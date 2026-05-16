Trabajadora del centro estético en Bogotá donde se operó Yulixa Toloza aclaró cuándo fue la última vez que vio a la mujer desaparecida - crédito Imagen Ilustrativa Infobae y Yulyxa Toloza/X

Han pasado más de dos días desde la desaparición de la colombiana Yulixa Toloza luego de someterse a una lipólisis láser en el centro estético Beauty Láser M. D. en Bogotá, un caso que provocó investigaciones sobre el funcionamiento del establecimiento y la actuación de su personal por el agravamiento de la salud de la paciente tras el procedimiento.

La ausencia de respuesta efectiva del personal y el testimonio de testigos que afirmaron que Toloza salió del lugar en delicadas condiciones generaron interrogantes sobre las circunstancias en las que se produjo su ausencia.

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El miércoles 13 de mayo de 2026 fue la última vez que una empleada de centro clínico, que solicitó no revelar su identidad, vio a la mujer de 52 años dentro de las instalaciones, según informó a Citytv. La testigo declaró que terminó su jornada a las 6:00 p. m.

La testigo declaró que el 13 de mayo de 2026 terminó su jornada a las 6:00 p. m., y en ese momento, la paciente de 52 años permanecía en uno de los cuartos de Beauty Láser M. D. - crédito @marovaan/X y Yulixa Toloza/Facebook

En ese momento, Toloza permanecía en uno de los cuartos del centro. Explicó que Yulixa “se encontraba muy mareada, al parecer por los efectos de la sedación” y que al marcharse la dejó al cuidado de los doctores, incluido el anestesiólogo y un supuesto cirujano, además de la dueña y su esposo.

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La trabajadora agregó, en diálogo con el medio local, que la dueña le aseguró haber contemplado la opción de llamar una ambulancia y avisar a los familiares si la situación de Toloza se agravaba, promesa que no se concretó. “Ella me dijo: ‘Si algo, yo ya llamo una ambulancia y la llevamos a un hospital. Yo igual le aviso a Estefanía a qué hospital la vamos a llevar’. [...] Nunca lo hicieron”, declaró.

Al responder sobre posibles causas del deterioro físico de la paciente, la trabajadora sugirió que Toloza pudo haber sufrido una dificultad respiratoria relacionada con el uso de la faja prescrita tras el procedimiento estético, ya que “nunca había utilizado faja” y pudo experimentar presión que dificultó su respiración.

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La víctima detalló que la sedación administrada la llevó al borde de la inconsciencia, mientras el personal le comunicaba una disminución alarmante de los signos vitales - crédito Yulixa Tolosa/Beauty Láser M. D./Facebook

Un dato relevante aportado por la misma fuente es que el centro ofrecía hospedaje para recuperaciones de pacientes foráneos, aunque la lipólisis láser se consideraba un procedimiento ambulatorio. Este detalle suma complejidad, ya que, conforme a las declaraciones de la empleada, Toloza permaneció en el establecimiento después de la cirugía porque “sus allegados vieron que tenía mucha dificultad para levantarse y salir de allí”.

Por otro lado, Cindy, una paciente citada por Noticias RCN, relató haber sido abandonada en ese mismo centro, supuestamente tras la huida de los propietarios, y confirmó que la respuesta oficial fue que Toloza se había marchado por su cuenta.

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La investigación sobre la desaparición de Yulixa Toloza sigue abierta, con hipótesis encontradas sobre su destino inmediato tras la intervención y la actuación de María Fernanda Delgado y el resto del personal en la gestión de su estado de salud. Las autoridades buscan esclarecer si existió negligencia en el manejo médico o irregularidades en el reporte de su salida, en un caso que puso bajo escrutinio las prácticas de los centros de procedimientos estéticos ambulatorios en Bogotá.

Testimonios contradicen la versión del centro estético sobre la salida de Yulixa Toloza

Testimonios contradicen la versión del centro estético sobre la salida de Yulixa Toloza - crédito @yulixa.toloza/X - @Noticiaspopularescol/X

El testimonio más reciente y relevante proviene de una persona, citada por Noticias Caracol, que aseguró haber visto cómo dos hombres trasladaron a Toloza fuera del establecimiento en estado delicado y la subieron a un vehículo particular estacionado en la autopista Sur. Esta declaración contradice la versión que la dueña del centro, identificada como María Fernanda Delgado, ofreció a otras personas, que la contactaron tras notar la ausencia de la paciente. Según publicó Noticias RCN, Delgado declaró a una exclienta que Toloza salió del lugar por sus propios medios y que desconocía su destino.

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De acuerdo con la cadena Citytv, una amiga de la desaparecida había dejado el centro para traerle objetos personales y, al volver, ya no encontró rastro de Yulixa. El dato crucial, que diferencia esta cobertura de otras, es que videos aportados a la investigación confirman que la mujer quedó en situación de debilidad extrema y tuvo que ser asistida para reincorporarse poco después de la operación. El relato subraya que Toloza terminó el procedimiento débil, desorientada y pálida; incluso llegó a caerse y necesitó ayuda, todo ello registrado en imágenes.