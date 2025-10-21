Falla en Nequi y Bancolombia: pasos para acceder a su dinero mientras se restablece el servicio

Cómo acceder a mi dinero en Nequi y Daviplata tras los problemas de las plataformas - crédito Nequi y Daviplata

El incidente ocurrió este lunes 20 de octubre, cuando las aplicaciones móviles presentaron intermitencias y bloqueos al iniciar sesión o realizar transferencias. De acuerdo con los reportes, los problemas se originaron en la infraestructura de AWS, proveedor que presta servicios de alojamiento digital a múltiples bancos en el país.

Amazon confirma errores de API y fallos de conectividad en la región US-EAST-1 - crédito Captura Nequi

La interrupción afectó principalmente a usuarios en Bogotá, Medellín, Cali y Barranquilla, aunque también se reportaron inconvenientes en otras ciudades del país.

Qué causó la caída de los servicios bancarios

Amazon Web Services confirmó que la falla se presentó en la región US-EAST-1 de Estados Unidos, donde se detectó un error en la resolución de DNS del punto de conexión de la API de DynamoDB. Esta situación impactó a múltiples aplicaciones, páginas web y plataformas digitales a nivel global.

El portal especializado Downdetector detalló que los reportes de fallas aumentaron de forma simultánea con el colapso de la red de AWS, lo que evidenció que las interrupciones no provenían directamente de los bancos colombianos.

Ante la magnitud del incidente, equipos técnicos de cada entidad trabajaron para habilitar mecanismos temporales de acceso al dinero y mantener informados a los usuarios.

Cómo acceder a su dinero mientras se restablece el sistema

Bancolombia y Nequi recomendaron realizar las transacciones a través de los cajeros automáticos, oficinas físicas o la página web institucional, canales que continúan funcionando sin afectaciones.En el caso de Davivienda y Daviplata, se habilitaron opciones adicionales de retiro y consulta de saldo mediante la red de corresponsales autorizados.

- crédito Bancolombia/Sitio web

Las entidades insistieron en evitar intentos repetidos de ingreso a las aplicaciones durante el fallo, ya que esto podría generar bloqueos adicionales. Además, aconsejaron a los usuarios no compartir datos personales ni contraseñas en enlaces o sitios no oficiales, debido al incremento de intentos de fraude digital durante este tipo de contingencias.

Qué dijeron las entidades financieras

En un comunicado publicado en sus redes sociales, Bancolombia informó que Amazon Web Services “aún no soluciona su falla” y que algunas transacciones continúan presentando intermitencias, mientras sus equipos técnicos trabajan para restablecer la normalidad.

Por su parte, Davivienda reportó hacia las 6:30 p. m. que el inconveniente ya había sido superado, aunque algunos usuarios aseguraron seguir experimentando demoras. Una ciudadana identificada como @marlynjbermudez comentó: “Llevo más de tres días intentando usar los servicios en mi app Davivienda y siempre sale ‘intenta más tarde’ nefasto”.

Esta billeteras digitales son populares entre los colombianos. (Nequi / Daviplata)

El Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones (MinTIC) ha recordado en situaciones similares que las entidades deben contar con planes de contingencia que garanticen la continuidad de las operaciones críticas, como el acceso a fondos y transferencias básicas.

Cuándo volverán a la normalidad las aplicaciones

Hasta el cierre de esta edición, AWS continúa trabajando en la reparación total de su infraestructura, aunque no se ha precisado una hora exacta para el restablecimiento.Las entidades bancarias indicaron que informarán a través de sus canales oficiales en cuanto las plataformas estén nuevamente disponibles con normalidad.

Mientras tanto, los usuarios pueden consultar saldos, realizar transferencias y pagos básicos directamente en las páginas web de las entidades o en sus oficinas físicas, evitando el uso de enlaces externos o aplicaciones de terceros.

El episodio ha puesto en evidencia la alta dependencia de los servicios financieros del país de la infraestructura tecnológica global, lo que ha llevado a las entidades a reforzar sus medidas de respaldo para mitigar futuras interrupciones.