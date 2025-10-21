DF dio fuertes declaraciones en contra de Yina Calderón: “Qué mujer tan fea, tan mala”

DF desata polémica en Stream Fighters 4 por sus comentarios sobre Yina Calderón - crédito @dfzm_19/IG

La reciente edición de Stream Fighters 4 reunió a figuras destacadas del entretenimiento digital y la música, mostró las batallas de varias celebridades y causó toda una ola de comentarios y reacciones tras la cancelación de la participación de Yina Calderón en la pelea cuando ya había iniciado el primer round con Andrea Valdiri.

Sin embargo, también hubo otro momento que en las últimas horas generó controversia en las redes sociales y fue el que protagonizó el cantante DF, debido a que a tráves de que historias en Instagram habló sobre la influencer Yina Calderón de una manera con la que dejó sorprendido el público.

Después de su participación en el evento de boxeo creador por el streamer Westcol, DF compartió su impresión de lo que vivió en la jornada y también respecto a lo que pensó al ver por primera vez a Calderón, a quien calificó de manera contundente por su aspecto físico.

“Qué mujer tan fea, tan mala, de verdad. Hay mujeres que están malas, pero ella está mala, mala, mala”, expresó DF.

DF relató que nunca antes había visto a Yina Calderón en persona y que su encuentro se produjo durante el evento, pero que tan pronto la vio no tuvo más pensamientos, sino el que le pareció “fea” y “mala”.

Estas palabras provocaron reacciones en redes sociales entre los seguidores de ambos, ya que varios salieron a apoyar la percepción que tuvo el artista, pero también a criticarlo por manera en referirse a una mujer, mientras que los fans de Yina la defendieron y le pidieron respeto.

“Tantos lenguajes y él decidió hablar con la verdad”, “Ay, mi negro, usted no caiga en eso, mi rey, no le hace falta”, “Yina es linda y antes de hablar hay que verse al espejo primero”, “Ahora Yina sale a decir que DF le tiene rabia porque fueron ex’s. jajajaja”, “Ahora Yina dice que DF está apagado y que por eso la mencionó”, “Qué irrespeto hablar así de una mujer, sea la que sea”, dicen algunos de los comentarios.

Hasta el momento, Yina Calderón no se ha pronunciado frente a las declaraciones, ni el cantante ha salido a retractarse o a cambiar su versión.

Mientras tanto, en las redes sociales también están circulando las declaraciones que el artista dio respecto a su paso por el evento de pelea, ya que formó parte de la entrada al ring de Belosmaki, quien iba a representar a Colombia, en el encuentro con el boxeador chileno Cristóbal Andrés Álvarez Leyva, conocido como Shelao.

La experiencia resultó especialmente significativa para DF, quien expresó su gratitud hacia Westcol, el organizador del evento, y al creador de contenido caleño, BE, por darle la oportunidad de acompañarlo.

“Qué noche tan loca y tan rara, la verdad. Una noche superespecial, la pasé increíble. Pasaron un montón de cosas en un tiempo así (señala con sus manos que fue corto), o sea, ustedes no se imaginan. Felicitar primero a la W (Westcol) por hacer historia nuevamente. Te respeto y te admiro un montón, hermano. Tú lo sabes, siempre te lo he dicho. Agradecerle mucho al BE (Belosmaki) por la oportunidad, me hizo vivir un momento superespecial ayer y eso es algo que yo aprecio y valoro muchísimo. Siempre voy a estar agradecido con él”, afirmó el cantante.

En cuanto al desarrollo de la pelea, DF reconoció que el resultado no fue el esperado y expresó cierta desilusión por el desenlace, pues Belosmaki perdió por Knock out propiciado por Shelao. A pesar de ello, el ambiente del evento y la oportunidad de compartir escenario con figuras reconocidas del entretenimiento digital marcaron la jornada como una experiencia memorable para el cantante.