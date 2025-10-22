Interacción de Karina García y La Jesuu en medio de ‘Stream Fighters’ generó preguntas en redes sociales

Karina García y La Jesuu dieron de qué hablar luego del combate de la modelo contra Karely García en 'Stream Fighters 4' - crédito - crédito @tuprimalajesu/Instagram y @cuizzzz0/TikTok

La cuarta edición de Stream Fighters celebrada en el Coliseo Medplus de Bogotá sigue dando de qué hablar a pesar de que ya transcurrieron días desde su realización. Entre los combates que más expectativa generó a su alrededor se incluyó el de Karina García contra la mexicana Karely Ruíz.

Aunque la modelo paisa y exparticipante de La casa de los famosos Colombia no partía como favorita, se las arregló para llevar el combate hasta el tercer asalto. Eso sí, no sin recibir cuestionamientos por su forma de abordar la pelea, pues en vez de subir la guardia o conectar golpes, la mayoría del tiempo se limitó a empujar a Karely, lo que le valió algunas burlas en pleno directo.

Con todo, ambas llegaron hasta el tercer asalto, punto en el que Karina no pudo seguir y se decretó la victoria para la mexicana por nocaut técnico, llevándose 13.000 dólares como bolsa.

Pese a la derrota, Karina se sintió satisfecha con su desempeño, a lo que se sumó el furor que causó en el Medplus y en la transmisión en Kick, al salir al ring acompañada de Yailin La Más Viral que cantó su tema Bing Bong, provocando el delirio del público.

Tras el combate y luego de ser revisada por los médicos (que le suministraron oxígeno para que se recuperara por el esfuerzo realizado), Karina se fue a celebrar junto a La Jesuu, Yailin y Manelyk.

Durante la fiesta posterior a la transmisión de Stream Fighters 4, algunas personas presentes en el Medplus siguieron a la distancia la actividad de las celebridades y protagonistas de la jornada. Fue en ese momento que se difundió un video en el que se vio a Karina dándole un beso en los labios a La Jesuu, hecho que tomó por sorpresa a los usuarios en redes sociales, pues si bien se sabía de la cercanía entre ambas influenciadoras (especialmente desde que coincidieron en La casa de los famosos Colombia), no se sabía que llegaba hasta ese punto.

Las reacciones ante el video que se difundió en plataformas digitales fueron, en todo caso, divididas. Hubo quienes se mostraron escandalizados con el gesto de Karina, mientras otros se lo tomaron con más calma afirmando que se trataba de un beso de amigas.

Por otra parte, hubo otro sector del público digital que se fijó en un momento muy específico de la grabación, pues se percataron de que Karina se tocaba la nariz antes de besar a La Jesuu, motivando la inquietud de si acaso la modelo no inhaló algo en ese momento.

“La gente como normaliza darse un beso con una amiga“, “Quién no se ha dado besos con sus amigas? Normal“, ”Karina se dio su tremendo pase“, “Lo del beso es lo de menos, pero ese toqueteo de nariz qué?“, “Yo no vi un beso, yo vi que aspiro algo la linda señorita”, “Primero se aventó el polvito a la nariz y después el beso”, “Eso un beso no fue, más bien un pase fíjense bien”, “Y que creen que pasaría con Yailin. Si a ella le gustan las dos cosas” fueron algunos de los comentarios con más interacciones.

Tensión entre Karina García y Karely Ruíz luego de la pelea

A raíz de una publicación de la mexicana, una fotografía en la que se veía la celulitis de la modelo paisa, generó incomodidad en esta y la llevó a expresar su malestar.

A través de sus historias de Instagram, Karina escribió: “Sí, tengo celulitis y he luchado mucho por eliminarla. Soy mamá y mujer, no somos perfectas”.

En su respuesta, Karina remarcó que nunca habló mal de Karely en la rpevia al combate, y hasta la felicitó por su victoria. Hasta el momento Karely no se ha pronunciado frente a lo dicho por Karina, aunque sí eliminó la imagen poco después de publicarla. No obstante, eso no impidió que quienes la observaron hicieran la captura y la difundieran por la red.