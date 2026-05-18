Campaña de Abelardo de la Espriella utilizaría canción de Yeison Jiménez para despacharse contra Iván Cepeda y Sergio Fajardo: “Tanto malp...”

El video utiliza la frase '¿De dónde es que sale tanto malparido?' del fallecido Yeison Jiménez como eslogan central de la campaña - crédito Captura de Video X/La Silla Vacía

A pocos días de una nueva jornada electoral en Colombia, los candidatos presidenciales coordinan lo que serán sus eventos de cierre y lograr afianzar los últimos respaldos que lo catapulten a la Casa de Nariño.

Sin embargo, algunos aspirantes también enfrentan a diario distintas polémicas que opacan sus propuestas para la ciudadanía colombiana.

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Uno de ellos es el abogado y empresario Abelardo de la Espriella, uno de los candidatos que ha llamado la atención por su llegada como outsider a la contienda electoral, pero que ha sido centro de polémicas, ya sea por sus declaraciones o por sus excentricidades.

La canción es utilizada durante los eventos de campaña del abogado - crédito Colprensa

La más reciente fue registrada en sus eventos de campaña en la que estaría utilizando una canción para cuestionar a aquellos que lo critican su forma de hacer la campaña presidencial.

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De acuerdo con un video difundido por el medio digital La Silla Vacía, en los eventos realizados en Bogotá, la campaña del abogado proyecta un video previo a la aparición de De la Espriella ante su público.

En dicho filme, se escucha de fondo el tema musical ‘MLP’ del cantante colombiano Yeison Jiménez, que murió el 10 de enero de 2026 en un accidente aéreo en Boyacá.

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Durante la secuencia, aparecen las fotografías de dirigentes políticos como los candidatos presidenciales Iván Cepeda (Pacto Histórico) y Sergio Fajardo (Dignidad y Compromiso), al igual que la periodista y excandidata Vicky Dávila, que han sido críticos o rivales del postulante.

Incluso las imágenes de los personajes mencionados aparecen en el coro de la canción de música popular. “Tampoco me importan si están ofendidos, camino de frente yo sigo en lo mío, ¿De dónde es que sale tanto malparido? (sic)”, es el estribillo del tema musical.

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Figuras como Iván Cepeda, Sergio Fajardo y Vicky Dávila aparecen en la secuencia visual como críticos y rivales del candidato - crédito Captura de Video X/La Silla Vacía

La selección de rostros en la pieza visual incluye también a Juan Manuel Galán, Mauricio Cárdenas, Enrique Peñalosa y Juan Carlos Pinzón, identificados como respaldos visibles de la candidatura de Paloma Valencia.

Además, la producción audiovisual incorpora la portada de la revista Semana que situó a De La Espriella por encima de Cepeda en una encuesta de Atlas a comienzos de 2026. En las recientes presentaciones en la capital colombiana, Nicolás Gómez, hijo de Enrique Gómez Martínez (jefe de debate de la campaña), introduce y repite el video entre dos y tres veces antes de convocar al aspirante al escenario, según la investigación del medio digital.

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Entre críticas y respaldos

La difusión del material fílmico ha generado diferentes reacciones. Por un lado, hay algunos que cuestionaron al candidato presidencial, al considerar que su estrategia refleja un tono publicitario que recurre a la descalificación para cerrar el periodo proselitista.

Ese fue el caso del también aspirante presidencial Roy Barreras que rechazó la actitud del abogado para realizar su campaña política. “La campaña de ADELA no ‘ha optado por un tono degradante’, el candidato siempre ha sido degradante!”, escribió el exsenador en su cuenta de X.

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Roy Barreras acusó a De la Espriella de tener una campaña degradante - crédito @RoyBarreras/X

Mientras que otros usuarios defendieron al candidato presidencial, argumentando que De la Espriella también ha recibido varios ataques contra su campaña. Por el momento, desde la campaña de Abelardo de la Espriella no han emitido ningún pronunciamiento sobre la utilización de la canción de Yeison Jiménez contra sus opositores y sus rivales en las elecciones del 31 de mayo.

Polémica entre Abelardo de la Espriella y Paloma Valencia

El abogado no solo ha estado metido en enfrentamientos con sectores del centro y la izquierda política colombiana. También estaría envuelto en un conflicto con sectores afines a la derecha, como es el caso de Paloma Valencia, senadora y candidata del Centro Democrático, debido a la difusión de una imagen falsa, editada mediante inteligencia artificial, publicada por la usuaria Lucía Forero en X.

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En esa publicación, la internauta aseguraba que Angélica Lozano—congresista y esposa de la también candidata Claudia López— es “la madrina de Amapola”, hija de Valencia, por lo que ello podría incidir en su elección para los comicios presidenciales. Ante ello, la candidata presidencial confrontó las acusaciones y vinculó a la campaña de De la Espriella con la difusión de contenido falso, además de señalar consecuencias negativas para su entorno personal.

Paloma Valencia pidió respeto su familia tras el comentario de una seguidora de Abelardo de la Espriella - crédito Sergio Acero/REUTERS - Nathalia Angarita/REUTERS

“Candidato Abelardo de la Espriella y sus bodegas: con mi hija no se metan”, comentó Valencia. Al respecto, De la Espriella negó la existencia de operaciones coordinadas de este tipo en su equipo.

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“Entiendo su preocupación como madre y como candidata; sin embargo, también es importante dejar claro que en mi campaña no hay bodegas. No permita que la indignación nuble su juicio. A los seguidores y activistas de todas las campañas: los niños son sagrados. Por favor, no los usen en la confrontación política”, respondió.

El candidato Abelardo de la Espriella aseguró que su campaña no tiene bodegas - crédito @ABDELAESPRIELLA/X