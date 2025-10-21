Colombia

DF dio fuertes declaraciones en contra de Yina Calderón: “Qué mujer tan fea, tan mala”

El cantante se refirió con fuertes adjetivos contra la creadora de contenido, luego de conocerla en ‘Stream Figthers 4′, pero sus palabras han generado reacciones en redes

Natalia Perilla

Por Natalia Perilla

Guardar
DF desata polémica en Stream
DF desata polémica en Stream Fighters 4 por sus comentarios sobre Yina Calderón - crédito @dfzm_19/IG

La reciente edición de Stream Fighters 4 reunió a figuras destacadas del entretenimiento digital y la música, mostró las batallas de varias celebridades y causó toda una ola de comentarios y reacciones tras la cancelación de la participación de Yina Calderón en la pelea cuando ya había iniciado el primer round con Andrea Valdiri.

Sin embargo, también hubo otro momento que en las últimas horas generó controversia en las redes sociales y fue el que protagonizó el cantante DF, debido a que a tráves de que historias en Instagram habló sobre la influencer Yina Calderón de una manera con la que dejó sorprendido el público.

Después de su participación en el evento de boxeo creador por el streamer Westcol, DF compartió su impresión de lo que vivió en la jornada y también respecto a lo que pensó al ver por primera vez a Calderón, a quien calificó de manera contundente por su aspecto físico.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel

Qué mujer tan fea, tan mala, de verdad. Hay mujeres que están malas, pero ella está mala, mala, mala”, expresó DF.

La sincera reacción de DF al conocer a Yina Calderón en Stream Fighters 4 enciende las redes - crédito @dfzm_edits/tiktok

DF relató que nunca antes había visto a Yina Calderón en persona y que su encuentro se produjo durante el evento, pero que tan pronto la vio no tuvo más pensamientos, sino el que le pareció “fea” y “mala”.

Estas palabras provocaron reacciones en redes sociales entre los seguidores de ambos, ya que varios salieron a apoyar la percepción que tuvo el artista, pero también a criticarlo por manera en referirse a una mujer, mientras que los fans de Yina la defendieron y le pidieron respeto.

“Tantos lenguajes y él decidió hablar con la verdad”, “Ay, mi negro, usted no caiga en eso, mi rey, no le hace falta”, “Yina es linda y antes de hablar hay que verse al espejo primero”, “Ahora Yina sale a decir que DF le tiene rabia porque fueron ex’s. jajajaja”, “Ahora Yina dice que DF está apagado y que por eso la mencionó”, “Qué irrespeto hablar así de una mujer, sea la que sea”, dicen algunos de los comentarios.

Hasta el momento, Yina Calderón no se ha pronunciado frente a las declaraciones, ni el cantante ha salido a retractarse o a cambiar su versión.

DF agradece a Westcol y Belosmaki tras su participación en Stream Fighters 4, pese a la controversia - crédito @yunaclip/tiktok

Mientras tanto, en las redes sociales también están circulando las declaraciones que el artista dio respecto a su paso por el evento de pelea, ya que formó parte de la entrada al ring de Belosmaki, quien iba a representar a Colombia, en el encuentro con el boxeador chileno Cristóbal Andrés Álvarez Leyva, conocido como Shelao.

La experiencia resultó especialmente significativa para DF, quien expresó su gratitud hacia Westcol, el organizador del evento, y al creador de contenido caleño, BE, por darle la oportunidad de acompañarlo.

“Qué noche tan loca y tan rara, la verdad. Una noche superespecial, la pasé increíble. Pasaron un montón de cosas en un tiempo así (señala con sus manos que fue corto), o sea, ustedes no se imaginan. Felicitar primero a la W (Westcol) por hacer historia nuevamente. Te respeto y te admiro un montón, hermano. Tú lo sabes, siempre te lo he dicho. Agradecerle mucho al BE (Belosmaki) por la oportunidad, me hizo vivir un momento superespecial ayer y eso es algo que yo aprecio y valoro muchísimo. Siempre voy a estar agradecido con él”, afirmó el cantante.

DF criticó a Yina Calderón
DF criticó a Yina Calderón y compartió lo que pensó de ella - crédito @yinacalderontv/ Instagram

En cuanto al desarrollo de la pelea, DF reconoció que el resultado no fue el esperado y expresó cierta desilusión por el desenlace, pues Belosmaki perdió por Knock out propiciado por Shelao. A pesar de ello, el ambiente del evento y la oportunidad de compartir escenario con figuras reconocidas del entretenimiento digital marcaron la jornada como una experiencia memorable para el cantante.

