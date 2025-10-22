Colombia

Carlos Fernando Galán anunció el proyecto de infraestructura más grande de su administración: en qué consiste “la nueva 13”

El alcalde mayor Carlos Fernando Galán anunció la apertura del proceso de licitación de los tramos 3, 4, 5 y 6 del megaproyecto “la Nueva 13″

Julieth Cicua Caballero

Por Julieth Cicua Caballero

Guardar
En rueda de prensa el
En rueda de prensa el alcalde Galán anunció en qué consiste la nueva 13, obra que aliviará la movilidad en la ciudad - crédito @Bogota / X

Con la mira puesta en mejorar la conectividad entre Bogotá y el occidente del país, el megaproyecto la Nueva 13 marcará un hito en la infraestructura vial de la capital, según lo presentado por el alcalde Carlos Fernando Galán y el director del Instituto de Desarrollo Urbano de Bogotá (IDU), Orlando Molano.

Ambos funcionarios explicaron que la intervención abarcará 11,62 kilómetros de extensión, desde la intersección de Puente Aranda hasta el límite con el río Bogotá, y beneficiará de manera directa a más de 1,6 millones de personas, posicionándolo como uno de los proyectos viales más relevantes y de mayor escala en la ciudad.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel

Uno de los componentes destacados corresponde a la modernización del sistema de transporte público, ya que el diseño prevé carriles exclusivos para Transmilenio, la construcción de trece estaciones sencillas y una estación cabecera, así como la adaptación de 22,9 kilómetros de ciclorruta y más de 485.000 metros cuadrados de espacio público.

La nueva 13 prevé la construcción de 13 estaciones sencillas, una estación cabecera y la adaptación de 22,9 kilómetros de ciclorruta - crédito @manolitosalazar / X

Según el alcalde Galán, la Nueva 13 está dirigida a atender una demanda diaria cercana a doscientos mil pasajeros, contribuyendo además a disminuir el impacto ambiental de uno de los principales corredores de carga de Bogotá.

“Este corredor es fundamental para Bogotá por lo que significa en términos de carga. Esto va a ayudarnos a reducir el impacto ambiental que tiene este corredor. En transporte público, la meta es atender una demanda cercana a los doscientos mil pasajeros al día”, manifestó Galán en declaraciones publicas.

La estructuración de la Nueva 13 contempla una ejecución en siete tramos, cuyo desarrollo busca minimizar las afectaciones a la circulación habitual. Mientras los tramos 3 al 6 (con una suma total de 7,83 kilómetros) ya tienen abierta la licitación pública desde julio de 2025, la adjudicación se estima para diciembre del mismo año, con una inversión proyectada de $2,4 billones para obra e interventoría.

Por su parte, el valor total de la intervención ascenderá a $3,7 billones, de acuerdo con los datos aportados por Orlando Molano, director del IDU.

La programación de obras establece que las habilitaciones parciales de cada etapa comenzarán entre 2026 y 2027, lo que permitirá evitar embotellamientos prolongados y asegurar la movilidad cotidiana en las zonas involucradas.

Además, los funcionarios enfatizaron que todos los tramos se ejecutarán disponiendo previamente de la totalidad de los predios necesarios, lo que permitirá reducir riesgos de retrasos durante la construcción.

Temas Relacionados

Alcalde GalánLa nueva 13Obras en BogotáTransmilenioColombia-Noticias

Más Noticias

Alcalde Carlos Fernando Galán se refirió al proceso de revocatoria de mandato en su contra: ‘Quieren bloquear a Bogotá’

El proceso de destitución promovido por el concejal Jairo Avellaneda llega a una etapa decisiva con la citación a audiencia pública, donde se evaluarán los argumentos de ambas partes

Alcalde Carlos Fernando Galán se

Qué es casación, el paso que seguiría ante la Corte Suprema en el caso de Álvaro Uribe

El caso del expresidente Uribe permanece abierto, ya que la etapa de casación puede prolongarse varios años

Qué es casación, el paso

Dorado Mañana resultados ganadores hoy 22 de octubre

Como todos los días Infobae Colombia te comparte los resultados del sorteo de este miércoles de una de las loterías más populares del país

Dorado Mañana resultados ganadores hoy

Manuela Gómez admite que su pelea con Yina Calderón en 2020 fue un montaje y la comparó con el combate de Stream Fighters: “Ahí si era una pantera para pegarme”

La empresaria paisa reaccionó al desempeño de Yina en el reciente combate de boxeo y le pidió a Westcol que la dejara subir al ‘ring’ para enfrentarla, porque tienen una pelea pendiente

Manuela Gómez admite que su

¿En qué va la ampliación del metro de Bogotá hasta la calle 100? Proyecto mejoraría la movilidad en el norte

La ampliación de la Línea 1 del Metro de Bogotá avanza en distintas fases mientras las autoridades definen próximos pasos y tiempos para su desarrollo

¿En qué va la ampliación
MÁS NOTICIAS

VIOLENCIA

Ejército asestó duro golpe a

Ejército asestó duro golpe a las disidencias de Iván Mordisco: millonario cargamento de marihuana fue incautado en carreteras del Huila

Los Shottas niega haber amenazado con matar al contralor de Buenaventura, pese a que existe un audio con la advertencia: “Ojo pues, objetivo militar”

Ejército Nacional investiga el presunto asesinato de una menor de edad a manos de un soldado en Amazonas

La JEP publicó video de la audiencia en la que Álvaro Ashton vinculó a Efraín Cepeda y Armando Benedetti con paramilitares

Confirman el rescate de las dos niñas indígenas que permanecían en poder de las disidencias de las Farc

ENTRETENIMIENTO

Manuela Gómez admite que su

Manuela Gómez admite que su pelea con Yina Calderón en 2020 fue un montaje y la comparó con el combate de Stream Fighters: “Ahí si era una pantera para pegarme”

“Golden” de HUNTR/X domina el ranking de K-pop en iTunes Colombia

Laura González reaccionó a “puño” de Karina García por supuesto romance con su expareja

La Barbie colombiana filtró mensajes privados con Marcela Reyes y dio por terminada su amistad: “Merezco gente firme”

Shakira se refirió a la presentación de Bad Bunny en el Super Bowl y recordó su experiencia en 2020: “Ya era hora”

Deportes

La impresionante doble atajada del

La impresionante doble atajada del colombiano Kevin Mier en el Necaxa vs. Cruz Azul por la Liga MX

EN VIVO Atlético Nacional vs. Once Caldas: partido de vuelta de los cuartos de final de la Copa Colombia 2025

EN VIVO Colombia vs. Costa de Marfil: fecha 2 del Grupo E de la Copa Mundial Femenina Sub-17 de la FIFA

Movistar confirmó decisión definitiva para el futuro de Nairo Quintana en el ciclismo

Mackalister Silva, figura de Millonarios, habló sobre la actitud de Neiser Villarreal, estrella de la selección Colombia: “Tiene la cabeza en otro lado”