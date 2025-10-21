Colombia

El Tribunal Superior de Bogotá absolvió a Álvaro Uribe por soborno a testigos, en el caso de Juan Guillermo Monsalve

La resolución judicial evidenció deficiencias en la verificación de testimonios y en la valoración de pruebas durante el proceso

Daniel Esteban Reyes Espinosa

Por Daniel Esteban Reyes Espinosa

Guardar
El expresidente fue exonerado tras
El expresidente fue exonerado tras determinarse que no existían pruebas directas que lo vincularan con la supuesta manipulación del testimonio de Juan Guillermo Monsalve, figura clave en la investigación judicial - crédito Lina Gasca/Colprensa

El Tribunal Superior de Bogotá absolvió al expresidente Álvaro Uribe Vélez en el proceso por soborno en actuación penal relacionado con el exparamilitar Juan Guillermo Monsalve, quien fue considerado el ‘testigo estrella’ en el caso.

La decisión se basó en la falta de pruebas que vincularan a Uribe con la supuesta instrucción al abogado Diego Cadena para que Monsalve modificara su testimonio.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel

El Tribunal determinó que no existió intención de inducir a Monsalve a retractarse, especialmente en lo referente a un episodio ocurrido en Neiva.

Además, la sala señaló que la sentencia de primera instancia había descartado tanto la declaración de Álvaro Hernán Prada, excongresista y actual presidente del Consejo Nacional Electoral (CNE), como los análisis periciales realizados al teléfono móvil de este último, elementos que, a juicio del Tribunal, resultaban relevantes para la valoración integral del caso.

- crédito Colprensa
- crédito Colprensa

La absolución de Uribe se centró en la ausencia de evidencia directa que permitiera establecer su participación en la búsqueda de la retractación del testigo.

Monsalve, considerado el ‘testigo estrella’, ocupó un lugar central en la investigación, aunque el Tribunal Superior de Bogotá concluyó que no se logró demostrar que existiera una directriz de Uribe para alterar su testimonio.

La Fiscalía General de la Nación no verificó el testimonio de Monsalve, lo que fue señalado como una omisión relevante en el desarrollo del caso.

En su análisis, el Tribunal Superior de Bogotá criticó la actuación de la juez Sandra Heredia, responsable de la sentencia de primera instancia, al considerar que cometió errores en la valoración de las pruebas. El magistrado Manuel Merchán, integrante del Tribunal, sostuvo que la decisión inicial se basó en una apreciación parcial de los elementos probatorios, lo que llevó a una conclusión errónea sobre la supuesta responsabilidad de Uribe.

Juan Guillermo Monsalve, cuya versión fue decisiva para la acusación, queda ahora marcado no solo por “mentiras” y contradicciones, sino también por la ausencia de sustento probatorio sobre su vinculación con paramilitares, según señala la resolución del Tribunal.

La decisión judicial señala que
La decisión judicial señala que no se logró demostrar la participación del exmandatario en la presunta inducción a un testigo para modificar su declaración, cuestionando la valoración inicial de la evidencia - crédito @ElPensador75/X y Colprensa

El pronunciamiento del Tribunal pone especial énfasis en que la jueza Sandra Heredia, a cargo de la primera sentencia, incurrió en sesgos graves al validar el relato de Monsalve sin practicar un análisis profundo del material probatorio.

El fallo subraya que “la sentencia de primera instancia consideró creíble su relato por su persistencia, sin realizar el análisis probatorio exigido. La verosimilitud, credibilidad y condición de testigo son conceptos diferenciables, que requieren valoración individual. Además, no se practicó prueba alguna que corroborara temporalmente el relato de Monsalve, quien mintió sobre haber sido condenado por pertenecer a grupos paramilitares”, una afirmación contenida en la argumentación oficial.

En su evaluación, el Tribunal también hace un desarrollo detallado sobre los requisitos del delito de soborno en el derecho penal colombiano.

De acuerdo con el magistrado Manuel Antonio Merchán, “la entrega o promesa de dinero u otra utilidad, debe tener como finalidad que el testigo se abstenga a declarar, falte a la verdad o la cause. Por tanto, no basta con la existencia de una dádiva, debe probarse la intención”, destacó el magistrado, quien insistió en la necesidad de que cada elemento del tipo penal esté claramente acreditado, pues de lo contrario, no existe fundamento para emitir una condena.

El impacto de las contradicciones de Monsalve se amplifica por la revelación de que nunca fue aceptado en el proceso de justicia y paz y que sus delitos no guardan relación probada con el paramilitarismo, en contraste con la imagen que pretendió proyectar ante la justicia.

El Tribunal cita expresamente que “su interés por obtener beneficios, se evidenció en múltiples gestiones, escribió al entonces presidente Uribe, solicitando ayuda”.

