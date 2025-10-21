Colombia

Falla en Nequi y Bancolombia: pasos para acceder a su dinero mientras se restablece el servicio

Millones de usuarios en Colombia se vieron afectados por fallas en funcionamiento de plataformas bancarias como Nequi, Bancolombia y Daviplata

Por Mauricio Villamil

Guardar
Cómo acceder a mi dinero
Cómo acceder a mi dinero en Nequi y Daviplata tras los problemas de las plataformas - crédito Nequi y Daviplata

El incidente ocurrió este lunes 20 de octubre, cuando las aplicaciones móviles presentaron intermitencias y bloqueos al iniciar sesión o realizar transferencias. De acuerdo con los reportes, los problemas se originaron en la infraestructura de AWS, proveedor que presta servicios de alojamiento digital a múltiples bancos en el país.

Ahora puede seguirnos en nuestro WhatsApp Channel y en Facebook.

Amazon confirma errores de API
Amazon confirma errores de API y fallos de conectividad en la región US-EAST-1 - crédito Captura Nequi

La interrupción afectó principalmente a usuarios en Bogotá, Medellín, Cali y Barranquilla, aunque también se reportaron inconvenientes en otras ciudades del país.

Qué causó la caída de los servicios bancarios

Amazon Web Services confirmó que la falla se presentó en la región US-EAST-1 de Estados Unidos, donde se detectó un error en la resolución de DNS del punto de conexión de la API de DynamoDB. Esta situación impactó a múltiples aplicaciones, páginas web y plataformas digitales a nivel global.

El portal especializado Downdetector detalló que los reportes de fallas aumentaron de forma simultánea con el colapso de la red de AWS, lo que evidenció que las interrupciones no provenían directamente de los bancos colombianos.

Ante la magnitud del incidente, equipos técnicos de cada entidad trabajaron para habilitar mecanismos temporales de acceso al dinero y mantener informados a los usuarios.

Cómo acceder a su dinero mientras se restablece el sistema

Bancolombia y Nequi recomendaron realizar las transacciones a través de los cajeros automáticos, oficinas físicas o la página web institucional, canales que continúan funcionando sin afectaciones.En el caso de Davivienda y Daviplata, se habilitaron opciones adicionales de retiro y consulta de saldo mediante la red de corresponsales autorizados.

- crédito Bancolombia/Sitio web
- crédito Bancolombia/Sitio web

Las entidades insistieron en evitar intentos repetidos de ingreso a las aplicaciones durante el fallo, ya que esto podría generar bloqueos adicionales. Además, aconsejaron a los usuarios no compartir datos personales ni contraseñas en enlaces o sitios no oficiales, debido al incremento de intentos de fraude digital durante este tipo de contingencias.

Qué dijeron las entidades financieras

En un comunicado publicado en sus redes sociales, Bancolombia informó que Amazon Web Services “aún no soluciona su falla” y que algunas transacciones continúan presentando intermitencias, mientras sus equipos técnicos trabajan para restablecer la normalidad.

Por su parte, Davivienda reportó hacia las 6:30 p. m. que el inconveniente ya había sido superado, aunque algunos usuarios aseguraron seguir experimentando demoras. Una ciudadana identificada como @marlynjbermudez comentó: “Llevo más de tres días intentando usar los servicios en mi app Davivienda y siempre sale ‘intenta más tarde’ nefasto”.

Esta billeteras digitales son populares
Esta billeteras digitales son populares entre los colombianos. (Nequi / Daviplata)

El Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones (MinTIC) ha recordado en situaciones similares que las entidades deben contar con planes de contingencia que garanticen la continuidad de las operaciones críticas, como el acceso a fondos y transferencias básicas.

Cuándo volverán a la normalidad las aplicaciones

Hasta el cierre de esta edición, AWS continúa trabajando en la reparación total de su infraestructura, aunque no se ha precisado una hora exacta para el restablecimiento.Las entidades bancarias indicaron que informarán a través de sus canales oficiales en cuanto las plataformas estén nuevamente disponibles con normalidad.

Mientras tanto, los usuarios pueden consultar saldos, realizar transferencias y pagos básicos directamente en las páginas web de las entidades o en sus oficinas físicas, evitando el uso de enlaces externos o aplicaciones de terceros.

