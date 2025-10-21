Colombia

Falleció exparticipante de ‘La Voz Colombia’ tras denunciar negligencia en atención contra el cáncer

Por medio de su última publicación, el cantante habló de las precarias condiciones que vivió en un centro médico

Jenny Alejandra Bustos Granados

Por Jenny Alejandra Bustos Granados

Guardar
Exparticipante de 'La Voz Colombia'
Exparticipante de 'La Voz Colombia' murió tras padecer de un agresivo cáncer - crédito La Voz Colombia / YouTube

La última publicación en redes sociales de Joan Alarcón, exconcursante de La Voz Colombia en su versión de 2012, se convirtió en una denuncia sobre las condiciones de atención médica a las que tuvo que enfrentarse en la Clínica Portoazul Auna de Barranquilla.

El cantante fue diagnosticado en 2024 con cáncer de riñón tras una trombosis y por medio del último mensaje publicado en su cuenta de Instagram, indicó que permaneció 18 horas en urgencias sin recibir tratamiento adecuado para el dolor, pese a su condición de paciente oncológico.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel

“18 horas en urgencias del peor matadero llamado clínica en la que puede terminar una persona en la ciudad de Barranquilla”, escribió el artista en su cuenta de Instagram el 13 de octubre de 2025, en una publicación que generó preocupación y solidaridad entre sus seguidores.

Luego de este llamado de alerta, sus seguidores estuvieron al tanto de su evolución. Sin embargo, durante la semana del 20 de octubre de 2025 se dio a conocer la noticia del fallecimiento de Joan Alarcón, generando luto en la industria musical, así como entre aquellos que lo conocieron por su paso por el programa televisivo, donde compartió escenario con figuras como Andrés Cepeda, Carlos Vives y Ricardo Montaner.

El joven denunció negligencia en
El joven denunció negligencia en la atención de la clínica y días después murió - crédito Joanmusica / Instagram

Durante su proceso, el cantante mantuvo informados a sus seguidores sobre su estado de salud y expresó en varias ocasiones su esperanza de superar la enfermedad, por lo que recibía constantes mensajes de apoyo.

En la publicación del 13 de octubre, Alarcón detalló que estuvo “tirado en una camilla oxidada desde las 5:00 hasta las 22:35 sin revisión ni tratamiento de dolor y ni cuidados paliativos gritando y retorciéndose del dolor”. Además, denunció que los médicos confundieron su diagnóstico de cáncer renal y metástasis con cálculos renales, lo que agravó su situación.

Si algo ocurre en los próximos días dentro o fuera de esta institución, hago responsable a la Clínica Portoazul y a todo su personal médico administrativo”, advirtió el artista en ese mismo mensaje.

La repercusión de su denuncia llevó a la Clínica Portoazul Auna a emitir un comunicado en el que aseguró que el paciente recibió “atención integral y oportuna por parte de nuestro equipo médico y de enfermería, cumpliendo con todos los protocolos establecidos de calidad y seguridad del paciente”. La institución rechazó los señalamientos y manifestó su disposición a colaborar con las investigaciones pertinentes, según información citada por Caracol Televisión.

El país entero disfrutó de
El país entero disfrutó de su talento y ahora lo despiden con dolor - crédito Freepik

Las exequias de Joan Alarcón se realizaron el fin de semana del 18 y 19 de octubre en Jardines de la Eternidad del Norte, en Barranquilla. Allí acudieron familiares, amigos, colegas y seguidores del programa, que también se pronunciaron en sus redes sociales para expresar condolencias y mensajes de fortaleza a sus seres queridos.

Entre los mensajes de sus seguidores se encuentran: “Fuiste un gran ser humano, nunca me faltaron las risas a tu lado. Dios te tenga en su santa gloria”, “Que dolor mi querido Joan. Dios te recibe con todos sus ángeles. Buen viaje”, “Descansa en paz, lastimosamente la salud de este país es una ruleta. Fortaleza para tus familiares y seguidores de tu carrera musical” y “Clínica Porto Azul, explicación de lo sucedido con Joan. Eres y siempre seguirás siendo un alma bella, descansa en paz gran amigo, me parte el alma porque estuve en tu proceso y ver la indignación tan grande que hay en este país”.

