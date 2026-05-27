El aeropuerto El Dorado de Bogotá tendrá cambios en sus zonas de migración: cámaras de vigilancia analizarán en vivo a viajeros sospechosos

La remodelación de las zonas migratorias del Aeropuerto El Dorado busca agilizar el flujo de pasajeros internacionales en temporada alta - crédito ANI

Las zonas migratorias del Aeropuerto Internacional El Dorado, en Bogotá, exhibirán una nueva fisonomía tras la reciente entrega de obras destinadas a absorber el aumento de flujo internacional previsto para la mitad de año.

La reconfiguración, que implicó una inversión superior a $22.400 millones, abarca desde ampliaciones físicas hasta la incorporación de módulos biométricos y sistemas de monitoreo avanzados.

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Los ajustes responden a la expectativa de movilizar cerca de 2,8 millones de pasajeros internacionales entre el 1 de junio y el 31 de julio, periodo coincidente con la Copa Mundial de la FIFA 2026. El Dorado, considerado la segunda terminal aérea con mayor movimiento en Suramérica, se posiciona así para enfrentar un volumen inédito de viajeros en temporada alta.

A partir de ahora, los viajeros que arriben o salgan del país notarán modificaciones en las áreas dedicadas a inmigración y emigración. El área operativa de ingreso creció un 33%, pasando de 1.624 a 2.162 metros cuadrados, lo que permite a Migración Colombia operar con decenas de módulos simultáneos. El nuevo esquema integra atención presencial y sistemas biométricos Biomig, enfocados en agilizar la verificación y el tránsito en momentos de mayor demanda.

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El Dorado amplió su área de inmigración en un 33%, con nuevos módulos presenciales y 29 puntos Biomig para verificación biométrica - crédito Presidencia de la República

En la práctica, quienes ingresen al territorio nacional accederán a 62 módulos de atención migratoria: 33 mostradores de inmigración y 29 puntos Biomig. La meta es reducir los tiempos de espera y ofrecer un procedimiento más eficiente, especialmente para quienes llegan en vuelos internacionales durante eventos de alta convocatoria.

La reconfiguración también incorpora una oficina de 187 metros cuadrados para el Centro Estratégico Conjunto de Análisis Migratorio (Cecam), equipada con tecnología de vigilancia, climatización y sistemas de seguridad. Este espacio permite monitorear operaciones migratorias y reforzar los mecanismos de prevención y control.

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Según informaron las autoridades de la terminal aérea, este espacio fortalecerá la vigilancia en tiempo real de los miles de viajeros que entran y salen del país a diario, facilitando la detección de personas potencialmente sospechosas y mejorando los tiempos de reacción en casos que requieran especial atención.

Mejoras en la zona de salida y sistemas de información para usuarios

El Centro Estratégico Conjunto de Análisis Migratorio (Cecam) cuenta con oficinas modernas y tecnología de vigilancia para fortalecer la seguridad - crédito Camila Díaz / Colprensa

El área de emigración fue objeto de una intervención orientada a optimizar la experiencia de los pasajeros que dejan el país. Con una inversión superior a $3.800 millones, se reorganizaron los sistemas de atención, habilitando 20 equipos Biomig, 37 módulos de Migración Colombia, dos módulos automáticos y 15 puntos Veripax, dos de ellos adaptados para personas con movilidad reducida.

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Durante la inspección de las obras, la vicepresidenta de Gestión Contractual de la ANI, Milena Jiménez, valoró el impacto de la ampliación y la tecnología instalada. “Esta ampliación de la infraestructura, sumada a la reconfiguración y adquisición tecnológica de nuevos módulos de migración biométrica, permitirá que el ingreso y salida al país sea más ágil”, señaló la funcionaria.

Las nuevas pantallas informativas, integradas con los sistemas de orientación y filas, buscan facilitar la ubicación y el flujo de los usuarios en las áreas de control migratorio. El objetivo es lograr que tanto el ingreso como la salida de pasajeros internacionales se realicen con mayor rapidez y confort, elevando los estándares de calidad y servicio aeroportuario.

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La vigilancia en tiempo real y el monitoreo de miles de viajeros en El Dorado facilitan la detección y control en operaciones migratorias - crédito Colprensa

La directora general de Migración Colombia, Gloria Arriero, destacó que los cambios permiten reforzar la seguridad nacional, validar la información de los viajeros y asegurar el cumplimiento normativo. La ampliación de los puntos biométricos y la mejora de las entrevistas migratorias constituyen los pilares del nuevo esquema operativo.

“El plan de mejoramiento permitió reforzar los puntos biométricos para agilizar la eficiencia en los controles de entrada y salida, además del fortalecimiento de las entrevistas migratorias para garantizar la seguridad nacional, controlar el flujo de extranjeros, validar la veracidad de la información del viajero y asegurar el cumplimiento de la normatividad migratoria”, señaló Arriero.

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