoviendo campañas de formación en ética y sentido patriótico.

Llamado a preservar la integridad institucional

El titular de Defensa también destacó que las acciones individuales de quienes deciden participar en conflictos externos no representan el compromiso de la mayoría de los militares colombianos. “Nuestra Fuerza Pública se distingue por su disciplina, lealtad y sacrificio en defensa de la democracia”, afirmó durante una intervención reciente.

De igual forma, hizo un llamado a los uniformados en servicio y a los retirados para mantener su vocación de servicio y rechazar cualquier oferta que los aleje del principio de defender a Colombia.

El mensaje del ministro Pedro Sánchez busca reafirmar la línea ética del Ministerio de Defensa frente al fenómeno del mercenarismo, que continúa siendo objeto de seguimiento por parte de las autoridades nacionales e internacionales.

