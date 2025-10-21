Colombia

Pasajeros y conductor frustraron intento de robo en bus intermunicipal en Barranquilla: todo quedó en video

Imágenes de cámaras de seguridad muestran cómo se enfrentaron a un hombre armado, logrando retenerlo momentáneamente y recuperar objetos

Daniela Beltrán

Daniela Beltrán

El video del intento de
El video del intento de asalto en un bus intermunicipal entre Repelón y Barranquilla genera alarma en redes sociales

Momentos de angustia y preocupación vivieron los pasajeros de un bus intermunicipal que recorría la ruta Repelón–Barranquilla, en medio de un violento asalto armado.

Los hechos ocurrieron en la madrugada del domingo 19 de octubre, cuando varios hombres intentaron despojar de sus pertenencias a los viajeros valiéndose de armas.

La circulación de un video captado por las cámaras de seguridad muestran cómo uno de los presuntos delincuentes abordó el bus portando un arma y, en cuestión de segundos, intentó intimidar al conductor y a los pasajeros. El conductor reaccionó rápidamente, oponiendo resistencia al intento de robo.

De inmediato, varios pasajeros decidieron apoyar la acción y, en medio de gritos y confusión, se lanzaron sobre el hombre armado, logrando generar un violento forcejeo dentro del vehículo en movimiento.

Pasajeros y conductor enfrentan a un hombre armado y frustran parcialmente un robo en la carretera - crédito @ColombiaOscura/X

Durante la confrontación, el registro audiovisual evidencia a pasajeros golpeando al agresor con puños y patadas, mientras algunos buscaban protegerse en los pasillos del bus y otros tiraban del asaltante por el cabello para evitar que escapara.

La escena, caótica y llena de tensión, permitió que los cómplices del agresor aprovecharan el tumulto para bajar del bus y huir por la carretera antes de que llegaran las autoridades.

Según las imágenes divulgadas, los pasajeros consiguieron recuperar algunas pertenencias hurtadas, entre ellas la billetera de uno de los afectados, aunque el grupo armado finalmente escapó.

La difusión del video generó una amplia reacción: algunos aplaudieron la valentía del conductor y los usuarios, mientras otros enfatizaron el riesgo asumido al intentar reducir a un individuo armado sin intervención policial.

Por el momento, se desconoce la identidad del asaltante reducido por los pasajeros y no ha habido un comunicado oficial por parte de la empresa de transporte que opera el trayecto entre Repelón y Barranquilla.

El video muestra escenas de
El video muestra escenas de tensión y caos durante el enfrentamiento en el bus intermunicipal

Las autoridades locales ya iniciaron una investigación apoyándose en los testimonios y el material audiovisual facilitado por quienes presenciaron el asalto.

Tras el violento incidente, el bus logró retomar su recorrido habitual. Los pasajeros prestaron declaración ante la policía sobre los hechos ocurridos aquella madrugada, mientras en redes sociales continúa el debate sobre la seguridad en las rutas intermunicipales y sobre la pertinencia de reaccionar con violencia frente a asaltos armados, especialmente en trayectos nocturnos donde la vulnerabilidad resulta evidente.

