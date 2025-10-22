Carlos Fernando Galán anunció el proyecto de infraestructura más grande de su administración: en qué consiste “la nueva 13”

En rueda de prensa el alcalde Galán anunció en qué consiste la nueva 13, obra que aliviará la movilidad en la ciudad - crédito @Bogota / X

Con la mira puesta en mejorar la conectividad entre Bogotá y el occidente del país, el megaproyecto la Nueva 13 marcará un hito en la infraestructura vial de la capital, según lo presentado por el alcalde Carlos Fernando Galán y el director del Instituto de Desarrollo Urbano de Bogotá (IDU), Orlando Molano.

Ambos funcionarios explicaron que la intervención abarcará 11,62 kilómetros de extensión, desde la intersección de Puente Aranda hasta el límite con el río Bogotá, y beneficiará de manera directa a más de 1,6 millones de personas, posicionándolo como uno de los proyectos viales más relevantes y de mayor escala en la ciudad.

Uno de los componentes destacados corresponde a la modernización del sistema de transporte público, ya que el diseño prevé carriles exclusivos para Transmilenio, la construcción de trece estaciones sencillas y una estación cabecera, así como la adaptación de 22,9 kilómetros de ciclorruta y más de 485.000 metros cuadrados de espacio público.

La nueva 13 prevé la construcción de 13 estaciones sencillas, una estación cabecera y la adaptación de 22,9 kilómetros de ciclorruta - crédito @manolitosalazar / X

Según el alcalde Galán, la Nueva 13 está dirigida a atender una demanda diaria cercana a doscientos mil pasajeros, contribuyendo además a disminuir el impacto ambiental de uno de los principales corredores de carga de Bogotá.

“Este corredor es fundamental para Bogotá por lo que significa en términos de carga. Esto va a ayudarnos a reducir el impacto ambiental que tiene este corredor. En transporte público, la meta es atender una demanda cercana a los doscientos mil pasajeros al día”, manifestó Galán en declaraciones publicas.

La estructuración de la Nueva 13 contempla una ejecución en siete tramos, cuyo desarrollo busca minimizar las afectaciones a la circulación habitual. Mientras los tramos 3 al 6 (con una suma total de 7,83 kilómetros) ya tienen abierta la licitación pública desde julio de 2025, la adjudicación se estima para diciembre del mismo año, con una inversión proyectada de $2,4 billones para obra e interventoría.

Por su parte, el valor total de la intervención ascenderá a $3,7 billones, de acuerdo con los datos aportados por Orlando Molano, director del IDU.

La programación de obras establece que las habilitaciones parciales de cada etapa comenzarán entre 2026 y 2027, lo que permitirá evitar embotellamientos prolongados y asegurar la movilidad cotidiana en las zonas involucradas.

Además, los funcionarios enfatizaron que todos los tramos se ejecutarán disponiendo previamente de la totalidad de los predios necesarios, lo que permitirá reducir riesgos de retrasos durante la construcción.