Shakira se refirió a la presentación de Bad Bunny en el Super Bowl y recordó su experiencia en 2020: "Ya era hora"

La cantante colombiana cantó junto al ‘conejo malo’ en su presentación en el espectáculo de medio tiempo del 2020, lo que la catapultó de nuevo en su carrera y posicionó como una de las latinas del momento

Iván Gaitán

Iván Gaitán

Shakira recordó cuando participó en
Shakira recordó cuando participó en el SuperBowl y se refirió a la actuación de Bad Bunny en 2026 - crédito REUTERS/Shannon Stapleton

La organización de la NFL confirmó que Bad Bunny protagonizará el espectáculo de medio tiempo en la edición número 60 del Super Bowl, que está programada para el 8 de febrero de 2026 en el Levi’s Stadium de Santa Clara, California.

Este anuncio representa un hecho sin precedentes, ya que será el primer latinoamericano en encabezar el show en solitario, consolidando así la presencia de la música en español en el máximo escenario del entretenimiento deportivo estadounidense.

Cabe recordar que, Shakira y Jennifer López fueron las primeras latinas en presentarse en el espectáculo de medio tiempo de la NFL, dupla que fue duramente criticada al señalar que no consideran a una latina en solitario suficiente para llenar el escenario.

Algunos de sus fans esperan
Algunos de sus fans esperan volver a ver a la colombiana junto al boricua, como agradecimiento por incluirlo en su repertorio - crédito REUTERS/Mike Blake

Tras oficializarse la participación de Bad Bunny, sus temas han experimentado un incremento del 26% en reproducciones en plataformas de streaming dentro de Estados Unidos. Asimismo, solo en los ocho días después al anuncio, las cifras de streaming pasaron de 173 millones a 218,5 millones.

El propio artista declaró que siente que su presencia “es por quienes me precedieron y corrieron incontables yardas para que yo pudiera llegar y anotar un touchdown... esto es por mi gente, mi cultura y nuestra historia”.

La decisión de la NFL de elegir al intérprete de NUEVAYoL, Debí tirar más fotos, entre otras, como figura central ha provocado reacciones diversas. Mientras buena parte del público latino en Estados Unidos y otras regiones ha manifestado orgullo y respaldo, también se han generado rechazo y polémicas.

El cantante compartió la noticia en sus redes sociales - crédito @badbunnypr/IG

A nivel artístico Jennifer López mostró orgullo con un mensaje que publicó en sus redes sociales de poder ver a otro latino en ese escenario, pero la reacción de otras figuras latinas también ocupó espacio en la cobertura periodística.

Shakira, que invitó a Bad Bunny como parte de su propia actuación de medio tiempo en 2020, expresó durante una entrevista con Variety lo contenta que se siente por la actuación del también llamado “conejo malo” posicionando la música latina en lo más alto.

"¡Ya era hora! Recuerdo que cuando hicimos el nuestro, incluso tener parte de nuestro repertorio en español fue una decisión audaz...“, sentenció inicialmente la artista que cantó el tema Chantaje composición original con Maluma.

Shakira mostró su emoción por
Shakira mostró su emoción por la presentación de Bad Bunny en el Super Bowl. (Instagram/Shakira)

Y agregó que los cambios que ha tenido la aceptación de la música latina en los Estados Unidos como en el mundo, ha cambiado desde que ella comenzó este largo camino:

“La aceptación de la música en español como parte de la corriente principal ha avanzado muchísimo desde que empecé. Espero y me gusta pensar que todas las veces que mi música se encontró con resistencia o desconcierto del mundo angloparlante antes de ser aceptada, ayudaron a forjar el camino hasta donde estamos ahora”.

Finalmente, dijo sentirse orgullosa por esta representación de la música en español, y agregó: “Y estoy muy orgullosa de que Bad Bunny, quien representa no solo la cultura latina, sino también la importancia y universalidad de la música en español a nivel mundial, se presente en el escenario más grande del mundo. Es el momento perfecto para una actuación como esta. ¡Tengo muchas ganas de verla!“.

Shakira enamoró a sus fans
Shakira enamoró a sus fans con una presentación impecable en el SuperBowl del 2020 - crédito REUTERS/Mike Blake

Además, la propia Shakira compartió el video del anuncio en sus redes sociales y comentó: "¡Bienvenidos de nuevo al escenario del Super Bowl! ¡Aquí va mi gente latina!“, evidenciando la importancia que las figuras de origen latino conceden a la visibilidad y representación en plataformas de alta audiencia.

Más allá de la controversia por las acciones que pueda tomar el gobierno de los Estados Unidos con las aparentes amenazas de una redada masiva en el evento, la llegada de Bad Bunny al medio tiempo del Super Bowl muestra el avance de la música latina en los principales escenarios internacionales y abre la puerta a una mayor inclusión de la diversidad en la industria del entretenimiento estadounidense.

