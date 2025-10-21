Colombia

Gustavo Petro ya confirmó fecha y hora para nueva convocatoria en la Plaza de Bolívar, tras la absolución de Álvaro Uribe

El presidente, en sus redes sociales, insistió en la invitación a sus simpatizantes para empezar lo que ha denominado el proceso constituyente; que se conoció luego del fallo en segunda instancia del Tribunal Superior de Bogotá, que declaró inocente al exmandatario

Mario Alejandro Rodríguez

El presidente Gustavo Petro quiere
El presidente Gustavo Petro quiere insistir en que se lleve a cabo una asamblea constituyente - crédito Andrea Puentes/Presidencia

Tras confirmarse la absolución del expresidente de la República Álvaro Uribe Vélez, que fue declarado inocente en segunda instancia de la comisión de delitos de fraude procesal y soborno en actuación penal, el jefe de Estado, Gustavo Petro, reiteró en un nuevo mensaje en X la invitación a sus seguidores: con los que espera iniciar lo que denominó un nuevo proceso constituyente, en una iniciativa que ya causa polémica.

En efecto, el jefe de Estado, a través de la red social X, le puso fecha y hora a la movilización que justamente se divulgó luego de la contundente victoria del exmandatario en los tribunales; pues en primera instancia fue condenado a 12 años de prisión, pero el fallo de la Sala Penal del Tribunal Superior de Bogotá revocó la decisión que había tomado la jueza 44 penal de Bogotá Sandra Liliana Heredia.

“Espero a Bogotá entera este viernes a las 4 pm en la plaza de Bolívar. Vamos por la Soberanía Nacional. Vamos por el Poder Constituyente”, expresó Petro en su perfil, frente a lo que será un nuevo evento en plaza pública. Y en el que se prevé rechace de forma abierta el proceder de los organismos de justicia, como ya lo hizo en sus plataformas digitales, cuando había prometido que no se inmiscuiría en sus determinaciones.

El presidente Gustavo Petro, con
El presidente Gustavo Petro, con este mensaje, reiteró su convocatoria a la Plaza de Bolívar el viernes 24 de octubre, para iniciar el proceso constituyente - crédito @petrogustavo/X

En desarrollo...

David Vélez, dueño de Nu

Tensiones con Estados Unidos podrían

Regulación de reclutamiento y financiamiento

Frank Fabra abrió la puerta

Valka se sumó a la
La JEP publicó video de

Valka se sumó a la

Frank Fabra abrió la puerta