El episodio ha puesto en evidencia la alta dependencia de los servicios financieros del país de la infraestructura tecnológica global, lo que ha llevado a las entidades a reforzar sus medidas de respaldo para mitigar futuras interrupciones.

Temas Relacionados

NequiBancolombiaDaviplataAmazonWeb Services AWSPlataformas bancariasColombia-noticias

Más Noticias

Metropolitano de Barranquilla será renovado pronto y podría celebrar la Copa Sudamericana 2026 por todo lo alto

El emblemático escenario deportivo aumentará su capacidad para posicionar a la ciudad como sede de grandes espectáculos, mientras la licitación pública atrae inversiones nacionales e internacionales

Metropolitano de Barranquilla será renovado

En localidad de Bosa reportan panfletos con amenazas de limpieza social: “Ya sabemos quiénes son. La localidad no los quiere”

Los panfletos se habrían distribuido especialmente en el barrio Bosa Carbonell, en el suroccidente de Bogotá, y en ellos se mencionan nombres de supuestos expendedores de drogas y atracadores

En localidad de Bosa reportan

Natasha Klauss confiesa que se separó y cómo el complicado proceso la alejó de sus hijas: “No paraba de llorar”

La actriz compartió que el final de su matrimonio y la distancia de sus hijas la llevó a buscar apoyo profesional y a iniciar un camino de autodescubrimiento y sanación, ahora que regresó a Colombia

Natasha Klauss confiesa que se

Gustavo Petro designó al brigadier general, William Rincón Zambrano, como el nuevo director de la Policía: cómo podría quedar conformada la nueva cúpula

El presidente de Colombia oficializó la posesión del general Rincón, que reemplaza a Carlos Fernando Triana en la institución, en medio de reformas impulsadas por el Gobierno

Gustavo Petro designó al brigadier

Tormenta tropical Melissa genera alerta en Colombia y podría convertirse en huracán: así va la trayectoria

El fenómeno avanza por el Caribe colombiano, con lluvias y vientos fuertes en la región insular, mientras autoridades intensifican la vigilancia y piden a la población seguir recomendaciones de prevención

Tormenta tropical Melissa genera alerta
MÁS NOTICIAS

VIOLENCIA

Petro destacó millonaria incautación de

Petro destacó millonaria incautación de cocaína en la frontera con Ecuador e invitó a Trump a Colombia: “Veamos cómo se incauta cocaína sin matar gente”

Exalcalde de Medellín deberá testificar ante la JEP por la operación Orión: víctimas estarán presentes

Asesinan a cantante que había llegado “sin avisar” a zona que controlan las disidencias: “Los que mandan son ellos”

Ejército asestó duro golpe a las disidencias de Iván Mordisco: millonario cargamento de marihuana fue incautado en carreteras del Huila

Los Shottas niega haber amenazado con matar al contralor de Buenaventura, pese a que existe un audio con la advertencia: “Ojo pues, objetivo militar”

ENTRETENIMIENTO

Marcela Reyes revela que convierte

Marcela Reyes revela que convierte las críticas en ingresos y crecimiento en redes sociales: “No me puedo enfocar en lo malo”

Natasha Klauss confiesa que se separó y cómo el complicado proceso la alejó de sus hijas: “No paraba de llorar”

Así fue el lanzamiento de ‘Monstruo’ con un concierto gratuito de Feid y Tainy en Medellín

Nicolás Arrieta acusó a Javier Gómez de comprar votos para entrar a ‘La casa de los famosos’ y el bailarín señaló a alguien más: “No soy yo”

Karina García, tras su ruptura con Altafulla, envió poderoso mensaje a mujeres con el corazón roto: “Sé que es difícil”

Deportes

Borussia Mönchengladbach vs. Bayern Múnich:

Borussia Mönchengladbach vs. Bayern Múnich: hora y dónde ver en Colombia a Luis Díaz por la Bundesliga

Técnico de Fenerbahçe se refirió al regreso de Jhon Durán tras el partido ante Stuttgart por Europa League: “Hay que darle minutos”

Qué pasará con el partido del Deportivo Pereira y Águilas Doradas tras confirmarse el incumplimiento por pagos

James Rodríguez se molestó por ser remplazado en el partido que perdió el Club León contra Atlas reveló la prensa mexicana: “No le gustó para nada”

El ciclista colombiano Kevin Quintero sufrió fuerte caída en el Mundial de Pista: perdió el podio y abandonó la carrera