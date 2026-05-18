Motociclista resultó gravemente herida tras ser arrastrada por una camioneta en Rionegro, Antioquia: todo quedó en video

El conductor involucrado fue capturado en el sector Autolarte, gracias a la colaboración de agentes de tránsito y la Policía local de Rionegro - crédito Denuncias Antioquia

Un incidente de violencia vial en las calles de Rionegro (Antioquia) terminó con la captura de un conductor, luego de que una mujer fuera arrastrada por varios metros mientras seguía aferrada a una camioneta negra, marca Chevrolet.

El suceso, ocurrido en la intersección entre la carrera 56 y la calle 43, fue registrado en video por testigos y difundido rápidamente en redes sociales.

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Las imágenes muestran cómo la motociclista queda sujetada al vehículo, que avanza sin detenerse, mientras la arrastra sobre el asfalto en las inmediaciones de los semáforos del sector. El hecho generó alarma entre los habitantes de la zona y reavivó el debate local sobre la intolerancia en el tránsito.

En el registro audivisual se alcanza a escuchar la voz de una mujer consternada por el incidente ocurrido en Antioquia: “¡Ay la arrastró marica, ay se la sigue llevando, se la llevó“.

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Una mujer resultó arrastrada varios metros por una camioneta negra en Rionegro, Antioquia, mientras circulaba en motocicleta tipo scooter - crédito Captura video Denuncias Antioquia

El conductor responsable no permaneció en el lugar y huyó tras el incidente. No obstante, gracias a la red de cámaras del centro de monitoreo y control de Rionegro, fue ubicado pocos minutos después.

Las autoridades interceptaron la camioneta en el sector conocido como Autolarte, donde agentes de tránsito y unidades policiales procedieron a la captura del implicado.

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Según los reportes oficiales, la rápida reacción de los equipos de monitoreo permitió identificar el recorrido de la camioneta y coordinar la acción de las patrullas para lograr la detención. La intervención evitó que el sospechoso eludiera la acción de la justicia por más tiempo.

Hasta el momento, las autoridades locales no han dado detalles sobre las causas que motivaron la agresión ni han informado sobre el estado de salud de la víctima. Tampoco se ha emitido un comunicado oficial que precise las circunstancias previas al altercado ni si existía alguna relación entre los involucrados.

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Las autoridades utilizaron el sistema de cámaras del centro de monitoreo y control para identificar rápidamente al responsable del suceso - crédito Captura video Denuncias Antioquia

Las reacciones no se hicieron esperar, “Yo tambien lo hago me han rayado tanto el carro que uno se cansa, fuera de todas las imprudencias que hacen, cómo tirarle la moto,meterse por donde no les da y ustedes ya saben”; “Que tristeza, en esto es en lo que tiene convertido el Uribismo a mí Rionegro amado, pudimos por fin tener una universidad pública de calidad, pero preferimos la fuga de los grandes cerebros y seguir en esto, un pueblo que en otrora fue cuna de principios y sentimientos patrios”; “Culpa siempre de la motos, caso cerrado; ”Qué mujer tan estúpida. Agarrándose a la manija de un coche en movimiento para que ella consiga drogas a lo largo de la acera. ¿Tiene un cerebro funcional? Lo que es peor son los idiotas que leen esta publicación y piensan que el conductor del coche hizo algo mal. Las motocicletas en Medellín están fuera de control y el 90%, incluida la policía en motocicleta, simplemente ignora las leyes de tránsito de Colombia. ¿Cuáles son los resultados de esto? Las lesiones y la muerte son desafortunadas, pero según los hechos, debería ser lo que uno espera que suceda y nada cerca de una sorpresa": fueron algunos de los mensajes.

Tras arrastrar a la motociclista, el conductor de la camioneta huyó del lugar antes de la llegada de las autoridades - crédito Imagen Ilustrativa Infobae

Sanciones que podría pagar el conductor

En Colombia, cuando un conductor atropella a una motocicleta y huye del lugar, la sanción contempla tanto el aspecto administrativo (multa) como el penal, dependiendo de las consecuencias del accidente.

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El Código Nacional de Tránsito establece que si un conductor se da a la fuga tras un accidente, la multa correspondiente se duplica respecto al monto base.

Para 2026, las infracciones graves de tránsito (como huir tras un siniestro) pueden superar los $1.899.300 COP, calculados en Unidades de Valor Básico (UVB). Si la fuga se produce después de causar un accidente con heridos o muertos, la sanción económica puede ir acompañada de la inmovilización del vehículo y la suspensión de la licencia de conducción.

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Si el accidente causa lesiones o la muerte, además de las sanciones de tránsito, el conductor puede enfrentar cargos penales bajo la Ley 599 de 2000 (Código Penal). La huida agrava la situación, y puede resultar en prisión dependiendo de la gravedad de las lesiones o el fallecimiento de la víctima.