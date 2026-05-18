Confirman muerte cerebral de investigador de la Defensoría del Pueblo: recibió un golpe letal en medio de riña en Bogotá

La muerte de Miguel Ángel Ramírez, investigador de la Defensoría del Pueblo, ocurrió tras una riña en el sector de Carvajal, Kennedy - crédito Cristian Bayona/Colprensa - Defensoría del pueblo

Hay consternación en la Defensoría del Pueblo, después de que se confirmara que uno de sus investigadores sufrió muerte cerebral tras protagonizar una riña callejera en el sur de la capital del país.

Según informó la entidad, se trata de Miguel Ángel Ramírez, un joven de 22 de años que se desempeñaba como investigador de la regional Cundinamarca, del que se confirmó su fallecimiento pocas horas después del pleito.

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Hasta donde se conoce, el joven sufrió el daño irreparable en su cerebro después de recibir una patada en la cabeza, al parecer, por un acto de intolerancia luego de abandonar un lugar de rumba en la localidad de Kennedy.

Entretanto, la familia y allegados de Ramírez han elevado su voz para que se investigue de manera rigurosa lo sucedido. Según el relato de uno de sus familiares entregado a Citynoticias, el incidente tuvo lugar cuando la víctima y otras personas salían de un bar en el sector de Carvajal, sobre la Primera de Mayo.

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El joven investigador sufrió muerte cerebral luego de recibir una patada en la cabeza durante un altercado urbano en el sur de Bogotá - crédito imagen ilustrativa Infobae

Allí, una discusión entre el joven y hombres desconocidos escaló rápidamente al punto de llegar a la agresión física. Incluso, el familiar de Ramírez, que prefirió mantener su identidad oculta, señaló que un policía presenció la confrontación y no intervino a tiempo, permitiendo que la situación escalara hasta el ataque fatal.

“Salían de un bar por el sector del Carvajal en la Primera de Mayo, hubo una discusión con unas personas, un policía estaba presente, dejó que la discusión siguiera, llegaron a los golpes, tampoco intervino al ver que había golpes de por medio”, señaló el familiar al noticiero local.

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De acuerdo con el testimonio del allegado, el golpe en la cabeza provocó un derrame cerebral, lo que derivó en el fallecimiento del investigador. “Estuvo en el piso, le pegaron una patada cuando ya tuvo un derrame, después lo llevaron al hospital y dijeron que tuvo muerte cerebral”, comentó el allegado a Citynoticias.

El joven investigador sufrió muerte cerebral luego de recibir una patada en la cabeza durante un altercado urbano en el sur de Bogotá - crédito imagen ilustrativa Infobae

“Lo que se sabe es que el policía detuvo a las personas que estuvieron involucradas en la pelea y luego, en un momento, los dejó libres”, señaló el familiar, que aseguró que esto causa aún más frustración.

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Las autoridades confirmaron que el origen de la disputa continúa bajo investigación. Mientras tanto, la familia describió a Miguel Ángel como una persona dedicada a sus estudios y a su carrera, recordándolo como persistente y comprometido.

Por su parte, la defensora del pueblo, Iris Marín, manifestó públicamente su rechazo ante lo ocurrido y expresó solidaridad con familiares y amigos del joven investigador. En un mensaje difundido en su cuenta oficial de X, la funcionaria lamentó el hecho y sumó su voz al llamado de justicia.

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“Duelo en nuestro equipo de Defensoría del Pueblo. MiguelÁngel era un joven investigador de la Defensa Pública. Murió violentamente esta madrugada. Nuestra solidaridad con su familia y amigos”, señaló la funcionaria.

Asimismo, la entidad emitió un pronunciamiento oficial a través de sus redes sociales, en el que rechazó las actuaciones violentas contra el joven al que describieron como entusiasta y con un promisorio ascenso profesional.

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La víctima, descrita como comprometida y con vocación de servicio, fue recordada por colegas y amigos en comunicados y redes sociales – crédito X

“Con profundo dolor lamentamos la muerte de MiguelÁngel Ramírez, investigador de la Regional Cundinamarca, un joven de apenas 22 años que iniciaba su camino profesional con compromiso y vocación de servicio. Acompañamos de corazón a su familia, amistades y compañeros y compañeras de la Regional en este momento tan difícil”, señaló la entidad.

Además, la Defensoría del Pueblo exigió a las autoridades capitalinas iniciar con una investigación que permita determinar los móviles del crímen, además de dar con los responsables del brutal ataque contra Ramírez.

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“Nos unimos a su dolor y enviamos un abrazo solidario a quienes hoy sienten su ausencia. Esperamos que las autoridades esclarezcan con prontitud lo ocurrido y que este hecho no quede en la impunidad”, concluyó la Defensoría del Pueblo.

La Defensoría del Pueblo condenó públicamente la violencia que cobró la vida de su colaborador e instó al esclarecimiento del caso – crédito X

Actualmente, los allegados de la víctima mantienen vigilias y reuniones en oración, mientras insisten en que se identifique a los responsables y se garantice que no haya impunidad.

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El fallecimiento de Miguel Ángel Ramírez tras una riña en Kennedy evidencia la demanda social de justicia ante episodios de violencia urbana y el rol de las instituciones en la protección de sus integrantes. Las investigaciones siguen en curso para determinar las circunstancias exactas y la responsabilidad de los involucrados.