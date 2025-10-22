Colombia

CNE cita a alcalde Carlos Fernando Galán por proceso que busca revocar su mandato

El Consejo Nacional Electoral convocó al alcalde de Bogotá para escuchar los argumentos del concejal Jairo Avellaneda, quien promueve una revocatoria por firmas

Por Mauricio Villamil

Alcalde de Bogotá, Carlos Fernando
Alcalde de Bogotá, Carlos Fernando Galán | crédito Alcadía de Bogotá

El Consejo Nacional Electoral (CNE) citó al alcalde de Bogotá, Carlos Fernando Galán, a una audiencia pública este miércoles 22 de octubre a las tres de la tarde, con el propósito de escuchar los argumentos de la solicitud de revocatoria de su mandato.

La iniciativa fue impulsada por el concejal de la Colombia Humana, Jairo Avellaneda, quien argumenta que la capital enfrenta una crisis en la gestión de basuras, movilidad e inseguridad, según información obtenida por El Espectador.

“El Comité inscriptor va a explicar los motivos de la insatisfacción generalizada y el incumplimiento al plan del gobierno por parte del alcalde. Estamos inundados de basuras, la inseguridad está desbordada y la movilidad es un caos (...) Necesitamos un millón de firmas. Estamos esperando que nos entreguen los formularios para recolectar el apoyo. Hay varios sindicatos y líderes que se han acercado”, señaló el concejal Avellaneda al medio capitalino.

La audiencia del CNE marca el primer paso formal del proceso que podría derivar en una eventual revocatoria del mandato del alcalde de Bogotá, un mecanismo contemplado en la ley como vía ciudadana para retirar del cargo a un gobernante elegido por voto popular.

El concejal Avellaneda, quien asumió su curul hace cuatro meses tras la renuncia de Juan Daniel Oviedo, lidera el comité que busca recoger un millón de firmas para sustentar la solicitud. Según explicó, el grupo promotor espera la autorización oficial para iniciar la recolección de apoyos, mientras afina la estrategia con sectores sindicales y líderes comunitarios.

Reacciones desde la Alcaldía

Hasta el momento, la Alcaldía de Bogotá ha evitado pronunciarse sobre la citación. Voceros del despacho de Galán señalaron que esperarán el desarrollo de la diligencia ante el CNE antes de ofrecer declaraciones públicas.

El proceso de revocatoria requiere cumplir una serie de etapas reguladas por la autoridad electoral, entre ellas la validación de firmas y la verificación del cumplimiento de los requisitos legales del comité promotor. Una vez superados estos pasos, el CNE debe decidir si procede o no con la convocatoria a votación popular.

La audiencia de este miércoles busca determinar la validez de los argumentos presentados por el concejal Avellaneda y evaluar si existen fundamentos suficientes para continuar con el trámite.

Trayectoria del concejal que impulsa la revocatoria

Jairo Avellaneda ingresó recientemente al Concejo de Bogotá en reemplazo de Juan Daniel Oviedo, quien dejó su curul para aspirar a la presidencia. Antes de su llegada al cabildo, Avellaneda se desempeñó como asesor jurídico en la Comisión de Investigación y Acusación de la Cámara de Representantes y en la Unidad de Trabajo Legislativo del senador Gustavo Bolívar Moreno, de la Colombia Humana.

El concejal asegura que su iniciativa no obedece a intereses personales, sino a un “clamor ciudadano por la falta de resultados en temas clave para la ciudad”. Su comité se ha enfocado en denunciar presuntas fallas en la recolección de residuos, el aumento de hurtos y la congestión vehicular en corredores principales.

Contexto del proceso ante el CNE

De acuerdo con la normativa electoral, una vez radicada la solicitud de revocatoria, el CNE debe convocar a una audiencia para escuchar a las partes involucradas y decidir si la iniciativa cumple los requisitos establecidos. El proceso puede extenderse varias semanas, dependiendo de la complejidad del caso y del número de impugnaciones presentadas.

El equipo del alcalde Galán ha insistido en que su administración trabaja en mejorar los indicadores de seguridad y limpieza urbana, y que los resultados de programas recientes aún están en fase de consolidación. Mientras tanto, los promotores de la revocatoria confían en que su causa obtendrá respaldo ciudadano suficiente para avanzar hacia las urnas.