Temas Relacionados

Stream Fighters 4DFYina CalderónBelosmakiWestcolShelaoColombia-EntretenimientoColombia-Noticias

Más Noticias

Por cuenta de los anuncios del presidente Trump en contra del Gobierno Petro, en redes se volvió a hacer viral un video de Jaime Garzón: “Los gringos tienen la rabia de paja y la nariz empolvada”

El video se revivió en redes a raíz de la suspensión de las ayudas económicas por parte de los EE. UU. en la lucha antidrogas de Colombia, causada por el enfrentamiento entre los dos mandatarios

Por cuenta de los anuncios

Colombia vs. Costa de Marfil: hora y dónde ver el partido de la Tricolor en la fecha 2 de la Copa Mundial Femenina Sub-17 de la FIFA 2025

La selección Colombia femenina está obligada a ganar para seguir con vida en el certamen internacional, en el que clasifican a las finales las dos mejores de cada grupo y cuatro mejores terceras

Colombia vs. Costa de Marfil:

El Sena ofrece empleo para colombianos en España: ofrecen salarios de hasta $18 millones

Empleadores que están conectados con el Sena ofrecen oportunidades laborales en Santa Cruz de Tenerife (España) para lincenciados en Medicina

Infobae

María José Pizarro se pronunció después del fallo en segunda instancia de Álvaro Uribe: “Está condenado ante la historia”

La senadora del Pacto Histórico expresó que, pese a la decisión judicial, el expresidente sigue siendo señalado, según ella, en la memoria colectiva; anunció que las víctimas buscarán la casación ante la Corte Suprema de Justicia

María José Pizarro se pronunció

María Fernanda Cabal aseguró que insistirán a Álvaro Uribe para que sea fórmula vicepresidencial en 2026 tras el fallo que lo absolvió: “Volveremos a ganar”

La senadora y precandidata presidencial del Centro Democrático afirmó que el expresidente también puede ser candidato al Senado y que su caso fue “una persecución judicial sin precedentes”

María Fernanda Cabal aseguró que
MÁS NOTICIAS

VIOLENCIA

La JEP publicó video de

La JEP publicó video de la audiencia en la que Álvaro Ashton vinculó a Efraín Cepeda y Armando Benedetti con paramilitares

Confirman el rescate de las dos niñas indígenas que permanecían en poder de las disidencias de las Farc

Judicializan a un hombre que engañó a un campesino que sería presentado como “baja en combate”

El audio con el que vinculan a alias Chejo con amenazas de desplazamiento forzado en Antioquia: “Que se quede una persona por casa si tiene que ordeñar”

Reportan combate activo entre el Ejército Nacional y presuntos integrantes de las disidencias en plena jornada electoral, en Cauca

ENTRETENIMIENTO

Esto fue lo que hallaron

Esto fue lo que hallaron en el cuerpo de la creadora de contenido conocida como ‘Baby Demoni’, hallada muerta en extrañas circunstancias

Así reaccionó The Grefg al reto de JH para pelear el próximo año en boxeo: “Eso no es de Dios”

Ganador de ‘Yo me llamo’ casi se quiebra por dejar su personaje e iniciar su carrera como solista: “Llevaba un año sin trabajar”

El conflicto por las regalías de Darío Gómez: hermanos y exesposa llevan la pelea a los tribunales: “Quiere prohibirnos y eso solo lo hace Dios”

Vicky Hernández dio sentido discurso en las exequias de Gustavo Angarita y en redes recordaron la entrevista en que él le contó cómo quería morirse

Deportes

Los dos nombres que Carlos

Los dos nombres que Carlos Antonio Vélez pidió de la selección Colombia Sub-20 para la próxima convocatoria del equipo de mayores

La lista Clinton en Colombia: estos son los equipos colombianos que han estado vinculados

Esto se sabe sobre la supuesta inversión económica de Iago Falque en el América de Cali

Leonel Álvarez podría dirigir a Atlético Nacional, reveló contactos con el equipo verde: “No había tenido tanta cercanía como hoy”

Presidente del Fenerbahce calificó de “falsas” las noticias sobre la salida de Jhon Jader Durán