La sala consideró que el
La sala consideró que el relato del exparamilitar carecía de sustento probatorio y presentaba contradicciones, lo que llevó a la absolución del expresidente en el proceso por presunto soborno - crédito Captura pantalla/Rama Judicial

La resolución deja en evidencia que, para la Sala, el testimonio de Monsalve estuvo permeado por la búsqueda de beneficios jurídicos y motivaciones personales, con “indicios de parcialidad, motivación por beneficios jurídicos y contradicciones relevantes”. Concluye que resultó inadmisible que la jueza haya pasado por alto estos elementos y haya brindado credibilidad a quien, en palabras del Tribunal, “mentía”.

Temas Relacionados

Álvaro Uribe VélezAbsueltoCaso UribeUribe hoyTribunal Superior de BogotáFallo UribeUribe inocenteUribe absueltoSoborno en actuación penalJuan Guillermo MonsalveDiego Cadenajuicio de Álvaro UribeColombia-Noticias

Más Noticias

Segundo piso de restaurante colapsó en Punta Arena, Cartagena: hay 15 heridos y tres hospitalizados

Un grupo de treinta personas esperaban sus almuerzos, cuando parte de la estructura del local colapsó y los comensales cayeron unos sobre otros

Segundo piso de restaurante colapsó

Condenan a Carlos Eduardo Mora, alías el Veneco, por magnicidio de Miguel Uribe Turbay

La justicia colombiana impuso una sentencia de 21 años de cárcel a Mora, considerado pieza clave en el crimen del senador, ocurrido en un parque de Bogotá

Condenan a Carlos Eduardo Mora,

Álvaro Uribe reaccionó a la absolución de su condena por los delitos de fraude procesal y soborno a testigos: “El tiempo de Dios es perfecto”

En la sentencia, el Tribunal fundamentó la nulidad de las grabaciones utilizadas por la Fiscalía, aduciendo su obtención irregular y, por tanto, su invalidez como pruebas en el proceso

Álvaro Uribe reaccionó a la

Turistas decepcionados muestran en TikTok por qué es recomendable no ir a Santa Marta en octubre: “Mis ahorros, mi dinero”

La temporada invernal le ha dado malos ratos a los turistas que esperaban disfrutar las playas, pero han tenido que permanecer en los hoteles

Turistas decepcionados muestran en TikTok

Leonel Álvarez reveló que tuvo contactos con Atlético Nacional: “No había tenido tanta cercanía como hoy”

El entrenador de Atlético Bucaramanga reconoce la importancia de estar en la órbita de Atlético Nacional, aunque insiste en que su presente y compromiso están con el club santandereano y su afición

Leonel Álvarez reveló que tuvo
MÁS NOTICIAS

VIOLENCIA

La JEP publicó video de

La JEP publicó video de la audiencia en la que Álvaro Ashton vinculó a Efraín Cepeda y Armando Benedetti con paramilitares

Confirman el rescate de las dos niñas indígenas que permanecían en poder de las disidencias de las Farc

Judicializan a un hombre que engañó a un campesino que sería presentado como “baja en combate”

El audio con el que vinculan a alias Chejo con amenazas de desplazamiento forzado en Antioquia: “Que se quede una persona por casa si tiene que ordeñar”

Reportan combate activo entre el Ejército Nacional y presuntos integrantes de las disidencias en plena jornada electoral, en Cauca

ENTRETENIMIENTO

Andrea Valdiri se sinceró sobre

Andrea Valdiri se sinceró sobre la pelea con Yina Calderón y revela el tenso momento con Juliana Calderón: “También la casco”

Hija de Andrés Felipe Arias se refirió a su estado de salud y aclaró cuál es su diagnóstico, lo que siente y cómo está viviendo su día a día

Así fue la despedida de La Valdiri en Bogotá tras su victoria en Stream Fighters: “Gracias por tanto machis”

La Liendra reveló la millonaria suma que le ofrecieron por hacer parte de una campaña política: “Si me ofrecen otra vez, los expongo”

Abogados del papá de Greeicy Rendón se pronunciaron sobre la supuesta tortura: “Los hechos imputados no constituyen una verdad judicial”

Deportes

Leonel Álvarez reveló que tuvo

Leonel Álvarez reveló que tuvo contactos con Atlético Nacional: “No había tenido tanta cercanía como hoy”

Presidente del Fenerbahce calificó de “falsas” las noticias sobre la salida de Jhon Jader Durán

Narrador chileno se emocionó con el gol de Colombia ante Francia por el tercer puesto en el Mundial Sub-20: “Parece el carnaval de Barranquilla”

Presidente del Cali aclaró polémica de premios al plantel femenino por ganar la Liga y participar en la Copa Libertadores

Figura del Mundial Sub-20 con la selección Colombia será compañero de James Rodríguez en el Club León