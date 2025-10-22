Colombia

Sin dinero y con ganas de volver a la competencia: así vieron a algunos de los exparticipantes del ‘Desafío’ para una nueva oportunidad en el programa

La nueva fase del ‘Desafío 2025′ ya tiene a sus protagonistas y refuerzos definidos, mientras la audiencia especula sobre la ausencia de figuras polémicas y espera la confirmación oficial de los semifinalistas

Iván Gaitán

Por Iván Gaitán

La pareja compartió un video en redes sociales pidiendo ayuda para llegar hasta la "ciudad de las cajas" - crédito Redes Sociales/X

La inesperada aparición de videos virales en redes sociales ha puesto en el centro de la conversación a los exparticipantes del Desafío Siglo XXI, quienes han solicitado abiertamente ayuda a sus seguidores para regresar a la competencia, alegando que “no tenemos dinero”.

Este fenómeno ha generado especulaciones sobre un posible giro en la dinámica del programa, mientras los seguidores intentan descifrar el trasfondo de estos mensajes.

Sin embargo, hay quienes piensan que es parte de la estrategia del programa para ponerle ese tinte de dificultad en búsqueda de una nueva oportunidad en la llamada etapa dorada.

Participantes del 'Desafío Siglo XXI'
Participantes del 'Desafío Siglo XXI' viven una nueva etapa con la llegada del ciclo dorado - crédito Redes Sociales/X

En las últimas horas, las diferentes redes sociales se han visto inundadas por grabaciones de los concursantes del Desafío del siglo XXI en distintas regiones del país, pidiendo colaboración a sus seguidores para poder reincorporarse a la competencia.

Inicialmente, muchos de os seguidores del reality del Canal Caracol interpretaron estos pedidos como una broma de los eliminados, pero la publicación de nuevos videos protagonizados por deportistas que aún permanecen en la competencia ha modificado la percepción general.

La reacción del público no se hizo esperar. Cientos de usuarios comenzaron a debatir sobre el significado de estos mensajes.

Mientras algunos sostienen que se trata de una transformación radical en las reglas del juego, otros consideran que podría tratarse de un adelanto sobre el desarrollo de la competencia en las próximas semanas.

Las parejas que buscan un
Las parejas que buscan un nuevo cupo en la competencia del 'Desafío Siglo XXI' - crédito @Redes Sociales/X

La circulación de estos videos ha alimentado la expectativa en torno a una posible nueva etapa dentro del Desafío 2025. Según lo que se ha difundido en redes sociales, los participantes que superaron la fase grupal y avanzaron a la etapa individual habrían abandonado la llamada “ciudad de las cajas” en Tobía para visitar a sus familias en diferentes ciudades.

Ahora, enfrentan un plazo limitado para regresar al programa, lo que ha incrementado la tensión entre los seguidores. Un video publicado por Rosa y Gero ha sido clave para comprender la situación, aunque algunos especulan que Gero tiene las condiciones suficientes para volver por su cuenta, lo que implica un reto adicional.

En él, se revela que los concursantes disponen de pocas horas para volver a la competencia, pero deben hacerlo sin recursos económicos y con la única ayuda de las personas que encuentren en su camino.

“Estamos saliendo de Barranquilla y queremos decirles que estamos en una travesía y vamos a pasar por toda la ruta del sol. No tenemos nada, dinero, nada. Por lo que la gente de Fundación, Aguachica, toda esa gente nos puede ayudar”, expresó Rosa en una grabación que rápidamente se viralizó en TikTok.

El ‘Desafío del Siglo XXI’
El ‘Desafío del Siglo XXI’ comenzará este 2 de julio con 32 participantes dispuestos a enfrentar pruebas extremas y escenarios innovadores - crédito @desafiocaracol/Instagram

A continuación, Gero amplió la explicación sobre el desafío que enfrentan: “Estamos a mitad de un reto y tenemos que llegar lo más pronto a la ciudadela, pero no tenemos celular, dinero, nada, entonces, si nos ven por ahí, no pueden dar, posada, comida, lo que sea, nos ayudan, necesitamos mucho apoyo”, afirmó el deportista en el mismo video.

La situación no se limita a estos dos concursantes. También se ha visto a Zambrano junto a Miriam, Leo con Isa, Rata y Valentina, Yudiza y Lucho, Potro y Daidy, Tina con Juli y Mencho con Gio en circunstancias similares.

Una publicación en redes sociales detalló la composición de los equipos para la nueva fase, denominada “la etapa dorada”, y enumeró a los ocho semifinalistas y sus acompañantes: “Acá los 8 semifinalistas y sus refuerzos LA ETAPA DORADA :1 Rosa - Gero 2. Zambrano - Mirian 3. Leo - Isa 4. Rata - Valentina 5. Yudiza - Lucho 6. Potro - daisy 7. Tina - Julio 8. MENCHO - Gio CAPITANES Kevyn - Valkyria#DesafioDelSigloXXI #DesafioXXI”.

No obstante, la confirmación oficial sobre la “etapa dorada” y sus participantes se espera en los próximos días, mientras la audiencia continúa compartiendo detalles y reacciones sobre el singular reto que enfrentan los concursantes para reincorporarse al Desafío 2025.

