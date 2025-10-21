Terror en la autopista Sur: criminal robó a los pasajeros de un bus utilizando un enorme cuchillo

La ciudadanía pide incrementar los controles en el concurrido sector, pues no es la primera vez que esto ocurre - crédito Vistazo Actual / Facebook

Durante la jornada del 20 de octubre de 2025 se difundieron videos de un robo a un bus intermunicipal en la autopista Sur, entre Bogotá y Soacha, lo que generó indignación y temor entre los usuarios frecuentes de esta transitada ruta, teniendo en cuenta que la inseguridad no solo está en las calles, sino al interior del transporte público.

De acuerdo con las imágenes que circulan a través de las plataformas digitales, el ladrón es un sujeto que vestía un uniforme similar al de un vigilante y que abordó el vehículo en una de las paradas. Sin embargo, de un momento a otro empuñó un cuchillo de gran tamaño en contra de los pasajeros, mientras los amenazaba para despojarlos de sus pertenencias.

La escena quedó registrada en video por ocupantes de un carro particular que se encontraba detrás del bus en el trancón y presenciaron el hecho. Las imágenes muestran al criminal sujetando el arma mientras intimida a quienes se encontraban en el bus.

La Autopista Sur es una de las vías más concurridas de la ciudad - crédito Tránsito Bogotá

De acuerdo con las publicaciones en redes sociales sobre lo ocurrido en el lugar, el delincuente esperó el momento en que el bus redujo la velocidad para subir y ejecutar el robo. Asimismo, se indicó que el sujeto aprovechó la falta de control en los puntos de ascenso y descenso no autorizados sobre la vía, lo que facilitó tanto su acceso al vehículo como su posterior huida.

Esta modalidad delictiva, según la ciudadanía, se ha visto favorecida por la falta de vigilancia en estos sectores, permitiendo que los asaltantes actúen con rapidez y escapen sin dificultad ni intervención alguna de los uniformados del sector.

El video del asalto, que ya circula ampliamente en redes sociales, incrementó la preocupación entre los ciudadanos que utilizan diariamente este corredor para desplazarse a sus lugares de trabajo o regresar a sus hogares, pues la inseguridad continúa creciendo.

Tras la difusión de las imágenes, se provocó una ola de reacciones, con usuarios expresando su temor ante la inseguridad y exigiendo medidas más estrictas para proteger a los ciudadanos que se movilizan por este sector para lograr llegar a sus viviendas detrás de sus extensas jornadas laborales y académicas.

Ante la gravedad del hecho, las autoridades solicitaron a la población que denuncie cualquier situación sospechosa. A su vez, la comunidad hizo un llamado para incrementar el control en los paraderos, pues consideran esto como un factor clave que facilita la acción de los delincuentes en la autopista Sur.

La ciudadanía pide que se adelanten mayores controles en la zona - crédito @ClaudiaDiazAco1/X

Inseguridad en Bogotá

La detención de un hombre que utilizó un uniforme de la Policía para cometer robos en el sistema de transporte público de Bogotá tiene en alerta a la ciudadanía. El sujeto, de 31 años, fue sorprendido en el Portal del Norte de TransMilenio mientras, junto a una mujer, solicitaba a los transeúntes la entrega de sus celulares y objetos de valor bajo el pretexto de una supuesta investigación policial.

Un ciudadano que se dio cuenta de la situación, se acercó a una patrulla del Grupo de Transporte Masivo TransMilenio para alertar sobre la presencia de una pareja vestida con prendas de la Policía, que afirmaban estar verificando pertenencias por un presunto hurto.

Esta información fue confirmada por el capitán Zuly Urbina, comandante encargado de Transporte Masivo TransMilenio en Bogotá, que explicó que la denuncia permitió a los uniformados localizar a los sospechosos en un puente peatonal. Al notar la presencia policial, ambos intentaron huir, lo que desencadenó una persecución.

La inseguridad en TransMilenio también tiene en alerta a la ciudadanía - crédito Colprensa

La acción de los agentes terminó con la captura del hombre, al que se le incautaron una gorra policial, un carné y un broche perteneciente a la unidad investigativa: “Gracias a la oportuna denuncia, los uniformados llegaron al lugar y observaron a la pareja, que inmediatamente huyó, por lo que inició una persecución. Metros más adelante fue interceptado el hombre, hallándole una gorra policial, un carné y un broche de la unidad investigativa”.