La última publicación del artista, convertida en un llamado de atención sobre la atención médica a pacientes graves, permanece como testimonio de sus vivencias en los días previos a su fallecimiento.

Temas Relacionados

La Voz ColombiaJoan AlarcónClínica PortoazulCáncerColombia-Noticias

Más Noticias

Régimen de Nicolás Maduro anunció apoyo militar a Colombia ante “amenazas” de Estados Unidos

El anuncio se produjo en medio de una nueva crisis diplomática que estalló luego de que Donald Trump acusara a Gustavo Petro de ser un “líder del narcotráfico” y anunciara la suspensión de ayuda financiera

Régimen de Nicolás Maduro anunció

Consulta del Pacto Histórico sacudió al fútbol colombiano: Liga BetPlay reprogramó la mitad de la fecha 17

La Dimayor informó que cinco partidos debieron cambiar de horario por temas de logística y seguridad en algunas ciudades, en las que se elegirá a los candidatos para la presidencia, Cámara y Senado de la colectividad

Consulta del Pacto Histórico sacudió

Millonarios vs. Bucaramanga EN VIVO, fecha 16 de la Liga BetPlay 2025-II: siga el minuto a minuto en El Campín

Con la necesidad de una victoria para seguir cerca de los cuadrangulares, el equipo Embajador recibe a los santandereanos, que desean el liderato nuevamente

Millonarios vs. Bucaramanga EN VIVO,

Cámara de Representantes exigió a Petro declarar al cartel de los Soles como amenaza transnacional

El Congreso colombiano aprobó propuestas que instan al Gobierno a reconocer oficialmente al cartel como red criminal internacional y a coordinar acciones conjuntas con aliados para combatir su influencia en la región

Cámara de Representantes exigió a

Rtvc solicitó revocar fallo que limita las alocuciones presidenciales: denuncia que es una “censura” a la democracia

El documento, que fue firmado por el apoderado del director Hollman Morris, insiste en que limitar las alocuciones es restringir el acceso de los ciudadanos a información directa del Gobierno nacional

Rtvc solicitó revocar fallo que
MÁS NOTICIAS

VIOLENCIA

La JEP publicó video de

La JEP publicó video de la audiencia en la que Álvaro Ashton vinculó a Efraín Cepeda y Armando Benedetti con paramilitares

Confirman el rescate de las dos niñas indígenas que permanecían en poder de las disidencias de las Farc

Judicializan a un hombre que engañó a un campesino que sería presentado como “baja en combate”

El audio con el que vinculan a alias Chejo con amenazas de desplazamiento forzado en Antioquia: “Que se quede una persona por casa si tiene que ordeñar”

Reportan combate activo entre el Ejército Nacional y presuntos integrantes de las disidencias en plena jornada electoral, en Cauca

ENTRETENIMIENTO

Nicolás Arrieta confesó por qué

Nicolás Arrieta confesó por qué se postuló para ingresar a ‘La casa de los famosos Colombia’: “Es la tercera vez que me invitan”

Valka se sumó a la segunda temporada de ‘La casa de Alofoke’ y ya se hace notar en redes sociales

Actriz de ‘Lady, la vendedora de rosas’ reveló detalles de la difícil enfermedad que padece

Karely Ruiz le respondió a Yaya Muñoz tras retarla a subirse al ‘ring’: “Yo voy a pelear con gente viral”

A Mariam Obregón le preguntaron si su futuro esposo la deja ir a ‘La casa de los famosos’: “No tengo por qué pedir permiso”

Deportes

Millonarios vs. Bucaramanga EN VIVO,

Millonarios vs. Bucaramanga EN VIVO, fecha 16 de la Liga BetPlay 2025-II: siga el minuto a minuto en El Campín

Consulta del Pacto Histórico sacudió al fútbol colombiano: Liga BetPlay reprogramó la mitad de la fecha 17

Presidente de Nacional aclaró su relación con Leonel Álvarez en medio de rumores que lo ubican en el club Verdolaga

Hora y dónde ver Millonarios vs. Bucaramanga: el Embajador debe ganar para evitar la eliminación

Nueva polémica en la nómina de Millonarios: habría separado a un jugador por actos de indisciplina