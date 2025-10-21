Juanes fue elegido como el artista más influyente del rock latino del siglo XXI

El artista consolida su legado en la música contemporánea y el activismo social - crédito @juanes / Instagram

Juanes recibió un importante reconocimiento internacional en las listas de Billboard y Rolling Stone como el artista más influyente del rock latino en el siglo XXI, una distinción que coincide con el aniversario número 25 de su álbum debut, Fíjate Bien. Así, no solo celebró su trayectoria, sino que reafirmó su posición como referente en la música latina contemporánea.

Y es que Juanes fue destacado como el único exponente del rock en figurar dentro del top 10 de los mejores artistas latinos del siglo XXI. Además, su álbum Un Día Normal se posiciona entre los diez discos latinos más relevantes de este periodo. Además, la misma publicación indicó que el artista es reconocido como uno de los 10 mejores productores latinos del siglo.

El impacto del artista en la música se refleja también en la lista de las mejores canciones latinas de los últimos 25 años, donde figura con cuatro temas en el top 100: Me Enamora ocupó el puesto 12, Nada Valgo Sin Tu Amor el 41, Fotografía el 61 y La Camisa Negra el 73.

Billboard indicó que, tras el inicio del siglo XXI, el artista colombiano logró sus dos primeros éxitos en el top 10 de Hot Latin Songs y alcanzó su primer número uno con Fotografía, una colaboración con Nelly Furtado que, según la publicación, “dominó la lista durante cinco semanas en 2003, convirtiéndose en el primero de sus ocho números uno”.

El músico celebró el aniversario de su álbum debut al ser incluido en las listas de los artistas y productores más importantes de la música latina - crédito Juanes / Instagram

La influencia de Juanes trasciende el ámbito musical latino, pues fue incluido entre las 100 personas más influyentes por Time, protagonizó las primeras actuaciones en español en varios programas de televisión de Estados Unidos, realizó tres conciertos Tiny Desk para NPR y lideró los históricos conciertos Paz Sin Fronteras ante 1,2 millones de personas.

Su relevancia global se ve reflejada en su presencia en las listas de Rolling Stone sobre los mejores álbumes y canciones del siglo XXI. La importante publicación recordó que, a finales de los años 90, Juanes, nacido en Medellín, dejó la banda de heavy metal Ekhymosis y se trasladó a Los Ángeles en busca de una carrera en el pop-rock.

“Lo encontró casi de inmediato gracias a su excelente oído para los ganchos melódicos y a la orientación del productor Gustavo Santaolalla. Cuando lanzó Un Día Normal en 2002, ya era ganador del Latin Grammy y uno de los favoritos en los conciertos. Es Por Ti resume la belleza zen de sus melodías ascendentes basadas en la guitarra, la suavidad de su voz y una cosmovisión soleada de sinceridad desarmante”.

El artista de Medellín suma nuevos logros al ser reconocido por su impacto en la música latina - crédito Juanes / Instagram

El camino de Juanes hacia el estrellato internacional se consolidó con la publicación de Fíjate Bien, un álbum que surgió tras su asociación con Gustavo Santaolalla, productor argentino galardonado con múltiples premios Óscar y Grammy. Juntos, crearon un sonido que fusionó la guitarra rock con ritmos folclóricos colombianos, dando lugar a una obra inspirada en las realidades sociales de Colombia. El tema que dio nombre al disco abordó la amenaza de las minas antipersonal en el país.

El impacto fue inmediato, pues el álbum permaneció 10 semanas en el número uno en Colombia y atrajo la atención de la crítica internacional. Además, recibió siete nominaciones a los Latin Grammy y obtuvo tres galardones: Mejor Artista Nuevo, Mejor Canción de Rock y Mejor Álbum Vocal de Rock, en una ceremonia reprogramada tras los atentados del 11 de septiembre de 2001.

En menos de un año, el disco alcanzó el estatus de platino y se consolidó como una obra fundamental del rock latino, abriendo el camino a la proyección internacional y al activismo social de Juanes.